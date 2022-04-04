60歲劉錫賢近況清減不少 自揭高峰曾達320磅：無啦啦抖唔到氣
劉錫賢上《思家大戰》清減不少
現時60歲的劉錫賢日前以「ATV舊同視」的身份現身《思家大戰》玩遊戲，盡顯幽默風趣的個性。當中更有不少觀眾發現他比起幾年前明顯清減了不少，眼見他精神飽滿，聲如洪鐘，非常驚喜。
劉錫賢高峰達320磅，自嘲有「七高」
早前劉錫賢亮相由鄭丹瑞主持的YouTube節目《健康旦》分享自己的身體狀況，透露體重曾經高達320磅，非常誇張！更自嘲近年才積極去留意自己的健康，笑言：「人哋三高，我五、六、七高，血壓高、膽固醇高、尿酸高，基本上可以數得出嘅慢性病都有。」
劉錫賢肥到患上鬱抑症
由於肥得太誇張，劉錫賢表示自己曾因身體太多病而患上鬱抑症，「320磅嗰陣我患咗恐病症，以為自己就快死。有一日喺屋企無所事事，坐喺梳化度無啦啦抖唔到氣，感覺窒息咗超過10秒，想打電話都攞唔到。」起初他都不以為然，以為偶發事件，但之後有一次需要到港台開工，搭的士中途再次發生幾乎窒息的狀態，他才明白到身體情況到底有多糟，更因而得了鬱抑症，在短短幾個月之間消瘦60磅：「鬱抑症嗰段時間我直情唔想做嘢又唔想見人，最嚴重係我睇周星馳嘅戲，人哋笑我喺度喊。」
劉錫賢因篤信術數而增磅
其實劉錫賢並非一出道就是一位大胖子，他約於1988年畢業香港演藝學員，及後經黃秋生介紹投身電影圈，初時他的身形亦只能稱得上是「略胖」。然而去到1997年，劉錫賢的星途仍未見太大起色，經朋友介紹之下認識了一位術數師傅，「當時佢同我講：『你嘅命格裡面就係，愈肥就會愈紅，會愈發咁樣』，由嗰時開始，真係愈肥，工作多咗，不斷咁湧埋嚟！以前都係做二、三線，但一去到又做主角，又做主持，好相信，所以當時真係放任咗自己。」然後劉錫賢還透露，因為該段時間有時會北上搵食，食好住好，更笑稱曾經試過一日七餐！
直至近年，劉錫賢幸好有另一半監管，自認很懶惰的他才能從飲食著手重拾健康道路，對比起幾年前，現時的他已經瘦大約三十磅了！
劉錫賢仲有「亞視忠臣」之稱！
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