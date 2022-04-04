劉錫賢

60歲劉錫賢近況清減不少 自揭高峰曾達320磅：無啦啦抖唔到氣

最新娛聞
東方新地

現時60歲的劉錫賢有「肥仔賢」或「肥哥哥」之稱，肥到有花名，其身形可想而知。不過近年劉錫賢原來為健康積極減重，日前亮相TVB節目《思家大戰》時更明顯清減不少，精神好過以前多多聲！

劉錫賢 屏幕登場的李思捷真係攞晒彩！
以屏幕登場的李思捷真係攞晒彩！（圖片來源：《思家大戰》截圖）
劉錫賢都冇之前咁誇張喇！
劉錫賢都冇之前咁誇張喇！（圖片來源：《思家大戰》截圖）

劉錫賢上《思家大戰》清減不少

現時60歲的劉錫賢日前以「ATV舊同視」的身份現身《思家大戰》玩遊戲，盡顯幽默風趣的個性。當中更有不少觀眾發現他比起幾年前明顯清減了不少，眼見他精神飽滿，聲如洪鐘，非常驚喜。

劉錫賢 冇以前咁誇喇！
冇以前咁誇喇！（圖片來源：蔡國威Facebook）

劉錫賢高峰達320磅，自嘲有「七高」

早前劉錫賢亮相由鄭丹瑞主持的YouTube節目《健康旦》分享自己的身體狀況，透露體重曾經高達320磅，非常誇張！更自嘲近年才積極去留意自己的健康，笑言：「人哋三高，我五、六、七高，血壓高、膽固醇高、尿酸高，基本上可以數得出嘅慢性病都有。」

睇返劉錫賢高峰時期。
睇返劉錫賢高峰時期，約十年前。（圖片來源：劉錫賢Facebook）

劉錫賢肥到患上鬱抑症

由於肥得太誇張，劉錫賢表示自己曾因身體太多病而患上鬱抑症，「320磅嗰陣我患咗恐病症，以為自己就快死。有一日喺屋企無所事事，坐喺梳化度無啦啦抖唔到氣，感覺窒息咗超過10秒，想打電話都攞唔到。」起初他都不以為然，以為偶發事件，但之後有一次需要到港台開工，搭的士中途再次發生幾乎窒息的狀態，他才明白到身體情況到底有多糟，更因而得了鬱抑症，在短短幾個月之間消瘦60磅：「鬱抑症嗰段時間我直情唔想做嘢又唔想見人，最嚴重係我睇周星馳嘅戲，人哋笑我喺度喊。」

劉錫賢
（圖片來源：YouTube《健康旦》截圖）
劉錫賢 劉鍚賢早於1992年已經自知患有「糖尿病」，但當時他仍未發脹。
劉鍚賢早於1992年已經自知患有「糖尿病」，但當時他仍未發脹。（圖片來源：YouTube《健康旦》截圖）

劉錫賢因篤信術數而增磅

其實劉錫賢並非一出道就是一位大胖子，他約於1988年畢業香港演藝學員，及後經黃秋生介紹投身電影圈，初時他的身形亦只能稱得上是「略胖」。然而去到1997年，劉錫賢的星途仍未見太大起色，經朋友介紹之下認識了一位術數師傅，「當時佢同我講：『你嘅命格裡面就係，愈肥就會愈紅，會愈發咁樣』，由嗰時開始，真係愈肥，工作多咗，不斷咁湧埋嚟！以前都係做二、三線，但一去到又做主角，又做主持，好相信，所以當時真係放任咗自己。」然後劉錫賢還透露，因為該段時間有時會北上搵食，食好住好，更笑稱曾經試過一日七餐！

直至近年，劉錫賢幸好有另一半監管，自認很懶惰的他才能從飲食著手重拾健康道路，對比起幾年前，現時的他已經瘦大約三十磅了！

下排左二的的劉錫賢，電影於1989年上映，當時他只有28歲。
下排左二的的劉錫賢，電影於1989年上映，當時他只有28歲。（圖片來源：電影《再見王老五》截圖）
劉錫賢在《縱橫四海》中飾演阿郁。
劉錫賢在《縱橫四海》中飾演阿郁。（圖片來源：《縱橫四海》截圖）
劉錫賢在《我來自潮州》中飾演朱潤，是三大男主角之一，相當經典。
劉錫賢在《我來自潮州》中飾演朱潤，是三大男主角之一，相當經典。（圖片來源：《我來自潮州》截圖）

劉錫賢仲有「亞視忠臣」之稱！

撰文：東方新地圖片來源：《思家大戰》截圖、劉錫賢Facebook、《健康旦》截圖、電影《再見王老五》截圖影片來源：[email protected]健康旦HiEggo

讀者留言

熱門文章

 