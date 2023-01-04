李嘉欣談大劉舊情影片再瘋傳 被對方霸氣迷倒：佢試過行廿幾層樓梯送外賣

城中富豪劉鑾雄（大劉）在皇室堡發火鬧途人的片段在網上流出後，傳出他與片中同行的呂麗君（現名呂姵霖）復合，令大劉決定舉行記者會逐點澄清，其中更重提「The One」商場是為舊愛李嘉欣所命名的傳聞，大劉在記者會上破解這個都市傳聞，而李嘉欣當年談及大劉舊情的訪問影片再度翻Hit。