李嘉欣談大劉舊情影片再瘋傳 被對方霸氣迷倒：佢試過行廿幾層樓梯送外賣
李嘉欣講大劉舊片再被翻出 The One命名之謎終解！？
位於尖沙咀的The ONE商場前身為東英大廈，華置集團於2002年以$11億元購入並於05年拆卸重建，總投資額超過$20億。而在06年李嘉欣生日時，有「神秘人」斥資於兩份報章刊登全版廣告祝賀「Happy Birthday Michelle 20.06.2006」，而下款為「With Love, The One」。當時外界都認為是剛剛與李嘉欣交往的許晉亨所為，但其後大劉承認廣告是自己以$20萬元刊登。所以當尖沙咀The ONE起好之後，外界一直都認為其商場就是與李嘉欣的直接表白，寓意著「唯一所愛」。直至2017年，大劉將當時市值$180億港紙的The ONE送給太太甘比（陳凱韻），而李嘉欣聞言後在活動上都指︰「心中富有係最緊要。」。
親解The ONE之謎
而大劉在昨日的記招上都有澄清，當時The ONE是兒子劉鳴煒所命名：「我本人呀，喺任何思想、任何環境之下，都未曾諗過一個名叫The One。」。更補充指自己英文較差，當年有「舊相好」將犒件交給大劉秘書去刊登廣告：「有啲人想搵老襯，成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。」，疑似係送大大份順水人情！？
大劉坦嘆：我谷咗氣好耐！
記者會上大劉都坦言：「我谷咗氣好耐，唔係谷你哋，或者谷邊個，啲冤屈氣喺個心擺咗30幾年。（今日會唔會舒服啲？）唔會！不過最緊要係澄清，唔想俾人再造謠造非，包括女人好或者蕭才子好，話我X躁狂症，又話我最愛就係李嘉欣，The One…唉！」
李嘉欣舊片大談大劉
而關於李嘉欣大談大劉的舊片亦被再翻出討論，該訪問出自2007年在TVB播出的《志雲飯局》，當年李嘉欣提到大劉在她6月20日生日當天，在報紙上登了全版廣告，而下款寫下「With Love, The One」。李嘉欣指二人雖然已經分開多年，但大劉對她的愛錫已經轉型去到另一個層次：「2006他認為一生人只會遇到一次，我同佢好好但只係朋友，我有唔開心會同佢傾訴。」講到以「The One」作為下款，李嘉欣則指：「我諗佢初時唔係想寫自己名，佢亦都無同我講。後來我有問咗幾個人，發現原來係佢（大劉），新聞估來估去都要讓事情完結，所以我鼓勵佢同傳媒講清楚。成件事其實好簡單，無啲咩陰謀論，例如話廣告出嚟係我要攞咩威、激咩人，有好多呢啲版本其實唔係。」
一切都係一場戲？
不過大劉雖有承認廣告是由自己用$20萬刊登，但今次記招上又暗示自己英文差，其廣告犒件是由「舊相好」交給秘書去處理，暗地裡指自己其實唔算太知廣告內容是什麼，而當中的「舊相好」令外界都猜測為李嘉欣，直言其登報一行為只是李嘉欣自己做的一場「戲」。
李嘉欣承認被大劉霸氣吸引
當年李嘉欣在《志雲飯局》中罕有談及與大劉相戀時的細節，她表示因為與大劉相戀了一段頗長的時間，所以二人分開後能夠成為很好的朋友。李嘉欣直指被大劉的霸氣吸引：「佢係個好錫你又會有細心一面嘅人，當時時機適合就發展咗一段長期嘅戀愛。當中好細微嘅事情佢都會留意、照顧到， 會親力親為地愛錫你。」
介入大劉婚姻最後因「女人」而分手
二人的戀情長逾10年最後分手，李嘉欣指分手全因「女人」兩個字：「有種人唔係一個人就一個人，可能佢最鍾意你，但佢會有其他女朋友，我接受唔到。如果你係咁鍾意我的話，點會之後仲有其他人出現？一開始嗰時佢講得好好聽，你知我純丫嘛，會當咗係真架嘛，所以就咁樣囉。發現咗係咁就覺得無謂再糾纏。」
李嘉欣直認傷害到大劉元配：但我只會攞50%責任
有傳聞指在與大劉相戀時，李嘉欣曾致電大劉元配寶詠琴要求對方「讓愛」，李嘉欣否認傳聞，但承認當是做了第三者、與大劉的關係有傷害到寶詠琴：「可能係嗰時好相信呢個愛情，投入咗落去亦都唔理得咁多。我承認係我同劉生嘅關係中，我係傷害咗佢當時嘅太太，但我只會攞50%責任，仲有個50%係我好相信佢當時嘅說話，之後我覺得我無做過任何人嘅第三者。」
大劉行廿層樓梯送外賣
主持陳志雲問到李嘉欣從大劉手上收過最感動的禮物，李嘉欣自爆試過家裡停電，大劉曾經行20幾樓的樓梯送外賣給她：「佢用咗自己嘅愛心去對我囉。」又有傳聞指因為李嘉欣一句「住嘅地方唔夠位放衫」，便獲大劉安排入住2400呎豪宅，李嘉欣解釋：「導火線無呢句對白而搬去嗰間屋，唔係咁戲劇化我講一句嘢就點樣，係一段長嘅時間佢點對我，或者今日點對我，唔係咁dramatic。」
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