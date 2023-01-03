大劉記招金句一覽 秒語連珠 「寧願派晒財產出去 都唔想畀恐怖份子」
談及呂麗君：
「有啲人天生性格，到死都唔會改！」
「平時我諗嘢0.1秒就做決定，我都諗咗分幾兩分鐘，我都係為咗我對仔女保留返一啲尊嚴。」
「李家超曾講過『害人之心不可有，不過防人之心不可無』，我都要防。我希望記者會後有人會收斂啲。」
「我做嘢都係今日留一線，他朝好相見，我更加唔會趕盡殺絕任何人，唔止係呂小姐，任何人都唔會。」
回應都巿傳說：
「我有諗過都絕子絕孫呀！」
「我谷咗氣好耐，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴、人哋喊呀，即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。」
「乜嘢都有人作，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友。」
「遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意俾人塞㖭，乜都得㗎。」
承認有助養：
「有啲真係有助養，但唔係全部，值得我贊助同支持，我就會做，唔代表個個都有。」
「千祈唔好以為我畀個手袋，就可以大家出嚟執番劑喎，執番劑涼茶就可能有。」
「我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江！講笑啫，我依家行路，連地下有張銀紙都執唔到呀。」
談及財產處理：
「我寧願全部派晒出去，As a gift。我曾經同律師講，我寧願送咗出去畀錯人，都唔想畀一啲天下間極壞極壞極壞嘅恐怖份子。」
開個人爆料頻道：
「我真係想開個平台，將我見到嘅不平等嘅野講出嚟，但依家啲黑客真係好厲害，咩人都有，我真係好驚。」
The ONE大廈因李嘉欣而命名？
「我私人從來冇諗過無論大廈名叫做『The ONE』，係我個仔改，第一個英文好『水皮』，個稿係人哋交嚟叫我用祕書去登，借個祕書呃個『老襯』。」
因陳凱韻媽媽捐腎而與陳凱韻結婚？
「我要換腎都搵個後生啲啦，60歲人仲要搵個老腎去換。」
談及「燈神」蕭若元造謠：
「有啲人好鍾意利用網絡，去歌頌自己、去踩人！」
「我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」
大劉金句多多堪回味
大劉當年曾公開指責呂麗君：
「面皮厚過恐龍皮，多年來「呃呃氹氹」總共20幾億元。」
又稱不會向對方追回送出的Hermès手袋：
「我收番任何一個包包就絕子絕孫」
大劉跟甘比結婚後多次公開示愛：
「甘比是我最後一個女人」
「現在就算有100個靚女在我面前，我都無動於衷」
「她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢」
談人生哲理：
「是非只有時勢，公道不在人心」
千禧年代，有報導指大劉愛將凌緣庭曾與鄔友正拍拖，大劉陪對方開記招澄清：
「有人當正自己係華倫天奴⋯⋯個細佬——華倫地牢！」
講投資：
「人性係貪嘅，包括我在內，但我寧願循序漸進，好過一鋪清袋。」
「我想大部份的香港人，都低估了我的智慧。」
劉鳴煒也有金句
不但大劉金句連連，連其兒子劉鳴煒也曾講了一些令人留下深刻印象的金句，劉鳴煒在2015年時，曾教年輕人買樓「睇少啲戲、去少啲日本」，等樓價跌就可以入市，當時被不少網民轟他「成功靠父幹」、「不食人間煙火」，之後大劉就曾為兒子平反，指「今日的年青人只識怨天尤人，他們不是『掂地』，而是『離地』。」
mingwai.lau
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