大劉記招金句一覽 秒語連珠 「寧願派晒財產出去 都唔想畀恐怖份子」

大劉劉鑾雄早前被拍到跟前女友呂麗君（現名呂姵霖）一同銅鑼灣皇室堡現身，除為此事發澄清聲明後，今日（1月3日）更特地召開記者招待會，親身交代事件，為時一個半小時的記招一貫大劉特色，字字珠磯，妙語連珠，留下不少金句！