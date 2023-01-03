劉鑾雄 甘比

大劉記招金句一覽 秒語連珠 「寧願派晒財產出去 都唔想畀恐怖份子」

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大劉劉鑾雄早前被拍到跟前女友呂麗君（現名呂姵霖）一同銅鑼灣皇室堡現身，除為此事發澄清聲明後，今日（1月3日）更特地召開記者招待會，親身交代事件，為時一個半小時的記招一貫大劉特色，字字珠磯，妙語連珠，留下不少金句！

劉鑾雄 甘比 大劉開記者會時一臉嚴肅表情。
大劉開記者會時一臉嚴肅表情。（圖片來源：官方提供）

談及呂麗君：

「有啲人天生性格，到死都唔會改！」

「平時我諗嘢0.1秒就做決定，我都諗咗分幾兩分鐘，我都係為咗我對仔女保留返一啲尊嚴。」

「李家超曾講過『害人之心不可有，不過防人之心不可無』，我都要防。我希望記者會後有人會收斂啲。」

「我做嘢都係今日留一線，他朝好相見，我更加唔會趕盡殺絕任何人，唔止係呂小姐，任何人都唔會。」

劉鑾雄 甘比 大劉 劉鑾雄
大劉日前已特別發出聲明，澄清與呂麗君並冇復合。（圖片來源：新傳媒資料室）
劉鑾雄 甘比 大劉 劉鑾雄 大劉 呂麗君 大劉發現有人影片，呂慧君係一邊就乜都冇講。
聖誕節前，網上流出一條富豪劉鑾雄（大劉）在皇室堡發火鬧途人的影片，同時被揭與情斷8年的呂麗君（現名呂姵霖）同行。（圖片來源：YouTube影片截圖）

回應都巿傳說：

「我有諗過都絕子絕孫呀！」

「我谷咗氣好耐，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴、人哋喊呀，即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。」

「乜嘢都有人作，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友。」

「遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意俾人塞㖭，乜都得㗎。」

承認有助養：

「有啲真係有助養，但唔係全部，值得我贊助同支持，我就會做，唔代表個個都有。」

「千祈唔好以為我畀個手袋，就可以大家出嚟執番劑喎，執番劑涼茶就可能有。」

「我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江！講笑啫，我依家行路，連地下有張銀紙都執唔到呀。」

劉鑾雄 甘比
（圖片來源：官方提供）

談及財產處理：

「我寧願全部派晒出去，As a gift。我曾經同律師講，我寧願送咗出去畀錯人，都唔想畀一啲天下間極壞極壞極壞嘅恐怖份子。」

開個人爆料頻道：

「我真係想開個平台，將我見到嘅不平等嘅野講出嚟，但依家啲黑客真係好厲害，咩人都有，我真係好驚。」

The ONE大廈因李嘉欣而命名？

「我私人從來冇諗過無論大廈名叫做『The ONE』，係我個仔改，第一個英文好『水皮』，個稿係人哋交嚟叫我用祕書去登，借個祕書呃個『老襯』。」

劉鑾雄 甘比 李嘉欣
（圖片來源：香港旅遊發展局網站）

因陳凱韻媽媽捐腎而與陳凱韻結婚？

「我要換腎都搵個後生啲啦，60歲人仲要搵個老腎去換。」

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大劉否認因換腎而同甘比結婚。（圖片來源：[email protected]_official）
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（圖片來源：[email protected]_official）

談及「燈神」蕭若元造謠：

「有啲人好鍾意利用網絡，去歌頌自己、去踩人！」

「我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」

劉鑾雄 甘比 蕭若元的YouTube大時以大劉為談論主題
蕭若元的YouTube大時以大劉為談論主題（圖片來源：[email protected]詸米香港）

大劉金句多多堪回味

大劉當年曾公開指責呂麗君：

「面皮厚過恐龍皮，多年來「呃呃氹氹」總共20幾億元。」

又稱不會向對方追回送出的Hermès手袋：

「我收番任何一個包包就絕子絕孫」

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大劉表示已給予呂麗君大量現金、首飾，總值超過港幣$20億。（圖片來源：新傳媒資料室）

大劉跟甘比結婚後多次公開示愛：

「甘比是我最後一個女人」

「現在就算有100個靚女在我面前，我都無動於衷」

「她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢」

劉鑾雄 甘比 李嘉欣 大劉與現任老婆甘比
大劉與甘比已在2016年註冊結婚。（圖片來源：新傳媒資料室）

談人生哲理：

「是非只有時勢，公道不在人心」

千禧年代，有報導指大劉愛將凌緣庭曾與鄔友正拍拖，大劉陪對方開記招澄清：

「有人當正自己係華倫天奴⋯⋯個細佬——華倫地牢！」

講投資：

「人性係貪嘅，包括我在內，但我寧願循序漸進，好過一鋪清袋。」
「我想大部份的香港人，都低估了我的智慧。」

劉鳴煒也有金句

不但大劉金句連連，連其兒子劉鳴煒也曾講了一些令人留下深刻印象的金句，劉鳴煒在2015年時，曾教年輕人買樓「睇少啲戲、去少啲日本」，等樓價跌就可以入市，當時被不少網民轟他「成功靠父幹」、「不食人間煙火」，之後大劉就曾為兒子平反，指「今日的年青人只識怨天尤人，他們不是『掂地』，而是『離地』。」

劉鑾雄 甘比
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料室、[email protected]詸米香港、[email protected]_official

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