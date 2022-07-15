金像獎入圍影后｜劉雅瑟苦等13年做女一 任達華為小師妹影靚相打氣

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，即將於7月17日晚上舉行！憑電影《智齒》入圍今屆「最佳女主角」的劉雅瑟，早前已經分別獲得第28屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」及2021年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」獎項。日前，同公司的影帝任達華更為她擔任攝影師，於中環遊走街拍，為小師妹的「影后之戰」打氣。