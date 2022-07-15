金像獎入圍影后｜劉雅瑟苦等13年做女一 任達華為小師妹影靚相打氣
任達華為雅瑟於中環拍攝街拍
向來醉心攝影、曾舉辦過多次影展、推出過影集的華哥對這次的crossover十分開心，而拍攝地點選址中環石板街，是因為石板街是香港其中一個地標，希望可以等雅瑟更加了解香港嘅特色。除了石板街，華哥更帶雅瑟走到後巷以塗鴉牆作背景拍攝，「我用咗一種中、港融合嘅交融，兩個唔同文化嘅地方空間去拍佢。
我特登揀呢個地方，因為上面有好多唔同嘅顏色，我亦都用咗啲綠綠地嘅光，另一個模式係用一個菲林嘅模式，企圖將張相拍得佢好有性格。」問到最喜歡哪一張相片，華哥表示：「其實我每一張相都鍾意，喺我拍雅瑟嘅時候，最主要係拍佢喺我鏡頭入面嘅一啲故事，我覺得雅瑟每一個眼神其實都有一啲故事喺入面。有一張佢塊面貼住喺牆上面嗰個shot，嗰個眼神完全係一個演員嘅眼神。」
任達華：希望佢可以攞到影后！
那麼作為影帝，對劉雅瑟又有何評價？「睇佢拍戲、睇佢喺《智齒》入面嘅表現，感覺到佢係一個好勇敢、好有故事嘅一個女仔。喺《智齒》入面佢嘅表現係無懈可擊！我亦都祝福佢希望佢可以攞到影后。佢係一個好好嘅演員，雅瑟獨特嘅性格係其他演員唔能夠複製。」
劉雅瑟與華哥首次攝影合作
不過原來這次街拍並非劉雅瑟跟華哥的首次合作，雅瑟表示：「最近拍攝電影《潛行》是第一次跟華哥合作，而華哥幫我拍照片當然也是第一次。真的非常開心能讓華哥這樣的前輩幫我拍攝照片，很感謝華哥對我的寵愛。」她又謂合作之前對華哥的印象一直停留在各種電影的角色，而且很佩服他演甚麼像甚麼，坦言一簽進公司就一直期待能跟他演戲，「我還記得第一次見華哥是他來探班《海關戰線》，我主動跟他打招呼，他本人是超級隨和的，還有誇我，被前輩誇獎真是開心的事，而且沒有想到很快我們就出現在同一部作品裏了。」
雅瑟更分享當天拍攝的趣事，她說：「拍攝時候華哥說：『我不要把你拍得很漂亮，我就要這種亂亂的，像沒有洗頭的感覺。』哈哈。而且華哥特別像我的同學，有時候跟我交流甚麼都像在講悄悄話，搞得很神秘的感覺。」
劉雅瑟為頒獎禮感到緊張
距離金像獎舉行的日子愈來愈近，雅瑟坦言有點緊張，「之前每一次被人問，我都貌似沒有甚麼感覺。但臨近了，反而有一點緊張，緊張是因為我很久沒有參加過公開大場合的活動了，這樣隆重的盛會，不知道應該做甚麼、說甚麼、手往哪裏放，哈哈。」那麼，當天的戰衣準備得如何？她笑說：「其實到現在也沒有確定的服裝，如果驚喜的話，可能就是不穿衣服了，哈哈。」
劉雅瑟演技得到肯定 多位影帝欽點合作
除此之外，演技得到肯定的她片約不斷，對手更是影帝影后級人馬，如最近拍攝完畢的《海關戰線》，夥拍影帝謝霆鋒及影后林嘉欣；拍攝中的《潛行》除了是女一，更與三位影帝任達華、劉德華及林家楝合作；八月劉雅瑟便會返回內地，跟有「宇宙最強」之稱的甄子丹拍攝《天龍八部之喬峰傳》，得到多位大前輩垂青，雅瑟謙虛地說：「其實也還好，就是這半年可能剛好在香港，所以就接演了兩部戲。之後我當然也希望會有更多戲找我，我也希望這一次離開會很快再回來香港拍戲。」努力拍戲的同時，她亦希望work life balance，「想找個環境很好的山屋，海房，去找尋自我，盡興生活。」
常見問題
劉雅瑟對入圍金像獎影后有咩感想？
劉雅瑟坦言覺得緊張，不是對得獎與否而緊張，而是對⋯⋯詳情請看
劉雅瑟與那位影帝級前輩合作過？
劉雅瑟近期拍攝中的《潛行》除了是女一，更與三位影帝合作，而八月將返內地跟有「宇宙最強」之稱的大前輩合作一部萬眾期待的作品⋯⋯詳情請看