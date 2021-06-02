劉青雲孖劉俊謙拍電影級數銀行廣告 向智叔致敬？盤點歷年代言銀行男神 呢位最多Views

曾在2019年為渣打銀行代言退休計劃的影帝劉青雲，近日再孖新一代男神劉俊謙拍攝電影級數銀行廣告，其實除了劉青雲和劉俊謙之外，近年仲有不少男神都為不同銀行擔任過代言人，包括黎明、郭富城、陳豪、周柏豪、張敬軒，仲有人氣王姜濤！

文：東方新地｜圖：YouTube影片截圖