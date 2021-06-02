劉青雲孖劉俊謙拍電影級數銀行廣告 向智叔致敬？盤點歷年代言銀行男神 呢位最多Views
文：東方新地｜圖：YouTube影片截圖
劉青雲：你啲嘢都喺我身上學返嚟
兩屆金像影帝劉青雲繼2019年為渣打銀行拍攝退休劃廣告後，近日又孖住曾主演電影《幻愛》及ViuTV劇集《二月廿九》的新一代男神劉俊謙，拍攝了一個名為「變局中，誰人棋高一著」的廣告，銀行日前率先上載了這輯廣告的預告片，號稱影片以重金磅礡鉅製，將廣告質素全面提昇至電影級數，更特別以「霸戲」形容劉青雲，令觀眾都萬分期待！
網友都對劉青雲加劉俊謙這兩大男神的組合表示非常期待，更大讚廣告片「好大時代feel」、「拍得勁有電影感」、「一定畀Like」等。
此外睇完這個廣告的預告片後，有不少網友都指劉青雲所演繹的「師父」角色無論外形、設定和動作等，都同早前離世的「智叔」廖啟智在劇集《律政強人》中的角色都有幾分相似，唔知係咪想向智叔致敬？
即睇劉青雲、劉俊謙廣告預告片：
盤點歷年代言銀行男神 連姜濤都有份
陳豪 多年好爸爸
在劉青雲2019年為渣打銀行拍攝退休計劃廣告前，視帝陳豪都曾在2018年曾以好爸爸身份為渣打銀行拍攝過退休計劃廣告，原來早在2014年，陳豪就曾為渣打的優先理財服務拍過廣告，當時廣告中的口號為：「要成就仔女嘅夢想，今日就要做好準備！」
周柏豪 扮美國隊長被冠新花名「藍神」
周柏豪亦係渣打銀行近年常用的代言人，在2017和2018年，他曾兩度夥拍楊丞琳拍過信用卡廣告，又曾單獨拍過流動理財廣告，最勁係2018年，食住《復仇者聯盟3》上映的熱潮，他和好兄弟袁偉豪都先後扮演過美國隊長，孖韓星尹均相拍攝信用卡廣告，但卻被網民直指睇到好尷尬！之後聲名繼續持續下跌，更被冠新花朵「藍神周柏豪」。
黎明 更懂你心
天王黎明2020年8月接棒楊千嬅拍攝Citibank《存入愛》廣告，片中以破解他的經典金句「唔會空肚食早餐」作賣點，今年4月他再度接拍Citibank廣告時，就大Sell顧家好爸爸形象，並以「選擇一個更懂您心嘅服務」為宣傳口號，在YouTube上成功吸引了接近240萬Viewers。
張敬軒 變身銀髮婆婆
張敬軒2018年4月及12月亦曾兩度為Citibank的信用卡、手機App擔任代言人，兩次都要一人分飾一家人中的四個角色，其中最吸眼係銀髮阿婆Look，獲粉絲Like爆！
郭富城 真實客戶
天王郭富城今年3月為匯豐銀行拍廣告，廣告中最令人印象深刻之處，是他強調自己是個用了匯豐30年的真實客戶，此外他還透露自己20年前都為匯豐代言過iCan信用卡，這張卡到今時今日都仲用緊。
姜濤 投資A0
今年人氣王姜濤近月亦為匯豐銀行連拍了多個廣告，包括今年4月與隊友Alton（王智德）及《全民造星3》導師彭秀慧、亞軍陳葦璇、十強Alina（李炘頤）拍攝的「全民步兵」廣告，瀏覽量高達535萬，冠絕YouTube上眾多銀行代言廣告。上月他同193及DJ阿正等開Live大談「告別投資A0｣ 主題，雖然表情尷尬，但亦大受粉絲歡迎。
古天樂 夥拍宣萱
去年古天樂曾孖好拍檔宣萱拍攝星展銀行廣告，影片充滿科幻感覺，但由於宣萱在片中扮演虛擬人物，當時她曾笑指古仔在現場當正她透明。
余文樂 被網民圍攻
余文樂今年1月為東亞銀行拍攝理財廣告，主題為「人生不止於富有」，但因他近年人氣插水，今該輯廣告片在社交網引來好多嬲，有網民更留言問：「是唔是只可以放人民幣？」