ViuTV女主持採訪劉青雲自認與他拍過親熱戲 場面超尷尬deadair足10秒

劉青雲、古天樂及郭富城上星期罕有同場出席活動，接受一眾傳媒採訪的時候卻發生一段極為尷尬的小插曲，ViuTV女主持温穎琦（Ollie）的一個問題竟然令三大金像影帝有足足10秒反應不過來，片段隨即在網上引起熱烈討論！