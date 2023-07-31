ViuTV女主持採訪劉青雲自認與他拍過親熱戲 場面超尷尬deadair足10秒
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劉青雲、古天樂及郭富城上星期罕有同場出席活動，接受一眾傳媒採訪的時候卻發生一段極為尷尬的小插曲，ViuTV女主持温穎琦（Ollie）的一個問題竟然令三大金像影帝有足足10秒反應不過來，片段隨即在網上引起熱烈討論！
自認與劉青雲合作過
温穎琦現時為ViuTV娛樂新聞《3分鐘熱度》主持，日前她在電影《掃毒3：人在天涯》首映禮中採訪郭富城、劉青雲及古天樂時，向劉青雲提問道，拍攝夜總會戲份時要接近女色會否很不習慣，青雲表示「會珍惜」，表情似乎尷尬望跳過這話題，但溫穎琦鍥而不捨繼續問，兼當眾承認：「嗰個女演員我嚟㗎喎！」，令劉青雲、古天樂和郭富城聽完都deadair足10秒！
古天樂郭富城幫忙打圓場
古天樂隨後打圓場表示：「你嚟㗎？」劉青雲當下才認出對方：「吓！哦，你染咗髮？對腳你嚟㗎？」古天樂即表示：「畀個電話你囉！」城城又加把口，叫兩人「攬多次嚟睇下」，有趣的反應為採訪現場帶來不少笑聲，完美化解尷尬場面！
形容自己「不知廉恥」向劉青雲搭話
之前温穎琦之前已經曾經在其他活動中見過劉青雲，當時已積極向對方說自己曾經與他合作，她在IG公開與劉青雲的對話，並用「不知廉恥」來形容自己：「青雲哥，其實 &;@$-?¥£嗰個都係我嚟㗎…」對方一臉茫然地問她是不是某電影，她即稱自己曾經在電影中坐在劉青雲旁邊，結果劉青雲同樣認不出是她：「…吓嗰個妳～嚟㗎？唔～同晒嘅妳？」
口罩小姐出身加入ViuTV
現年36歲的温穎琦於2年前參加ViuTV真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》，曾經擔任空姐的她當年以「服務員」的稱號，雖然最後20強止步，但依然獲ViuTV賞識獲邀參與多個節目，包括《ERROR自肥企画》、《賭命夫妻》及《戀講嘢》，更曾經擔任ERROR《我們不Chok》MV女主角。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV影片截圖、《我們不Chok》MV截圖