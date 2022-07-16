58歲影帝劉青雲一年冇開工黐實老婆郭藹明：睇清楚自己娶咗個咩人
58歲影帝劉青雲放閃 大讚郭藹明：我聚了個好女人
58歲影帝劉青雲喜歡四出旅行，但因疫情關係，一年間時冇戲拍所以長留在家中。他透露自己與郭藹明結婚24年，以往一直忙住工作，從未試過如此長時間與老婆朝夕相對。亦因騰出了時間與老婆相處，他直言睇清楚自己聚自己娶咗個咩人，放閃大讚：「當然係娶咗個好女人啦！」
劉青雲一年冇戲拍更珍惜家人：悲涼才會珍惜
劉青雲表示自己以前連屋企電器都唔識用，又唔知啲嘢擺邊。現在有更多時間與老婆郭藹明相處，終於一次過學懂了，而且有更多時間致電父母。他又希望藉此機會追回與家人共聚的時光，他認為雖然在不情願又悲涼的環境才有這機會，但就如電影一樣，因為悲涼才會珍惜。
劉青雲減產陪太太與郭藹明閉關一樣好有情趣
一場新冠肺炎疫情打亂香港娛樂事業，唔少電影被煞停，影帝劉青雲亦受影響，他足足一年冇工開閉關留家抗疫。對好好先生劉青雲而言，反而可以有更多時間陪愛妻郭藹明，夫妻閉關一樣好有情趣。
劉青雲與郭藹明閉關過得寫意
劉青雲近年已開始減產，留更多時間陪太太。曾有知情者透露：「係人都知青雲好錫老婆，佢好享受家庭生活，兩公婆就算唔出街都好有生活樂趣，所以疫情閉關，對佢哋嚟講一啲都唔會悶，青雲本身就好鍾意煮嘢食，以前就算開工一有時間都會親自下廚煮兩味，疫情閉關唔使做嘢，佢就日日下廚為樂，煮愛心餐𠱁老婆，兩公婆又會一齊整愛心牛扒飲下紅酒，非常之浪漫。佢兩個都追求簡單，喺屋企一齊睇電影、做運動或者外出散吓步已經好享受！」
劉青雲與郭藹明拍拖過平民生活
劉青雲與郭藹明去年被影過拍拖出巡，陪老婆出關到超市買糧。，疫情下高度戒備，發現遠處有陌生人拍照，表現緊張護妻，見老婆郭藹明大方淡定揮手，才如釋重負，更跟住老婆一齊揮手同記者打招呼，愛妻號青雲被賢妻牽動一顰一笑，恩愛得無懈可擊！結婚廿三年愛情依然保鮮的確唔容易，劉青雲和郭藹明同樣真摯唔造作，簡單一個動作已經好有默契，甜蜜羨煞旁人！
疫情下到超市上糧 人流少時段出動
去年疫情下二人拍拖出關到超市上糧，雖然疫情稍緩，不過兩人防疫未有鬆懈，專登揀超市人流較少的時段才出動買餸。貼地的青雲夫婦，當日穿著簡約衛衣頭戴Cap帽打扮樸素，青雲更孭住一個平民連鎖時裝店的贈品環保袋，影帝有幾隨意可想而知。同老公青雲keep住養生的Amy（郭藹明），當日二人就主攻有機食物，買齊嘢後，青雲好自然負責推住手推車，體貼老婆不用她操勞。養生有道的郭藹明，54歲素顏下雖然戴住口罩，仍可見凍齡保養得宜，身材更完全冇走樣。可能疫情閉關多時，青雲戒心變得分外重，見有陌生人遠處拍照，隨即通知身旁的老婆，又以凌厲眼神望住遠處，表現緊張護妻，之後認出是記者，又見老婆一臉淡定大方揮手，青雲才如釋重負放下戒備，好好先生回復友善，跟住老婆一齊向記者打招呼，婦唱夫隨默契盡在不言中。
西貢西沙小築獨立屋 老婆鍾意即扑槌
婚後男主外女主內，青雲更將財政大權交給老婆郭藹明掌管。善於理財投資的劉太，多年來炒賣物業從未失手，幫老公滾大身家。2014年底劉青雲以3,280萬買入現居的西貢西沙小築獨立屋，裝修了兩年多才入伙，據悉當時青雲即使知道該物業比同區樓價市值高出一成，依然扑槌購入全因老婆喜歡。據知情者透露：「佢兩個鍾意住郊區，特別鍾情西貢，不過西沙小築好少有放盤，嗰次兩公婆一齊睇樓， Amy一睇已經好鍾意，嗰度環境清幽又有無敵海景，完全係Amy心中嘅Dream House，因為係老婆心頭愛，青雲二話不說即刻扑槌買。由於樓齡有成三十幾年，間屋要大翻身，搞咗兩年幾先完工。」
添置新家品注重品質和實用
劉青雲夫婦近年被影過結伴出動為愛巢添置新家品，二人去到沙田大型商場連逛多間家品店，貼地影帝買嘢亦唔會只攻名牌貨，反而更注重品質和實用，二人去到平民家品店一樣睇得非常暢快，青雲更睇中兩棵仿真樹盆栽，還不拘小節踎低仔細找合適花盆配搭，最後兩公婆合力推住戰利品到收銀處付款。
其實萬能賢內助郭藹明早就是格價專家，17年本刊便拍到她單拖出動，為愛巢落區去揀優質及實惠的裝修材料，幫老公慳住荷包，夫妻價值觀如此一致，果然是天造地設！
劉青雲得周慧敏牽線「太空船論」感動郭藹明
外表cool爆的劉青雲不但對老婆體貼呵護備至，更是個會講情話的深情暖男，2015年金像獎台上一番「太空船論」，不只感動賢妻淚如雨下，更打動萬千女性心，大家都羨慕郭藹明身邊有個愛妻號老公劉青雲，同樣地大家亦羨慕青雲娶到個有美貌高智慧的賢內助，夫妻一凹一凸完美無瑕。
劉青雲、郭藹明轉眼結婚已24年，恩愛有增無減，愛情長久保鮮全因一直相敬如賓。二人92年合拍《大時代》結緣，頂著「最高學歷港姐銜頭」的郭藹明，更放棄做美國航天公司工程師的工作機會，甘做劉青雲背後女人默默支持老公。郭藹明受訪曾透露夫妻相處之道，她會視老公是愛人又是朋友，至今仍會跟對方說唔該及多謝，保持那份感情熾熱。
金獎像感言整喊老婆
外表cool爆的劉青雲，更不止一次公開向太太發表愛的宣言，從不吝嗇表達對老婆的愛意。最經典莫如15年在香港電影金像獎頒獎禮上，憑《竊聽風雲3》奪得「最佳男主角」的他，在台上多謝太太郭藹明發表「太空船」愛的宣言：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球！」真情表白打動萬千影迷，台下老婆更被他感動至眼濕濕。
劉青雲原來好識冧老婆，2015年他憑電影 《竊聽風雲3》二度奪金像影帝，在台上發表太空船宣言說：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球！」