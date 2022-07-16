58歲影帝劉青雲一年冇開工黐實老婆郭藹明：睇清楚自己娶咗個咩人

58歲劉青雲與54歲郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻，二人結婚24年依然恩愛儼如熱戀。劉青雲日前為即將上映的新戲《神探大戰》宣傳，提到疫情期間一年冇戲拍，長留家中與郭藹明相處，他放閃說睇清楚自己娶了個什麼人，當然是娶了個好女人。