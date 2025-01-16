劉青雲一針見血批黎耀祥《巾幗4》演技退步 網民：佢都知自己回咗塘
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隨著《萬千星輝頒獎典禮2024》的臨近，三屆「視帝」黎耀祥再次成為焦點。在演藝圈深耕近四十年的他，不僅對於自己的作品有深刻的見解，也對業界新人抱有期待。最近，黎耀祥接受媒體訪問坦言，曾因劉青雲對他的演技評價而感挫折，仲畀老友直指「冇演『劉醒』咁好」！
劉青雲一針見血批黎耀祥演技：冇演「劉醒」咁好！
黎耀祥接受媒體訪問中提到，他曾因劉青雲對他在《巾幗梟雄之懸崖》中的表現不夠好的評論而感到自信心大受打擊。劉青雲的話讓他重新審視自己的演技：「佢話我『呢個戲演得麻麻哋㗎咋！』」亦不客氣指出冇演《巾幗梟雄之義海豪情》「劉醒」咁好。雖然沒有講明原因，黎耀祥亦猜測可能「劉醒」比較踏實，青雲較喜歡沉得住的人物。黎耀祥又講對方意見好啱，自言在《懸崖》仍有好多不足之處，只能叫僅僅合格，無奈地說：「行外人睇唔到，我哋做呢行先明」，亦承認對自己表現失望。
黎耀祥回應劉青雲點評 睇好呢位拎視帝
當被問及劉青雲的坦白是否擊潰了他對爭取「視帝」的信心時，祥哥坦言不會只有他，他只是其中一個而已。他會綜合各種意見來看待這個問題，並堅持不能以他人的讚賞作為衡量標準，因為讚美你可能是出於好感、同情或體諒等等原因，有很多原因。他認為重要的是自我認知，當別人對你有不同看法時，就應該留意。
另外，他特別點名張振朗和張曦雯在《反黑英雄》和《企業強人》中的表現值得關注，有機會衝擊視帝視后獎項。
網民：真係老友先同你講
對於劉青雲呢一番批評，網民紛紛認同，並留言：「真係老友先同你講」、「柴九半退休 啞哂火喇，雖然唔係話差 但一定唔係最top演技」、「劉青雲點頂得順tvb而家啲劇」、「劉青雲都實比人話過啦 咁都係新聞」、「有無人覺得八戒先係巔峰」、「其實你睇返佢呢段訪問佢都知自己回咗塘，話自己盡咗力演出但都係僅僅合格」。
黎耀祥 挑戰第4次封帝？
黎耀祥於2009《巾幗梟雄》、2010《巾幗梟雄之義海豪情》、2012《大太監》三次封帝，網民認為黎耀祥都係好戲之人，但梟雄系列之後套套千篇一律，冇之前嗰種多樣化。黎耀祥今年憑《巾幗梟雄之懸崖》再次入圍，但呼聲似乎冇當年咁勁。
圖片來源：TVB、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期