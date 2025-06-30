劉青雲郭藹明四川恩愛遊被網民捕獲 與黎耀祥夫婦同行遭揭露影視巨星真面目

61歲影帝劉青雲和61歲視帝黎耀祥，兩位香港影壇的重量級人物，不僅在螢幕上有著深厚的友誼，現實生活中也是好友。這次，他們與各自的太太一起前往四川旅遊，這趟旅程他們不僅享受到了當地的美景，還意外被一位導遊揭露他們的真實性格。