劉青雲郭藹明四川恩愛遊被網民捕獲 與黎耀祥夫婦同行遭揭露影視巨星真面目

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61歲影帝劉青雲和61歲視帝黎耀祥，兩位香港影壇的重量級人物，不僅在螢幕上有著深厚的友誼，現實生活中也是好友。這次，他們與各自的太太一起前往四川旅遊，這趟旅程他們不僅享受到了當地的美景，還意外被一位導遊揭露他們的真實性格。
劉青雲 劉青雲和黎耀祥帶同各自的太太一起前往四川旅遊。（圖片來源：微博@芸小熊）
劉青雲和黎耀祥帶同各自的太太一起前往四川旅遊。（圖片來源：微博@芸小熊）

劉青雲一針見血批黎耀祥《巾幗4》演技退步 網民：佢都知自己回咗塘

劉青雲郭藹明與黎耀祥夫婦四川同遊

微博用戶「芸小熊」是一位經驗豐富的導遊，近日她在微博上分享了這次接待劉青雲和黎耀祥的經歷。「見過無數明星，每一次都是我的工作，只是服務好每一位遊客，沒有特殊情況，也從不去合影，尊重每個藝人的個人時間和空間」。然而這次同時遇到影帝劉青雲、視帝黎耀祥，再加上劉太郭藹明同場，讓她忍不住破戒與客人合影，更在網上分享了這次難忘的經歷。

劉青雲 四人同遊四川合照。（圖片來源：微博@芸小熊）
四人同遊四川合照。（圖片來源：微博@芸小熊）

揭露明星夫婦真實一面

芸小熊在微博上詳細描述了兩對夫婦參觀大佛時的溫馨畫面，她分享：「四位老師（即兩對夫婦）也認真聽著我和講解員妹妹的介紹」。芸小熊還特別提到劉青雲對太太的體貼照顧令人印象深刻，她寫道：「劉青雲每走一步都要等著郭藹明，並且伸手去牽。今天他們不是來拍攝綜藝和電視劇電影的，這就是生活中如報道讓我們瞭解的恩愛啊！」這番話讓網民直呼太甜蜜，紛紛表示被這對老夫老妻的真愛感動。

劉青雲 芸小熊還特別提到劉青雲對太太的體貼照顧令人印象深刻。（圖片來源：微博@芸小熊）
芸小熊還特別提到劉青雲對太太的體貼照顧令人印象深刻。（圖片來源：微博@芸小熊）

四人態度親民 導遊感嘆是職業生涯高光時刻

芸小熊對於能夠與這些藝人夫婦互動感到非常榮幸，她提到郭藹明的國語很標準，而且下船時劉青雲還特意問她是哪裡人，最後更受邀坐上保姆車，讓她開心不已，感嘆「那麼幸運跟四位老師同車。曾經刻在我們80後骨子裡的TVB人物，今天具象化了」。芸小熊更形容這段經歷無疑是她職業生涯中的一個高光時刻。

劉青雲 芸小熊提到郭藹明的國語很標準。（圖片來源：微博@芸小熊）
芸小熊提到郭藹明的國語很標準。（圖片來源：微博@芸小熊）

黎耀祥如劇中人 真實性格獲讚

除了劉青雲夫婦的恩愛互動，芸小熊也大讚黎耀祥的真實性格也與他在電視劇中的形象無異。她表示很喜歡看黎耀祥與「九姑娘」的劇集《巾幗梟雄之義海豪情》，而黎耀祥本人也表示很喜歡該劇。四人在整個行程中都表現得非常有禮貌，會不停說謝謝，讓導遊感受到明星的親民一面。

劉青雲 芸小熊大讚黎耀祥的真實性格也與他在電視劇中的形象無異。（圖片來源：微博@芸小熊）
芸小熊大讚黎耀祥的真實性格也與他在電視劇中的形象無異。（圖片來源：微博@芸小熊）

劉青雲郭藹明是娛樂圈模範夫妻

61歲劉青雲與57歲郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻，二人結婚27年依然恩愛儼如熱戀。郭藹明是1991年港姐冠軍，98年她嫁予劉青雲，到2006年開始淡出娛樂圈，之後少有公開露面。

劉青雲 61歲劉青雲與57歲郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻。（圖片來源：新傳媒資料庫）
61歲劉青雲與57歲郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲 郭藹明婚後少有公開露面。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭藹明婚後少有公開露面。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲 劉青雲大讚老婆郭藹明，直言：「當然係娶咗個好女人啦！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲大讚老婆郭藹明，直言：「當然係娶咗個好女人啦！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲 兩人曾被目擊落區買餸。（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人曾被目擊落區買餸。（圖片來源：新傳媒資料庫）

劉青雲與黎耀祥已有30餘年兄弟情

黎耀祥和劉青雲的兄弟情，緣於無綫，至今已有三十多年。黎耀祥入行前已認識劉青雲，之前在無綫營業部當文員，黎耀祥表示因為受到劉青雲所拍的招募廣告影響，而報考了無綫的短期藝訓班﹗黎耀祥加入無綫後同青雲合作過不少劇集，包括有《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《遊戲邊緣》《人在邊緣》等，當時劉青雲已是男主角，而黎耀祥只是二打六，但當時劉青雲對黎耀祥留下好好印象﹗

劉青雲 黎耀祥初入行時已經認識劉青雲，當年他受到劉青雲所拍攝的招募廣告吸引，便報考了TVB旗下機構的短期演藝訓練課程。（圖片來源：big big channel截圖）
黎耀祥初入行時已經認識劉青雲，當年他受到劉青雲所拍攝的招募廣告吸引，便報考了TVB旗下機構的短期演藝訓練課程。（圖片來源：big big channel截圖）
劉青雲 2人曾合作過劇集《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《人在邊緣》、《遊戲邊緣》等。（圖片來源：big big channel截圖）
2人曾合作過劇集《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《人在邊緣》、《遊戲邊緣》等。（圖片來源：big big channel截圖）
劉青雲 劉青雲曾一針見血批黎耀祥演技：冇演「劉醒」咁好！（圖片來源：big big channel截圖）
劉青雲曾一針見血批黎耀祥演技：冇演「劉醒」咁好！（圖片來源：big big channel截圖）
劉青雲 劉青雲與黎耀祥已有30餘年兄弟情。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲與黎耀祥已有30餘年兄弟情。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲 劉青雲和黎耀祥不時相約飯敍，會互相慶祝生日﹗（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲和黎耀祥不時相約飯敍，會互相慶祝生日﹗（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：微博@芸小熊、big big channel截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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