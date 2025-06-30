劉青雲郭藹明四川恩愛遊被網民捕獲 與黎耀祥夫婦同行遭揭露影視巨星真面目
劉青雲一針見血批黎耀祥《巾幗4》演技退步 網民：佢都知自己回咗塘
劉青雲郭藹明與黎耀祥夫婦四川同遊
微博用戶「芸小熊」是一位經驗豐富的導遊，近日她在微博上分享了這次接待劉青雲和黎耀祥的經歷。「見過無數明星，每一次都是我的工作，只是服務好每一位遊客，沒有特殊情況，也從不去合影，尊重每個藝人的個人時間和空間」。然而這次同時遇到影帝劉青雲、視帝黎耀祥，再加上劉太郭藹明同場，讓她忍不住破戒與客人合影，更在網上分享了這次難忘的經歷。
揭露明星夫婦真實一面
芸小熊在微博上詳細描述了兩對夫婦參觀大佛時的溫馨畫面，她分享：「四位老師（即兩對夫婦）也認真聽著我和講解員妹妹的介紹」。芸小熊還特別提到劉青雲對太太的體貼照顧令人印象深刻，她寫道：「劉青雲每走一步都要等著郭藹明，並且伸手去牽。今天他們不是來拍攝綜藝和電視劇電影的，這就是生活中如報道讓我們瞭解的恩愛啊！」這番話讓網民直呼太甜蜜，紛紛表示被這對老夫老妻的真愛感動。
四人態度親民 導遊感嘆是職業生涯高光時刻
芸小熊對於能夠與這些藝人夫婦互動感到非常榮幸，她提到郭藹明的國語很標準，而且下船時劉青雲還特意問她是哪裡人，最後更受邀坐上保姆車，讓她開心不已，感嘆「那麼幸運跟四位老師同車。曾經刻在我們80後骨子裡的TVB人物，今天具象化了」。芸小熊更形容這段經歷無疑是她職業生涯中的一個高光時刻。
黎耀祥如劇中人 真實性格獲讚
除了劉青雲夫婦的恩愛互動，芸小熊也大讚黎耀祥的真實性格也與他在電視劇中的形象無異。她表示很喜歡看黎耀祥與「九姑娘」的劇集《巾幗梟雄之義海豪情》，而黎耀祥本人也表示很喜歡該劇。四人在整個行程中都表現得非常有禮貌，會不停說謝謝，讓導遊感受到明星的親民一面。
劉青雲郭藹明是娛樂圈模範夫妻
61歲劉青雲與57歲郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻，二人結婚27年依然恩愛儼如熱戀。郭藹明是1991年港姐冠軍，98年她嫁予劉青雲，到2006年開始淡出娛樂圈，之後少有公開露面。
劉青雲與黎耀祥已有30餘年兄弟情
黎耀祥和劉青雲的兄弟情，緣於無綫，至今已有三十多年。黎耀祥入行前已認識劉青雲，之前在無綫營業部當文員，黎耀祥表示因為受到劉青雲所拍的招募廣告影響，而報考了無綫的短期藝訓班﹗黎耀祥加入無綫後同青雲合作過不少劇集，包括有《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《遊戲邊緣》《人在邊緣》等，當時劉青雲已是男主角，而黎耀祥只是二打六，但當時劉青雲對黎耀祥留下好好印象﹗