劉馬車刑滿出獄宣佈參加《全民造星5》公開自創歌獲網民大讚！
劉馬車刑滿出獄宣佈參加《全民造星5》
早前因犯下多宗罪而在內地被捕的劉馬車，近日終於刑滿出獄，出獄後的劉馬車馬上在個人YouTube頻道上傳影片公開近況。劉馬車在最新影片中表示會以行動去證明自己已經改變，並且表示自己有興趣參加《全民造星5》：「我希望可以成功逆轉我嘅人生，我有諗過如果我遲啲可以參加《全民造星5》又得唔得呢，但我知道我呢個情況，ViuTV連海選都唔會俾我海選。我好希望可以係2023年參加《全民造星》。」
大爆自己與吳啟洋的相識經過
劉馬車在影片中亦大爆自己與《全民造星2》冠軍吳啟洋原來是青年會書院YMCA的舊同學，更一起參加過手球隊，劉馬車亦稱吳啟洋為「阿洋」，看來兩人的交情並不淺。劉馬車在影片中表示自己看到吳啟洋在舞台上發光發熱時，都會為自己感到非常唏噓：「人哋宜家係一個偶像派歌手，一個可以搵好多錢嘅年輕人，一個年輕有為嘅靚仔，但我就咁，覺得好唏噓。」雖然如此，劉馬車依然為吳啟洋的成功感到非常高興和感動。
公開自創歌 獲網民大讚：用作品說話
此外，劉馬車在出獄後亦在多條影片中提及到希望自己能夠靠自己的實力和作品，去報答每一個支持自己的人。早前，他在個人頻道中上傳的自創歌去《後悔藥》亦獲得網民大讚，認為無論歌詞、旋律還是歌喉都有一定的水準，更有網民認為劉馬車的實力比ViuTV旗下歌手優勝：「好聽過MIRROR」、「真心好聽過姜濤首鏡中鏡好多」、「真正用作品說話」等。
曾犯下多宗刑事罪案 劉馬車入獄經驗豐富
曾自封「全港最高質YouTuber」的劉馬車（原名劉駿軒）今年26歲，已經有過不少入獄經歷，亦曾犯過刑事恐嚇、襲擊、猥褻罪等。劉馬車於2016年因犯下猥褻罪和猥褻兒童罪，被深圳市福田區人民法院判處有期徒刑2年6個月，出獄後於2019年7月再因強制猥褻罪在深圳被捕，翌年1月20日被判有期徒刑3年6個月，於4月27日上訴被駁回。
劉馬車出獄後搞作多多
本月劉馬車終於在內地服刑完畢，重新開設YouTube與IG帳號，首條影片於2023年1月20日發布，其YouTube頻道開設至今未夠一周，已有接近1萬人訂閱，其IG亦有超過1.6萬人追蹤。劉馬車出獄返港後搞作多多，一星期內上載超過30條影片到YouYube，當中有他清唱自創歌、與另一YouTuber Kenny的「世紀會面」、尖沙咀Live Show等等，其IG亦不斷更新他的近況，包括年初四到蘭桂芳一間酒吧獻唱，又開設TG群組邀請網友加入聊天，似為正式出道作打算。
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