劉馬車崩潰大爆《全民造星5》被奚落內幕 爆喊控訴花姐離譜要求
劉馬車崩潰大哭 控訴花姐要求自己做癲佬
出獄後一直有心以歌手出道的劉馬車，早前頻頻上傳自己唱歌的影片，並且預告自己將會參加《全民造星5》。近日，劉馬車在個人Youtube頻道上傳一條名為「馬車崩潰了」的影片，劉馬車在影片中聲淚齊下地指：「我去《全民造星5》特登走到去電視台嗰度，即係自己去毛遂自薦，希望話畀機會我呀。咁但係ViuTV嗰度，阿花姐嗰啲，導演高層啦，就喺度笑我話『你算啦，嘩你真人幾正常㗎喎，你咁樣咁正常無意思啦，係咪呀。你如果痴線啲我哋或者都會考慮畀你（入圍)）， 係咪呀？即係你上吓嚟，喂我哋電視有啲gimmick呀，即係可以吸引多啲人，如果你正正常常上嚟唱歌跳舞呀，使鬼要你咩！你又唔係靚仔，你白卡嘅，你就係一個痴線佬，你就應該做返人哋想你做嘅嘢！」
一度情緒崩潰 慨歎自己做正常人冇利用價值
隨後，他繼續邊哭邊說：「原來我想正正常常去做啲嘢，係唔得㗎，人哋就係好似ViuTV呢啲，就係話想睇我痴線呀，要我痴線先有人睇。你地係咪真係好可憐好可悲呀？覺得自己要去癲，要去痴線，要去鬧人哋，要去糟質自己，要做呢啲嘢人哋先會想去睇我，先會肯畀機會我上個電視節目。咁我依家唔想做呢啲嘢吖嘛，我想做一個正路嘅人，做返啲自己真心想做嘅嘢，但原來就係唔得，人哋想睇你癲、睇你癡咗。想你行返回頭路，最好睇你又坐監喇，又畀人打喇，死咗去咁啲人就開心。」
網民認同花姐看法 劉馬車喊曬都唔收貨：又博同情
雖然劉馬車喊到眼淚鼻水都出曬嚟，有部分網民都有留言支持鼓勵劉馬車，但大部分網民都話唔收貨，認為劉馬車又再用同樣技倆來搏同情。同時亦有網民留言表示認同花姐和ViuTV高層的看法：「認真覺得你繼續拍番癲野比較好，起碼呢條路線你係最top，受眾一定係睇你，你拍其他野，例如唱歌，大把專業唱歌youtuber啦，好多自己出埋歌，有音樂團隊，人地點解要睇你」、「拍返依D味幾好，學咩人唱歌」、「就係鍾意睇呢d」等。
劉馬車刑滿出獄宣佈參加《全民造星5》
早前因犯下多宗罪而在內地被捕的劉馬車，近日終於刑滿出獄，出獄後的劉馬車馬上在個人YouTube頻道上傳影片公開近況。劉馬車在最新影片中表示會以行動去證明自己已經改變，並且表示自己有興趣參加《全民造星5》：「我希望可以成功逆轉我嘅人生，我有諗過如果我遲啲可以參加《全民造星5》又得唔得呢，但我知道我呢個情況，ViuTV連海選都唔會俾我海選。我好希望可以係2023年參加《全民造星》。」
公開自創歌 曾獲巴打們大讚：用作品說話
此外，劉馬車在出獄後亦在多條影片中提及到希望自己能夠靠自己的實力和作品，去報答每一個支持自己的人。早前，他在個人頻道中上傳的自創歌去《後悔藥》亦獲得網民大讚，認為無論歌詞、旋律還是歌喉都有一定的水準，更有網民認為劉馬車的實力比ViuTV旗下歌手優勝：「好聽過mirror」、「真心好聽過姜濤首鏡中鏡好多」、「真正用作品說話」等。
一齊睇劉馬車崩潰控訴花姐實況：
劉馬車真係喊到好委屈！
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