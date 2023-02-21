劉馬車崩潰大爆《全民造星5》被奚落內幕 爆喊控訴花姐離譜要求

早前刑滿出獄的劉馬車，早前在個人頻道上宣佈自己將會參加ViuTV大型選秀節目《全民造星5》，可是劉馬車並冇份入圍今屆94強名單。昨日，劉馬車就上傳了一條崩潰大哭的影片，片中公開了自己與ViuTV高層的對話，並且控訴花姐要求自己扮癲佬。