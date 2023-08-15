劉馬車襲擊記者被判監禁6星期 求情時不忘形容對方是「人渣」
上月襲擊網媒記者
劉馬車被控於今年7月30日，於荃灣荃新天地外襲擊網媒記者梁志恒，導致對方眼鏡碎裂兼面部受傷，其後他於同日自首。裁判官於今日判刑時引述辯方求情，指受害人梁志恒案發前不斷透過網上平台攻擊和挑釁劉馬車，甚至表明報道劉馬車可增平台流量，然而劉馬車多次要求梁志恒不要再騷擾自己仍然被拒絕。直到當日2人見面時，梁志恒再次直播，劉馬車聽到「夠膽郁手」時才忍無可忍下，向對方大打出手。
寫求情信求情
辯方求情時亦表示劉馬車的背景報告正面，犯案源於網上爭論，而且表示他犯案後自首反映他知錯，又稱「已經上咗寶貴嘅一課」。劉馬車更在求情信中花了大量篇幅形容梁志恒人格卑劣，又形容對方是「人渣」。
獲判監禁6星期兼賠償1100元
然而，裁判官卻認為劉馬車並非單方面飽受欺凌，又指出劉馬車明知會有麻煩仍邀約梁志恒，而傷人行為具懲戒性質及分階段進行，暴力程度不低，梁志恒傷勢亦不輕，因此以9星期監禁作量刑起點。考慮到劉馬車認罪，獲扣減至6星期監禁。另外，劉馬車亦須在2個月內就梁志恒的眼鏡賠償1100元。
劉馬車突向鄧月平示愛！
劉馬車嘅變化實在難以預測！早前他於IG也發布了多張照片，相中人更是年輕時的鄧月平，他寫道：「鄧月平，當年我無好好珍惜你，我好後悔！我真係唔想你再為我傷心了，今後我一定會好好做人，我會好好去保護你！因為，我愛你，我想比幸福你！」
鄧月平IG親自回覆「希望你好好做人」
而鄧月平也在劉馬車IG回覆，寫道：「馬車，多年不見！估不到你依然是個有創意力想像力的青年，希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！」
同時鄧月平也強調大家不要再恥笑劉馬車：「大家都唔好笑馬車啦，另外平祝馬車你官司關關難過關關過，平有點忙，學左一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，不過原來我15歲時幾靚。」
呢個消息實在太難以置信，震驚唔少網民，紛紛表示：「你地有冇故事」、「走先 我幫你擋住個色魔」、「咪覆佢啦！」、「有創意力想像力即係思覺失調？」
劉馬車自爆曾與鄧月平拍拖
事後，有傳媒訪問劉馬車查詢同鄧月平的關係，劉馬車自爆曾與鄧月平拍拖，他指細細個一齊過一段時間，但之後因其他原因同第二個一齊。他又透露最近精神壓力好大，但鄧月平都有關心他，劉馬車又指那些合照是8年前時影的。
劉馬車仲拍片講鄧月平！
劉馬車出獄表示自己信主
劉馬車早前衰咸濕案未完，劉馬車昨日（23日）IG突然復出指「善良的惡魔～馬車歸來」然後放出自己疑出獄的照片，背景係荔枝角收押所，同埋一幅畫作。劉馬車接著IG連環狂出post，又出歌又拍片，指自己已經信咗主：「慈悲香港・馬車信咗主耶穌，神帶領著馬車前行，馬車幫神父Father John派飯比有需要嘅人」
劉馬車YouTube更新狀況：呢段時間過得好痛苦
劉馬車除咗喺IG出post之外，仲喺YouTube連環出咗16個post，一條係更新佢最新狀況的片，佢拎住自己身分證表示自己係「荔枝角收押所的受訓生」，22日暫時保釋外出等候再訊。劉馬車表示而家自己會保持低調，呢2個幾月失去自由的時間過得好痛苦，叫大家珍惜自由。劉馬車繼而多謝懲教署呀Sir的關心、教育，並表示自己本性不壞，亦知道自己情緒有問題，因為有好多壓力唔識做人，而令到自己成日做錯事。劉馬車激動指自己有反思到自己的問題，想改過自身，想他人可以明白自己。
「新歌發布會」現金髮女子！
劉馬車16條片中其中8條片係劉馬車的「新歌發布會」，而呢啲新歌的片頭都有一名金髮女子的背影幫佢拍「新歌發佈會」，指佢係支持咗劉馬車好多年的朋友。唔少網民對於仲有女性朋友的劉馬車非常震驚，紛紛留言寫道：「個女仔好危險」、「個女仔有無咁博，咁夠膽」、「仲有女夠膽同佢一齊？」
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