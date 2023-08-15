劉馬車襲擊記者被判監禁6星期 求情時不忘形容對方是「人渣」

現年27歲的YouTuber「劉馬車」劉駿軒過去曾經多次犯事成為階下囚，上月他於非禮案件保釋候查期間，涉嫌襲擊網媒記者被起訴，其後承認「襲擊致造成身體傷害」罪，並還柙14天。案件今日（14日）於西九龍裁判法院判刑，劉馬車被判監禁6星期，兼賠償1100元給受害人。