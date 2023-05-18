劉馬車疑涉3項控罪今日提堂！被爆1月出獄後再衰1事被捕

劉馬車於2023年1月出獄，並指自己希望向著「歌手之路」發展，日日拍片唱歌周街走，仲話要參加《全民造星V》，不過就指被花姐侮辱，唔俾佢參加。後來有知情人士爆料劉馬車再次入魔，又衰一事要入返去，今日（18日）法庭日誌顯示同劉馬車同名衰3項控罪，今日提堂！