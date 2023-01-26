劉馬車事隔3年終出獄　拍片盡訴心聲：以為自己冇命出嚟！

講到YouTube界的風雲人物，未有Kenny之前一定有號稱「天水圍墮天地獄獸」劉馬車份，當年憑著「黐線佬」形象深入民心，不過劉馬車返內地後因為犯下數宗罪名而被捕，曾經歷入獄再出獄再入獄。近日，他終於刑滿出獄，強勢回歸香港YouTube界。