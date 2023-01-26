劉馬車事隔3年終出獄 拍片盡訴心聲：以為自己冇命出嚟！
劉馬車事隔3年終出獄 狂出8條片預告回歸！
劉馬車早前在個人YouTube頻道「劉馬車」上傳全新影片，不到一日已經吸逾20萬人觀看。而影片是講述自己終於出獄，片中不斷提及改變，直言自己當時的確係衝動累事，入獄後相當後悔，又道傷了父親的心。他表示不想人生再留有遺憾，希望日後能夠好好做好自己。劉馬車更在影片中提及自己在獄中的苦況，指當時因為頂撞獄警而遭暴力對待，直言：「以為自己冇命出嚟！」同時劉馬車也將自己YouTube Channel舊有的影片都刪走，只留下新影片。
望外界俾工作機會
然後同短時間內上傳其餘8影片，預告自己將復出，希望外界能夠給予多些工作機會，仲放埋自己WhatsApp出嚟。其中一條片中劉馬車在大年初一下午4點出現在尖沙咀鐘樓，希望同觀眾「吹吓水同吹吓海風」。完結後不少網友也在社交網站發布了和劉馬車的合照，除此之外，劉馬車也有分享自己在獄中所畫的手稿，其畫功相當不錯，更獲唔少網民大讚。
長情馬車 依舊封羅力威做偶像
另外劉馬車還談到歌手羅力威「香港樂壇嘅一道清泉，永遠在我心中長存！」，事隔咁多年，劉馬車依然係咁愛羅力威，仲大讚佢在樂壇中的唱功都是數一數二。仲上傳一條自己的原創歌曲《後悔藥》，網民大讚唱得唔錯，十分有實力。
網民有讚有彈
對於劉馬車的復出，有唔少網民抱以取笑的心態，直言「啲演技已經變得爐火純青」，「熟識嘅對白~熟識嘅場景~」，「繼續用作品說話」等等。不過都有網民真心希望劉馬車悔改，認為其實佢唔用下面諗嘢，或者的確係可以在YouTube界發展到，甚至憑歌聲打入娛樂圈都唔出奇！
聽聽馬車新歌
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
農曆新年有什麼好去處及必買必食優惠推介？
農曆新年必要與朋友、家人團聚，除了有2023新年好去處外，今年香港有5大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合團年飯到會2023推介、新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜和黃金糕食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言