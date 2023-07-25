劉馬車鄧月平｜出獄後拍新片示愛！還押2月後獲准保釋超級大暴走

劉馬車鄧月平｜網紅劉馬車於今年2023年1月在內地出獄後回港，當時便拍片指出獄後會向歌手路線發展，佢仲話要參加《全民造星V》，事後網上大爆被花姐侮辱，唔俾佢參加。出獄半年左右，劉馬車再次犯事，即將要受牢獄之災。他自5月起還押候審，保釋一度被拒。近日劉馬車發布新片，宣布暫時獲准保釋候查。他分別喺IG以及YouTube出片出post，指自己是「善良的惡魔」並表示「馬車歸來」！