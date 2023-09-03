劉馬車聲稱與Coffee為「長期炮友」林芊妤以5句親自回覆笑爆網民
劉馬車聲稱與Coffee為「長期炮友」
向來言行出位的劉馬車，近日在IG上傳與Coffee廣告紙板的合照，寫道：「黎緊馬車會同Coffee情侶檔合作，請大家多多支持！（其實馬車一直都同Coffee有發展地下情，而且馬車同Coffee係長期炮友，大家千祈唔好話俾Coffee老公知！）」，網民都對劉馬車的驚人言論見怪不怪，紛紛留言指：「一個月平都話有合照可以作下，唔好對住紙板公仔就當真人啦，法官欠你一個交代」、「最好趁coffee未訓醒快D刪post…真係可以告你」、「我信你地有血緣關係多啲」等。
林芊妤IG親自回覆：睇完大家嘅留言我就安心
除了吸引到大批網民留言之外，本尊Coffee林芊妤亦有親自留言回覆指：
係咪真係有人會信😂？
點解亂噏都可以咁多人有反應，
睇嚟大家打風都好悶🙈
不過睇完大家嘅留言我就安心啦，
證明大家都係理性既😂😂😂😂
林芊妤曾自認同劉馬車撞樣
在數年前Coffee和劉馬車已經被網民直指撞樣，就連Coffee亦曾經在接受傳媒訪問時直認兩人撞樣，更指曾經在地鐵站偶遇對方，雖然有一刻想同劉馬車相認，但因為曾經聽聞他「精神上有問題」，所以最後決定目送對方離開。
7月突向鄧月平示愛 自爆曾與鄧月平拍拖
劉馬車在7月底於IG也發布了多張照片，相中人更是年輕時的鄧月平，他寫道：「鄧月平，當年我無好好珍惜你，我好後悔！我真係唔想你再為我傷心了，今後我一定會好好做人，我會好好去保護你！因為，我愛你，我想比幸福你！」
事後有傳媒訪問劉馬車查詢同鄧月平的關係，劉馬車自爆曾與鄧月平拍拖，他指細細個一齊過一段時間，但之後因其他原因同第二個一齊。他又透露最近精神壓力好大，但鄧月平都有關心他，劉馬車又指那些合照是8年前時影的。
鄧月平IG親自回覆「希望你好好做人」
而鄧月平也在劉馬車IG回覆，寫道：「馬車，多年不見！估不到你依然是個有創意力想像力的青年，希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！」
同時鄧月平也強調大家不要再恥笑劉馬車：「大家都唔好笑馬車啦，另外平祝馬車你官司關關難過關關過，平有點忙，學左一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，不過原來我15歲時幾靚。」
呢個消息實在太難以置信，震驚唔少網民，紛紛表示：「你地有冇故事」、「走先 我幫你擋住個色魔」、「咪覆佢啦！」、「有創意力想像力即係思覺失調？」
鄧月平即否認交往：佢都黐線
鄧月平立即否認交往，並激動說：「佢都黐線，我就嚟報警。」至於有無被追求過，鄧月平亦解釋二人關係只是朋友的朋友，沒有被追求，雙方見面只有2次左右，並多謝馬車哥的厚愛。
鄧月平再補充被指合照二人感覺親密，她稱同粉絲或者朋友影相都比較Close，再指出劉馬車上載兩張背對鏡頭的女仔並非她我本人。現時，鄧月平稱目前亦完全沒有跟對方聯絡過，她又提到之前欣賞林俊傑演唱會有見到劉馬車想衝上台搞事，當下覺得他「做乜嘢！」
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