劉馬車亂入渣馬被轟無牌參賽 嬲爆拍片YouTube反擊：好多人想我死！
劉馬車無牌亂入渣馬被轟 YouTube嬲爆回應：好多人想我死！
劉馬車於今年1月放監後，就開始在YouTube上拍片再度復出。而近日他在渣馬盛事中，落場參與一起跑步。不過據了解他並沒有登記以及持有選手號碼布，原定想即場報名。最後馬車卻在終點出現，並指自己跑畢全程，並指想證明自己。
坦認自己有號碼布
劉馬車在影片中回應指自己的確擁有號碼布，是一位熱心Fans轉讓給予他的。他稱沒有號碼布以及中途亂入是「做效果」，承認自己並沒有「完全守規矩」，反問「規矩係咪咁重要呢？」。他最後跑畢後更要Call白車入院做治療，劉馬車指自己數日內會親自去警處備案，再交待事件。
劉馬車怒轟TVB
劉馬車指自己不願意再被人「睇死」，直言自己在監獄中捱過多次的折磨，現在會更珍惜做人。對於真心支持自己的人，表示感謝，而對於一些攻擊及侮辱自己的人，只想好好做好唔好衰俾人睇。他當中也提及：「TVB侮辱我，你班網民個個攻擊我，想我死！」，劉馬車直言TVB以及有不少途人控訴他沒有號碼布，劉馬車指自己號碼布放在袋中，自己事後也怒轟他們：「你哋呢啲人一世都係呢個Level，因為你哋心地唔好！」。
網民分析馬車有3大階段
劉馬車以「表演藝術家」自居，在片中說到自己的行為受到全城觸目也是為了「效果」，同時多謝爸爸的支持，自言今次終於沒有令父親失望，令他相當自豪。有網民就分析劉馬車有3個Stage，先是散發正能量並認自己改過自身，再來是開始覺得全世界都針對佢，最後再次做錯事並入獄，網民則指目前馬車位於第2階段。
馬車炒作話題有一手
都有網民認為他無論點錯都好，但都會將所有錯歸咎於其他人身上，亦有人認為劉馬車「炒作新聞」的能力相當強。不過都有網民撐馬車，直言：「你可以出位，但不要犯法，不要給自己和別人帶來傷害。」。
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