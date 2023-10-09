劉馬車為搶鏡去到盡 爬欄杆大叫都係小兒科 搞到女記者走夾唔唞
騎呢動作博入鏡
當劉馬車在尖沙咀街頭發現有線新聞的現場直播後，就開始出盡辦法博入鏡！從有線新聞的直播片段中可以看見，劉馬車突然邊拍手邊走入鏡頭，然後又做出各種動作搶鏡。幸好攝影師的反應夠快，在劉馬車準備入鏡時就將鏡頭慢慢移開，成功打斷劉馬車的入鏡大計。隨後劉馬車亦有上載現場的影片，可見當時他做了不少「騎呢」的動作，包括招牌動作向後拗腰等等。
為上鏡連跌落海都唔驚
有線新聞的攝影師有見及此，便讓女記者走到欄杆前繼續進行直播，由於記者身後便是維港，本以為可以就此阻止劉馬車入鏡，卻沒料到他竟然跨過欄杆，在沒有任何安全措施的情況下在碼頭邊走來走去，十分危險！及後劉馬車又大叫：「千祈唔好模仿，希望我嘅親友、支持者可以喺有線新聞到見到我！希望唔好cut走我個段。」
稱自己係支持者希望可以出鏡
此外，劉馬車更大叫：「好想俾掌聲有線新聞記者，橫風橫雨，無懼風雨為香港直擊惡劣天氣……無綫、HOY TV、ViuTV死去邊呀？」，為現場直播帶來持續的影響。其實從直播畫面可見，女記者已經按攝影師的指示嘗試避開劉馬車，只是躲避無果的他們最後決定熄機離場。劉馬車還竟然上前問攝影師可否將他的鏡頭播出，又表示自己如此支持有線，不可以看見他的畫面就剪走。而有線的記者和攝影師亦有禮貌地回覆他，並表示他們趕時間離開。
網民狠批嚴重影響新聞工作
對於劉馬車的行為，不少網民狠批他嚴重影響有線的直播，更表示：「勤力嘅白卡最得人驚」、「佢從來就係做令人討厭既行為
令人無法忽視佢」、「OnX仔博上鏡」、「佢今日係果度同啲工人姐姐跳舞跳左一日，就係等記者出現時可以入鏡」，搶鏡的行為令網民大感討厭。
劉馬車大戰龍心秒變「監獄風雲」 鍾培生拳賽4個有3個都曾被起訴
鍾培生近年搞拳賽搞上癮，早前宣佈豪花千萬港幣籌備《培生擂台無敵盃2023》拳擊擂台賽，邀請到前微辣成員霍哥和周永恆對打。近日拳賽宣佈再搵網路紅人劉馬車大戰龍心，並在今日（2日）下午舉行記者招待會。今次參賽者們4個有3個都曾經被判刑，認真有睇頭！
劉馬車龍心將參加鍾培生拳賽
將於12月舉行的《培生擂台無敵盃2023》拳擊擂台賽早前宣佈邀請到霍哥和周永恆對打，二人在記者會上已經大打出手，網民都表示食花生食得好開心。今次網民有福，事關外界盛傳網路紅人劉馬車和龍心即將會參加拳賽。二人在參加拳賽前早已有牙齒印，時不時在各自影片頻道隔空互相攻擊。今次直接將私人恩怨搬上擂台解決，網民可以準備定花生睇好戲！
龍心於記招大撻新朵「東方臥龍剋龍」
今日4位參賽者龍心、劉馬車、霍哥和周永恆都有出席記者招待會。龍心在記招現場指自己改了新名「東方臥龍剋龍」：「我返咗嚟改咗朵，新名唔好用『龍心』，我目標唔係打劉馬車，係打『龍心』，要戰勝自己先可戰勝他人。我係由第6宇宙嚟，呢度係第7宇宙，我喺第6宇宙輸咗俾鍾培生，我跟佢姓，嚟到第7宇宙，下次我準備要『中七鍾培生』。我個新朵叫『東方臥龍剋龍』」龍心指今次參賽是為了「強身健體，克服自己」，並表示感謝鍾培生舉辦今次拳擊賽，希望能夠憑今次賽事戰勝自己。
劉馬車瘋狂擦鞋 指視鍾培生為伯樂
一到劉馬車發言，劉馬車就一輪嘴瘋狂擦鍾培生鞋，首先感激對方邀請，又大讚鍾培生係一個「有智慧、有眼光嘅人」，給予今次機會讓他證明自己：「雖然外界好多人質疑我，但鍾生好堅定，成日私下交流，一直好鼓勵我。我都想透過今次證明自己實力，想俾大家知我係得，如果我係一匹千里馬，鍾生就係我嘅伯樂，我唔會辜負鍾生嘅期望。近呢幾年都經歷咗好多嘢，身體都唔好，自己都可能時日無多，今次拳賽，我有必死決心，一係打低龍心，一係俾佢打死。」劉馬車又指接下來將會繼續與鐘培生合作，鐘培生聽畢一臉茫然，搞到身旁的霍哥和周永恆都不停忍笑。
新朵為「天水圍墮天地獄獸」稱為「大丁」而戰
至於劉馬車的新朵就改為「天水圍墮天地獄獸」，劉馬車激動表示將會為「大丁」而戰，並揚言會在擂台打爆龍心：「我最睇唔起唔尊重女性嘅人渣，幾年前有個女仔叫『大丁』，佢搞到人哋人唔似人，鬼唔似鬼，令我好嬲。今次除咗為我自己而戰，為鍾培生而戰，為大丁而戰，為全港女性而戰。我一定會打爆龍心呢個食屎狗，希望大家踴躍入場支持呢場大戰！」
劉馬車拍片下戰書：要全世界睇我點打低你
劉馬車和龍心即將參加拳擊擂台戰的消息一傳出，劉馬車就立即拍片向龍心下戰書，一臉兇狠咁話要全亞洲見證自己如何打低龍心：「我要全香港、全亞洲、全世界嘅人都識得我！我要全世界都知道我喺培生擂台上點樣去打低你！你放心啦，我知道你好打得，所以我好大機會會喺擂台上畀你打死，但我唔驚啊！因為人生已經冇乜嘢可輸！好多人想我打低你，因為你好黑人憎；亦有好多人想你打低我，因為好多人唔鐘意我！」
4個有3個曾起訴 劉馬車最多案底
今次鍾培生擂台比賽的人選中，4位中有3位都曾經被起訴或有案底。首先有自稱「人渣」的周永恆因犯「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」而被判即時入獄兩星期；近年移居英國的龍心就在上月回港時被被廉署落案起訴兩罪。至於劉馬車就最厲害，由17歲開始就被多次定罪，多次涉嫌非禮兒童被捕，更因猥褻罪於內地判監，早前更因「襲擊」市民而於8月14日被判入獄六星期。
霍哥周永恆拳賽記者會火藥味濃
霍哥：流血吖嘛，流吖！
鍾培生早前宣布拿出1000萬港幣籌備「無敵盃」拳擊擂台賽，並邀請到近期話題多多的前微辣成員霍哥（霍俊邦），將與曾自認是「人渣」的周永恆對打，話題度十足引起全城關注
2人將會於12月打75KG級別的賽事，霍哥表示現正積極備戰中，88KG的他這一刻最重要的目標就是減磅：「我要跌30磅同阿周先生打，所以我希望周先生可以真真正正練到，唔好好似上次Steven（張致恆）咁被人打就算，希望周先生真係練到嘢，唔好我跌咗落嚟30磅喇，跟住頭2 round就搞掂，咁就唔好睇！」他又表示放馬過來，完全不怕流血：「鍾生話流血吖嘛，流吖！」
周永恆叫霍哥做「霍仔」
周永恆一開口即瘋狂向霍哥挑機，更帶有恥笑的語氣：「你要減30磅？我要加5磅啊，你要攰少少，你都要加油！」周永恆近年曾因多次打女人而鬧上法庭，他在記者會上亦不忘「自抽」：「我經常都會有啲唔合法嘅情緒發洩，好多謝今次畀呢個擂台我，簽咗份約可以好合法咁去情緒發洩，阿霍仔你就小心啲喇喎，我好鍾意打交㗎，流血就一定㗎喇！」
自抽專打女人
霍哥隨即不示弱：「我睇新聞都見到你好多打人嗰啲，但唔係打男人！」周永恆即被挑釁成功：「我唔係打男人㗎，我專打女人㗎嘛係咪啊？」周永恆又不斷叫霍哥小心點，表示從曾在霍哥拳賽上做拳證的人口中得知，霍哥於第一回合已經「擘口」，並表示「我驚你第2 round已經抖唔到氣，你小心喇下！」現場亦接受記者提問，周永恆被問到，曾經做腦部手術切除腫瘤的他會否擔心有生命危險：「依家OK，多謝大家嘅擔心。」鍾培生表示2人有提交健康申報，而且亦已通過，兼且比賽時亦有專業的醫療團隊。相信不會有大問題。被問及2人有沒有目標想用多少時間來KO對方，大家都表示盼能一回合內就勝出。
霍哥周永恆拳賽記者會｜「爛仔格」盡現互打30秒
記者會尾聲，霍哥與周永恆在對峙環節中讓在場記者影相，周永恆即「爛仔格」盡現一邊伸脷一邊向霍哥挑釁，霍哥即怒啤對方，周永恆突然伸手大力推對方，霍哥馬上怒摑周永恆，未幾2人扭作一團，要鍾培生在中間調停，但2人仍然未肯投降，在地上繼續打個夠，後來2人才一同站起來，握手言和。
澄清打交冇夾好
霍哥於記者會後更新IG限時動態，對於被指2人當眾打交時宣傳伎倆，他隨即否認：「我都成個人騎左（咗）係（喺）上邊，佢唔拍我放手就繼續㗎啦！」他又形容對方「幼稚打埋啲爛仔交」，兼表示12月的時候再放馬過來。
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