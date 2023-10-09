劉馬車為搶鏡去到盡 爬欄杆大叫都係小兒科 搞到女記者走夾唔唞

昨日（8日），颱風小犬來襲，不少記者仍然緊守崗位，在室外地方為市民帶來最新的風暴消息。而昨日有線新聞在尖沙嘴海旁進行現場新聞直播時，網絡紅人劉馬車便用盡一切方法入鏡，又做出一系列的搶鏡行為，令網民狠批他為搶鏡無所不用其極。