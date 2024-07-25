劉馬車揚言「香港人需要佢」認罪後宣布投考警隊震驚網民
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本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」早前因涉嫌在天水圍及荃灣等地區非禮多名女性，先後被控共9項非禮罪，引起熱議。不過即使留有案底，仍然無阻劉馬車想投考警隊的決心。近日劉馬車在社交平台表示自己已正式投考警隊，令唔少網民都十分震驚，更有人直言：「有案底點考？」
劉馬車正式投考警隊：拉哂啲壞人
劉馬車儘管已有案底，上月已在社交媒體上公開表示他有意投考香港警隊，近日他在Facebook更表示他已經正式投考警隊，還表示「試咗未必得，但係唔試就一定無機會！我要做警察，拉哂啲壞人！香港需要我，香港人需要劉馬車！以後請大家叫我做劉Sir！」劉馬車在帖文中寫道。他還貼出了一張自己在警署前敬禮的照片，手持警察招募海報，顯示他對成為警察的渴望。
去年自稱為劉馬車的父親曾經在兒子的Instagram上發文，表達了劉馬車對於成為警察的渴望。「車仔佢一直都好支持香港警察，佢嚟緊仲想投考警隊，成為香港警察，除暴安良、維持社會秩序，為香港市民服務。」
網民震驚：有案底點考？
這一轉變引起了社會上的廣泛討論。不少網民對劉馬車投考警隊的消息感到震驚，質疑一個有犯罪記錄的人是否適合擔任警察這一職責。社會各界對此議題展開了激烈的討論，有人認為每個人都應有改過自新的機會，而有人則堅持認為警察的職位應當由品行端正的人來擔任「有案底點考」「無機會都要發神經」「呢個職業幾啱佢幾襯佢」「真係人材黎的」「依啲模範生要收啦」
劉馬車猥褻罪 判24個星期
劉馬車曾於去年底至今年初期間，對多名年齡介乎13至25歲的女子進行不當行為，其中包括至少三名未成年女童。這起事件最終導致他被控以八項猥褻侵犯罪及一項交替的普通襲擊罪。劉馬車在案件審理過程中選擇認罪，並於上月在屯門法院接受判刑。法官最終判處他監禁24個星期，以示懲戒。
撰文：東方新地圖片來源：fb＠劉馬車、youtube＠劉馬車