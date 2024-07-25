劉馬車揚言「香港人需要佢」認罪後宣布投考警隊震驚網民

本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」早前因涉嫌在天水圍及荃灣等地區非禮多名女性，先後被控共9項非禮罪，引起熱議。不過即使留有案底，仍然無阻劉馬車想投考警隊的決心。近日劉馬車在社交平台表示自己已正式投考警隊，令唔少網民都十分震驚，更有人直言：「有案底點考？」

