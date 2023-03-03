劉馬車點名批評某電視台旅遊節目主持「淨係識食」 盛讚無綫主持樣靚身材正
劉馬車怒斥香港電視旅遊節目單一：淨係識無限Loop！
劉馬車近日在YouTube設立「馬車哲學台」，當中有幾條影片都是講述自己對於香港的睇法，而其中一條是針對香港電視的旅游節目，他先是指出自己好鍾意去旅行，但因為冇錢所以無法實行，唯有睇旅遊節目止渴。而他亦點名批評了數個近期的旅游節目，當中包括J2的《自然系女子旅行》、TVB的《吃貨橫掃曼谷》以及HOY TV的《女遊日本》。
馬車怒斥：露吓個波露吓身材！
他直言香港的旅遊節目「嚟嚟去去都係咁樣」、「搵幾條身材正啲嘅女飲飲食食」，然後又提到這些節目通常食飽之後就要去浸溫泉，然後再「露吓個波露吓身材」。劉馬車提到香港我旅遊節目就是如此單調，亦沒有任何變化。
評價最高為《自然系女子旅行》
他指節目從來不會介紹有什麼旅遊景點，有什麼值得去玩。而3個節目中他認為《自然系女子旅行》的評價最高，因為節目中的台灣妹好正，雖然都係睇女為主，但他指節目起碼有介紹一下其他活動。另外TVB的《吃貨橫掃曼谷》他亦指做得還好，起碼節目內容與名字符合，而女主持高海寧、彭慧中、陳星妤亦樣靚身材正。
痛批節目得食嘢係好膚淺！
他認為3個節目中最差便是HOY TV的《女遊日本》，他指成個節目都淨係「食食食」，而致命傷是節目女主持的顏值不佳，馬車直插「主持冇身材，乜嘢都露唔到！」他指：「香港旅遊節目真係好白痴，其實食嘢真係好膚淺嘅嘢」，認為不應該花重點在飲食介紹上，又指女主持唔使經常都露身材。他認為真正的旅游節目應該介紹多些景點。最後他希望HOY TV向他伸出橄欖枝，搵佢去拍旅遊節目，揚言「我OK㗎我！」
睇睇馬車點講！
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