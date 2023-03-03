劉馬車點名批評某電視台旅遊節目主持「淨係識食」　盛讚無綫主持樣靚身材正

劉馬車向來語出驚人，經常在自己的YouTube頻道「馬車哲學台」發表偉論！最近劉馬車有幾條影片都在談論自己對香港的看法，他雖提及香港的電視旅遊節目質素欠佳，卻意外盛讚無綫電視近來的旅遊節目吸引，女主持身材極有看頭咁話！