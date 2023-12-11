劉馬車被指於警局廁格內輕生 爸爸IG代出post宣布退出幕前：做個普通平常人

網紅「劉馬車」劉駿軒於上月底出席完《培生擂台: 無敵盃》記者會後，被警方拘捕導致無法如期出席與龍心的拳賽，引起外界嘩然。事隔1個多星期，一直未上水的劉馬車突然於社交平台出post，卻爆出輕生不遂的消息……