劉馬車被指於警局廁格內輕生 爸爸IG代出post宣布退出幕前：做個普通平常人
劉馬車喺差館自盡？！自稱馬車爸爸出聲明
劉馬車自《培生擂台: 無敵盃》記者會被拉後，一直未有上水。日前劉馬車IG突然出聲明，其內容指，自稱係劉馬車的爸爸表示劉馬車被捕後於差館自盡，後來經過搶救後而家情況暫時穩定，而家劉馬車喺某個地方「靜心修煉」中，之後社交平台都會由係劉馬車的爸爸代為管理。呼籲大家俾多啲正能量劉馬車，等佢可以重新出發。最後希望同鍾培生、觀眾朋友以及買咗飛支持佢講聲對唔住。劉馬車的爸爸仲表示劉馬車一直受長期的網絡欺凌同埋外界各方面嘅騷擾，所以而家決定徹底退出幕前，退隱江湖！
多謝鍾培生 宣布補賽打霍哥？
劉馬車爸爸再出第2則聲明，表示多謝鍾培生關心佢個仔，亦稱劉馬車決定要重新振作，好好活著，仲話喺《培生擂台》嘅補賽全力以赴，打低霍哥。其次仲交代劉馬車之後會專注音樂發展，將愛同正能量帶俾大家。
「永遠懷念劉馬車系列」鄧月平親熱片？
劉馬車爸爸除咗發表聲明外，事後仲瘋狂出post「永遠懷念劉馬車系列」，po出劉馬車《培生擂台: 無敵盃》記者會的片、「鄧月平親熱片」以及多條同唔同女仔的片段等等。「鄧月平親熱片」中，劉馬車喺夜場拍片，片中同一位女性親熱。而多條同唔同女仔的片段中，仲同啲妹豬搭晒膊頭，摸人塊面珠墩！
睇片：
網民質疑劉馬車又人格分裂：咪扮老豆
有唔少網民質疑呢位自稱係「劉馬車爸爸」的人其實係劉馬車人格分裂，事關劉馬車已經唔係第一次咁樣！佢之前啱啱放返出嚟時曾講過自己係「我係天水圍陽光少年劉馬車」，趁另外一個唔好的劉馬車坐緊時同全香港的網民道歉。令網民紛紛留言鬧爆：「睇嚟又進入咗「馬車輪迴」狀態」、「劉馬車又人格分裂」、「正常人會咁痴線用『修練』兩個字？」、「人格分裂就睇醫生食藥」、「睇嚟個acc有打手管理喎」、「咪扮老豆」、「今次已經係第6定7次話引退」「、真不愧係劉馬車老竇」。
不過就有網民力撐真係劉馬車爸爸，事關係post的語音中認出係劉馬車爸爸把聲：「呢個真係劉馬車老豆把聲黎，大家可以YouTube搵返幾年前劉馬車小微嘅片，入面有劉馬車老豆鬧劉馬車把聲，同一把聲嚟。」其後即被網民反駁：「AI聲黎架，佢用咗聲音采集技術」、「阿玉龍你用變聲器唔代表啲懶音會冇咗的」。
劉馬車被捕未獲保釋確定缺席賽事
劉馬車和龍心的賽事本來是《培生擂台》的焦點之一，但由於劉馬車涉嫌摸13歲女生大腿突然於昨日（11月30日）被警方拘捕無法如期現身打拳賽，鍾培生雖然積極與警方進行溝通希望能夠保釋劉馬車，讓他完成拳賽後才受審，但最後仍然無法在拳賽前保釋對方。他亦承諾會將賽事延遲，並呼籲網民保留票尾：「有拖無欠，盡快搞返。」
劉馬車突然在台上多謝「前女友」鄧月平：要同佢去組織家庭生兒育女
劉馬車在台上突然感謝「前女友」鄧月平，「多謝我前女友鄧月平啦」，說完後旁邊眾人笑聲不斷，但劉馬車並沒有理會繼續說：「因為佢最近呢後時間都好關心我，我都講過，我拳賽完咗之後，無論打贏定打輸都好，或者我畀龍心打死，我都會娶佢為妻。早前佢就叫我小心要保護住個頭，咁我知道，但我冇問清楚佢係保護上面個頭定下面個頭，我諗應該下面個頭緊要啲嘅，因為第時都要同佢去組織家庭生兒育女，外界好多朋友都好關心我同佢嘅戀情，我希望大家畀返多啲空間我哋，感情發展係我哋自己嘅事啦。」
霍哥幫鄧月平回應：劉馬車痴X線㗎呢條友
事後霍哥接受訪問時，表示鄧月平拜拓他回應劉馬車在記招向他示愛一事：「劉馬車痴X線㗎呢條友，我係你老母，我真係踢你出族譜，生件咁嘅廢柴，掟落海都厭益屎坑，人唔似人，鬼唔似鬼，總之成個人錯晒，仲以為自己好型，X那媽」
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