劉馬車衰咸濕涉非禮3女生保釋被拒！瘋狂媾女黑歷史再被翻出
劉馬車保釋被拒8月中再訊
案件重溫，劉駿軒（27歲）涉嫌在3日內於天水圍分別非禮3名13至14歲的女童，及後被控3項猥褻侵犯罪。案件今（13日）於屯門裁判法院再提堂，劉駿軒毋須答辯，裁判官拒絕其保釋申請，並將案件押後至8月17日再訊。
劉馬車涉3項猥褻侵犯罪
案情指，與網絡紅人「劉馬車」同名的被告劉駿軒（27歲），被控於今年4月26日，在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯猥褻侵犯一名女子；同日，被告再於天水圍站月台，往元朗方向猥褻侵犯另一名女子。時隔兩日，即同月28日，被告於天水圍天恩路一間酒店的地下咖啡店，猥褻侵犯第3名女子。即是，「劉馬車」三日內涉嫌猥褻侵犯3名女子。而翻查記錄，「劉馬車」犯案纍纍，在香港及內地合共有7項刑事犯罪紀錄。
5月18日，司法機構網站的法庭日誌所顯示的審訊案件表中，劉駿軒（劉馬車真名）今日早上喺屯門裁判法院提堂，被控3項猥褻侵犯Indecent assault。不過亦有網民指呢單唔係新嘢，而係佢2019時的事拖到今日先提堂「19年個陣有單排緊期，香港有開庭講佢來唔到法庭押後左，咪就係依單依家上返」
劉馬車曾蒲頭回應網民仲道歉
已經好耐冇更新社交平台的劉馬車，原來曾係1星期前蒲頭，喺最新的post中回應網民，話自己係「我係天水圍陽光少年劉馬車」趁另外一個唔好的劉馬車坐緊時同全香港的網民同埋俾佢傷害過的少女道歉，希望大家唔好再喺現實同佢有任何交流，仲話「我唔想再比呢一隻惡魔走出黎害人」呢番說話令網民質疑佢係咪有人格分裂的問題出現。
網民：死性不改劉馬車
劉馬車曾在曾在中國深圳區疑似「攪女仔」而被當區拘捕，並將其收監入獄。而事隔數年，劉馬車終於在今年1月出冊，並揚言要洗心革面做人。更希望自己能夠成為歌手，不斷在IG以及YouTube發放「原創歌曲」。對於馬車的歌聲，唔少人都稱佢為「唱得之人」，認為如果不走歪路，或有機會有一番成就。「狗改不了吃x」「今次係咪30歲先出返嚟?」「估唔到咁快又令人失望」「成日x人唔比機會佢，比左機會佢就即刻為害社會」「未夠半年又入返去」
劉馬車出嚟之後再次瘋狂媾女
而劉馬車出嚟之後YouTube以及IG上似乎都再次重回以前的佢，不時都上傳自己如何媾女的影片，去到邊個地方就媾到邊，其片風與未入獄前的他十分相似。而熟識他的人都知道他一直深愛一名叫做「小微」的女生，近日又不斷拍片重提往事，更作歌再向對方示愛。
Rock哥搵劉馬車拍片惹屎上身！
Rock哥4月時拍攝一系列「劉馬車的自白」影片，希望觀眾更了解劉馬車這個人物，並揭開劉馬車的傷疤。不過就因為拍攝影片的關係，令到劉馬車突然同Rock哥「稱兄道弟」，並單方面指會同Rock哥搞「粉絲見面會」。有見及此，Rock哥都即刻發聲明與對方割席，並表示沒有見面會一事。而事後Rock哥都大愛地希望粉絲不要攻擊馬車，直言「勸佢睇醫生食藥就可以了」。
Rock哥嘆：奶屎上身…
事件再次引起Rock哥關注，並在IG再次聲明，指自己今次真係「奶屎上身」，由原本是想幫馬車變到對方用自己名聲「搵食」，又指今次的控訴已可構成誹謗。Rock哥仲指自己知劉馬車熱愛音樂，更幫對方搵音樂團隊做音樂，不過「好心做壞事」，但最後都係勸觀眾不要攻擊馬車，叫對方食藥便可。
劉馬車邀Rock哥隻揪
而劉馬車被打傷後都相當不忿，再次發癲指控是Rock哥所為，並沒有任何歉意。而馬車在今早時間出院後都再次拍片，指向Rock哥下戰書邀對方打擂台，又鬧爆對方「好虛偽好嘔心」，而不少網民都認為馬車又重回以前的舊路，好快又玩完。
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