劉馬車衰咸濕涉非禮3女生保釋被拒！瘋狂媾女黑歷史再被翻出

劉馬車於2023年1月出獄，並指自己希望向著「歌手之路」發展，日日拍片唱歌周街走，仲話要參加《全民造星V》，不過就指被花姐侮辱，唔俾佢參加。後來有知情人士爆料劉馬車再次入魔，又衰一事要入返去，案件今（13日）於屯門裁判法院再提堂，被告毋須答辯，裁判官拒絕其保釋申請，並將案件押後至8月17日再訊！