劉馬車涉非禮女童再次被拘捕 1周前拍片講搵到工
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網絡紅人劉馬車（劉駿軒）近來不斷捲入官非，在早前由鍾培生舉辦的拳賽中，他與龍心對戰的前一晚就被警方因涉及非禮罪被捕，上月初提堂。今天（2日）劉馬車又再一次被警方拘捕…
劉馬車再被拘捕 消息指5名13-16歲女童報案
劉馬車今天（2日）又再被警方拘捕，消息指警方於2023年12月至今年1月期間，分別接獲5名年齡介乎13至16歲的女童報案，指分別在天水圍及屯門區懷疑被一名男子非禮，合共涉及6宗案件，該名男子其後逃去。警員經深入調查後，今日（1月2日）早上約9時在天水圍區拘捕一名27歲姓劉本地男子，涉嫌「非禮」。被捕男子現正被扣留調查。據了解，被捕人為本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」。
一周前劉馬車仲話想做普通人 儲夠錢將會離開香港
而在1周前，劉馬車於IG拍片表示找到了一間餐廳工作，並寫道：「會努力踏實工作，重新出發！」片中他也提及想過返啲安寧日子，做一個普通人，因此目前是在做兩份工作，一份是餐廳一份是在朋友的公司幫手，「好多嘢都受夠啦，希望你哋香港人唔好騷擾我、煩我，重新一次我冇拎過綜緩。」最後劉馬車直言等香港所有事情完結，再儲了一筆錢，就會離開香港重新出發。
不過網民就照樣鬧爆，「請你嗰間餐廳應該好快執笠」、「做咩普通人呀 你做戀童色魔好過啦」、「細路女係無辜㗎 馬車唔好非禮女童」、「邊個會同你組織家庭」。
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關鍵詞劉馬車
圖片來源：IG@carriagelau0415_、ig＠carriagelau0415