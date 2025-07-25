劍擊世錦賽｜蔡俊彥首奪男子花劍金牌 榮升「世一」勁威水 學霸背景公開+曾獲曾俊華力讚

香港體壇迎來歷史性時刻！27歲蔡俊彥（Ryan）在世界劍擊錦標賽男子花劍決賽中，以15:9力壓俄羅斯對手，勇奪香港首枚世錦賽金牌。蔡俊彥更係連續3個月橫掃國際賽事，從上海大獎賽、亞錦賽到世錦賽悉數封王，榮升「世一」獲網民激動讚！