劍擊世錦賽｜蔡俊彥首奪男子花劍金牌 榮升「世一」勁威水 學霸背景公開+曾獲曾俊華力讚
蔡俊彥名校出身自幼學劍
蔡俊彥就讀喇沙小學時開始學劍，升上喇沙書院後正式加入擊劍隊，並代表學校出戰校際比賽，更係隊中嘅主力之一。蔡俊彥於中三時獲邀加入香港劍擊隊，正式踏上專業運動員之路。今次蔡俊彥一舉問鼎世界冠軍，更創下香港男花難以超越的紀錄！
此外蔡俊彥與MIRROR成員Edan更係大學室友，今次蔡俊彥榮升「世一」後，Edan亦有留言祝賀好友奪得佳績。
蔡俊彥曾獲校友曾俊華力讚
蔡俊彥除咗先後就讀喇沙小學及喇沙書院外，學業成績同樣出色嘅佢大學就讀香港大學會計學系。蔡俊彥2014年於青年奧運會奪得劍擊金牌和銀牌時，同為喇沙書院校友嘅曾俊華當時就曾發文力讚蔡俊彥，指佢有天份之餘，鬥心亦十分強：「在喇沙劍隊中，大家對他的印象不是他的技巧，而是他的個性和超強的鬥心。」
蔡俊彥火速榮升「世一」
蔡俊彥於世界劍擊錦標賽奪得花劍金牌後，更於最新公布嘅國際劍擊聯會（FIE）世界排名中，以194分由原本嘅第12位上升至第1位，成為繼張家朗和江旻憓後，第3位世界排名第一嘅香港劍擊運動員。
巴黎奧運｜蔡俊彥ViuTV旁述失言被廣傳 「希望舊患復發」惹爭議
重溫蔡俊彥於去年巴黎奧運為ViuTV擔任評述，雖然不時爆金句獲網民大讚搞笑之餘夠曬鬼馬，但係蔡俊彥於張家朗對戰中國選手莫梓維的比賽中，在莫梓維一度因跌倒而暫停比賽時，就因失言在網上引起唔少網民熱議……
蔡俊彥失言惹爭議
在張家朗對莫梓維的32強對戰中，比分為8比6時，莫梓維不慎跌倒，蔡俊彥當時表示：「僕親…佢跌咗喺地下，劍擊比賽經常發生嘅。」、「據我所知，佢隻腳係有啲傷，唔知有冇觸發到舊患，希望觸發到啦！」
隨後，劉國堅立即為他打圓場：「總知希望張家朗贏啦！」蔡俊彥的言論引起了網友的關注，有人質疑他的專業操守，而他也在社交平台Threads上公開致歉，解釋自己的失言：「對唔住講到好似同frd（朋友）傾計（偈）咁，係到（度）嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷，絕無此意，會注意表達方式。」他進一步回應網友的追問：「不是口誤但非心底話，只是與朋友之間非常低俗的笑話，不應展示在電視節目中，非常抱歉。」
網友理解夠直性情
蔡俊彥的失言不僅引起了網友的熱議，更有人列出他旁述時的金句，如「同佢試劍佢好大力捅我，好無品」、「都有個銀牌啦，唔好唔開心啦」等，顯示他的直率和幽默感。此外，蔡俊彥也在直播期間再次解釋，強調自己與莫梓維私下是好朋友，已向對方道歉：「其實我同莫梓維都好Friend㗎，唔係存心講句說話，我都同佢講咗對唔住。希望遲啲佢嚟香港，我請佢唱K食飯！」他的坦白和誠意獲得了部分網友的支持和理解。
蔡俊彥花劍港隊成員 1原因今屆無緣參賽
26歲的蔡俊彥是香港隊花劍隊的成員，他的世界排名曾經最高達第8位，並曾在2022年亞洲運動會上獲得兩枚銅牌。然而，這屆奧運會中他未能獲得個人和男子花劍團體比賽的資格。不過，他被ViuTV邀請擔任擊劍比賽的評論員，但首次評述表現得到褒貶不一評價。
網民對新晉評述員蔡俊彥反應兩極
劍擊運動員蔡俊彥近日為ViuTV擔任奧運評述員。他的表現引起了網民的熱烈討論，有人認為他講解生硬，準備不足，甚至有網民在社交平台Threads上留言表示：「睇ViuTV奧運，聽蔡俊彥講嘢真係好辛苦，鬼食泥咁，又唔做好準備，講到『甩甩咳咳』，有時又發緊夢咁。」對此，蔡俊彥也不避嫌地回應，希望大家能多些包容，給他更多機會學習和改進。