劍擊F4難得齊人玩直播 張家朗秒變怕醜仔 唔敢邀請女神江旻憓 被大師兄張小倫狂推表白

香港奧運劍擊代表隊成員張家朗、張小倫、吳諾弘和蔡俊彥四人近日分別於香港和內地酒店進行隔離，連日來四人都有不時各自開IG直播解悶，日前四人難得齊人一齊開直播，期間有不少網友提議他們邀請同屬奧運劍擊代表隊的「重劍女神」江旻憓加入直播，不過被張家朗堅決拒絕，事後被大師兄張小倫取笑太細膽！

文：東方新地｜圖：吳諾弘IG、張小倫IG、張家朗FB、江旻憓FB