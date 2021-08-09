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劍擊F4難得齊人玩直播 張家朗秒變怕醜仔 唔敢邀請女神江旻憓 被大師兄張小倫狂推表白

東方新地 - 娛聞

香港奧運劍擊代表隊成員張家朗、張小倫、吳諾弘和蔡俊彥四人近日分別於香港和內地酒店進行隔離，連日來四人都有不時各自開IG直播解悶，日前四人難得齊人一齊開直播，期間有不少網友提議他們邀請同屬奧運劍擊代表隊的「重劍女神」江旻憓加入直播，不過被張家朗堅決拒絕，事後被大師兄張小倫取笑太細膽！

文：東方新地｜圖：吳諾弘IG、張小倫IG、張家朗FB、江旻憓FB

張家朗 秒變怕醜仔

在直播中大師兄張小倫網絡訊號不佳，不時斷線，因此有不少網友提議張家朗、吳諾弘和蔡俊彥邀請同屬奧運劍擊代表隊的「重劍女神」江旻憓（Vivian）加入直播，起初蔡俊彥提出用猜拳來決定由誰作出邀請，不過張家朗就堅拒參與，更搖頭直言：「我驚、我驚！」吳諾弘亦笑言：「明顯呢度係得一個人好驚！」

直播由小師弟吳諾弘開啟，在他邀請張家朗加入後，張家朗便即場連食了兩個手抓餅，他直認自己「停唔到係咁食」。（圖片來源：吳諾弘IG）
直播由小師弟吳諾弘開啟，在他邀請張家朗加入後，張家朗便即場連食了兩個手抓餅，他直認自己「停唔到係咁食」。（圖片來源：吳諾弘IG）
之後蔡俊彥和大師兄張小倫先後加入，張小倫自認他們是F4，不過是「Fen4」（Fencing，劍擊）。（圖片來源：吳諾弘IG）
之後蔡俊彥和大師兄張小倫先後加入，張小倫自認他們是F4，不過是「Fen4」（Fencing，劍擊）。（圖片來源：吳諾弘IG）
四人連Cap圖都唔識，要拜託網友們幫忙Cap低直播的合照。（圖片來源：吳諾弘IG）
四人連Cap圖都唔識，要拜託網友們幫忙Cap低直播的合照。（圖片來源：吳諾弘IG）

蔡俊彥改為提議猜拳輸了的人要whatsapp問江旻憓能否加入直播，吳諾弘笑言：「好喎！撳個制啫，我就唔怕嘅！」張家朗即趁機提出：「既然你都唔怕啦，咁你撳啦！」吳諾弘就反駁指猜拳是為了娛樂，強烈要求張家朗參與猜拳，被張家朗一再拒絕。

其後張小倫斷開了直播，網民提議邀請「重劍女神」江旻憓加入，蔡俊彥提出用猜拳來決定由誰作出邀請。（圖片來源：吳諾弘IG）
其後張小倫斷開了直播，網民提議邀請「重劍女神」江旻憓加入，蔡俊彥提出用猜拳來決定由誰作出邀請。（圖片來源：吳諾弘IG）
不過被張家朗堅決拒絕，之後張家朗更秒變怕醜仔，不停對鏡頭左閃右避，又尷尬大笑。（圖片來源：吳諾弘IG）
不過被張家朗堅決拒絕，之後張家朗更秒變怕醜仔，不停對鏡頭左閃右避，又尷尬大笑。（圖片來源：吳諾弘IG）
雖然被吳諾弘和蔡俊彥三催四請，但最後張家朗仍堅決不肯主動邀請江旻憓。（圖片來源：吳諾弘IG）
雖然被吳諾弘和蔡俊彥三催四請，但最後張家朗仍堅決不肯主動邀請江旻憓。（圖片來源：吳諾弘IG）

張小倫：幫緊你

這時張小倫竟然在直播外留言說：「幫緊你！幫緊你！幫緊你！」、「同佢表白了！」自告奮勇要幫忙邀請江旻憓加入他們的直播。直至後來張小倫進入直播，直言：「你哋係咪想叫Vivian？我幫你哋打畀佢啦！」但吳諾弘笑言已經放棄，令邀請最終未能成事。

（圖片來源：吳諾弘IG）
（圖片來源：吳諾弘IG）
（圖片來源：吳諾弘IG）
（圖片來源：吳諾弘IG）
中途在直播中消失的張小倫，解釋自己正身在酒店「尾房」，所以個網好癈。（圖片來源：吳諾弘IG）
中途在直播中消失的張小倫，回歸直播後解釋自己正身在酒店「尾房」，所以個網「好癈」。（圖片來源：吳諾弘IG）

網友都紛紛追問現時單身的張家朗是否對江旻憓有意？雖然四人都未有就此作出回應，但網民都大讚張家朗和江旻憓十分登對。翌日張小倫竟單獨邀請了江旻憓開直播，更取笑張家朗三人太膽小！

張小倫事後竟單獨邀請了江旻憓開直播，更取笑張家朗三人大膽小。（圖片來源：張小倫IG）
張小倫事後竟單獨邀請了江旻憓開直播，更取笑張家朗三人太膽小。（圖片來源：張小倫IG）
此外當被問到會否與ERROR成員「193」郭嘉駿合作時，張家朗表示：「冇所謂，如果有機會的話！」（圖片來源：張家朗FB）
此外當被問到會否與ERROR成員「193」郭嘉駿合作時，張家朗表示：「冇所謂，如果有機會的話！」（圖片來源：張家朗FB）
重劍女神江旻憓在今次奧運刷新了香港隊的成績，晉身8強。（圖片來源：江旻憓FB）
重劍女神江旻憓在今次奧運刷新了香港隊的成績，晉身8強。（圖片來源：江旻憓FB）
網友都好奇猜測點解張家朗咁驚聯絡（圖片來源：網民留言截圖）
網友都好奇猜測點解張家朗咁驚聯絡江旻憓。（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

江旻憓 重劍一姐戰績輝煌

今年只有27歲的江旻憓戰績已十分輝煌，16歲時已在重劍界嶄露頭角，橫掃亞洲青少年錦標賽三金一銀，2016年首戰奧運，更打入了16強，成為香港劍擊歷史上首位突破第一輪賽事的劍手。她更曾代表香港參加仁川、雅加達亞運，各拿下一面銅牌，2019年更兩度在擊劍世界盃奪得金牌，在女子重劍世界排名躍升到第一，成為香港劍擊界首位世界排名登上第一的劍手。

今年只有27歲的江旻憓戰績已十分輝煌，因此有「劍擊一姐」的稱號。（圖片來源：江旻憓FB）
今年只有27歲的江旻憓戰績已十分輝煌，因此有「劍擊一姐」的稱號。（圖片來源：江旻憓FB）
江旻憓在美國著名學府史丹福大學修讀國際關係畢業，又攻讀了中國人民大學法律碩士，是個超級學霸。（圖片來源：江旻憓FB）
江旻憓在美國著名學府史丹福大學修讀國際關係畢業，又攻讀了中國人民大學法律碩士，是個超級學霸。（圖片來源：江旻憓FB）
身高178cm的江旻憓天生是左撇子，由於笑容甜美，被網友大讚氣質和美貌都與台灣女神林志玲有幾分相似。（圖片來源：江旻憓FB）
身高178cm的江旻憓天生是左撇子，由於笑容甜美，被網友大讚氣質和美貌都與台灣女神林志玲有幾分相似。（圖片來源：江旻憓FB）

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