劍擊F4難得齊人玩直播 張家朗秒變怕醜仔 唔敢邀請女神江旻憓 被大師兄張小倫狂推表白
香港奧運劍擊代表隊成員張家朗、張小倫、吳諾弘和蔡俊彥四人近日分別於香港和內地酒店進行隔離，連日來四人都有不時各自開IG直播解悶，日前四人難得齊人一齊開直播，期間有不少網友提議他們邀請同屬奧運劍擊代表隊的「重劍女神」江旻憓加入直播，不過被張家朗堅決拒絕，事後被大師兄張小倫取笑太細膽！
文：東方新地｜圖：吳諾弘IG、張小倫IG、張家朗FB、江旻憓FB
張家朗 秒變怕醜仔
在直播中大師兄張小倫網絡訊號不佳，不時斷線，因此有不少網友提議張家朗、吳諾弘和蔡俊彥邀請同屬奧運劍擊代表隊的「重劍女神」江旻憓（Vivian）加入直播，起初蔡俊彥提出用猜拳來決定由誰作出邀請，不過張家朗就堅拒參與，更搖頭直言：「我驚、我驚！」吳諾弘亦笑言：「明顯呢度係得一個人好驚！」
蔡俊彥改為提議猜拳輸了的人要whatsapp問江旻憓能否加入直播，吳諾弘笑言：「好喎！撳個制啫，我就唔怕嘅！」張家朗即趁機提出：「既然你都唔怕啦，咁你撳啦！」吳諾弘就反駁指猜拳是為了娛樂，強烈要求張家朗參與猜拳，被張家朗一再拒絕。
張小倫：幫緊你
這時張小倫竟然在直播外留言說：「幫緊你！幫緊你！幫緊你！」、「同佢表白了！」自告奮勇要幫忙邀請江旻憓加入他們的直播。直至後來張小倫進入直播，直言：「你哋係咪想叫Vivian？我幫你哋打畀佢啦！」但吳諾弘笑言已經放棄，令邀請最終未能成事。
網友都紛紛追問現時單身的張家朗是否對江旻憓有意？雖然四人都未有就此作出回應，但網民都大讚張家朗和江旻憓十分登對。翌日張小倫竟單獨邀請了江旻憓開直播，更取笑張家朗三人太膽小！
江旻憓 重劍一姐戰績輝煌
今年只有27歲的江旻憓戰績已十分輝煌，16歲時已在重劍界嶄露頭角，橫掃亞洲青少年錦標賽三金一銀，2016年首戰奧運，更打入了16強，成為香港劍擊歷史上首位突破第一輪賽事的劍手。她更曾代表香港參加仁川、雅加達亞運，各拿下一面銅牌，2019年更兩度在擊劍世界盃奪得金牌，在女子重劍世界排名躍升到第一，成為香港劍擊界首位世界排名登上第一的劍手。