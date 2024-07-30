巴黎奧運2024 一文了解「劍神」張家朗12件事 身高193cm 超強成績公開！

香港劍神張家朗在香港時間今日（30日）清晨，於巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽的決賽，以15:14擊敗意大利選手F.Macchi，成功衛冕再奪金牌！而張家朗更係是繼1956年的法國劍手Christian d’Oriola後，相隔68年再次成功衛冕的選手，成為奧運史上男子花劍衛冕第三人！以下將會為大家整理12件有關金牌得主「193劍神」張家朗性格、身高、教練、學歷、比賽上的大小事！

