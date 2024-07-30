巴黎奧運2024 一文了解「劍神」張家朗12件事 身高193cm 超強成績公開！
賽事重溫！張家朗巴黎奧運衛冕！劍擊金牌賽
張家朗金牌｜巴黎奧運衛冕！香港首次單屆贏得兩金
張家朗在連取2分追成14平手後，進入「決一劍」的關鍵時刻。他兩度先得分，但裁判皆判定無效。最終在兩人第三次互相刺中的情況下，裁判判定張家朗得分，以絕殺15:14成功衛冕，成為首位連續兩屆奪得金牌的香港運動員。同時，這也是香港首次在單屆奧運會中贏得兩枚金牌。
張家朗家庭｜1.來自籃球世家
別以為張家朗自小就接觸劍擊，原來他是打籃球出身！張家朗出身於運動世家，而父母都是籃球運動員，父親是前甲一籃球成員，而母親曾是港青籃球代表，所以張家朗小時候已經接觸籃球。喜愛籃球的張家朗在中學之後，才因機緣巧合下與劍擊結緣。
張家朗學歷｜2.張家朗入讀名校 中四為劍擊休學
張家朗小學讀北角官立小學，而中學是傳統名校英華書院及林大輝中學。在中三那年暑假，張家朗父親為他報了劍擊班，自此他便愛上了劍擊運動，更在中四那年更決定決定退學轉為全職運動員，專注在劍擊上的發展。
張家朗學歷｜3. 張家朗以2年為目標 沒有成績就繼續學業
張家朗決定全心全意專注在劍擊上，轉為全職運動員後更曾坦言：「為了夢想而努力，就算最後什麼也得不到，亦不會有遺憾。」而這位金牌得主曾答應父母，如果2年內在劍擊上都沒有劍擊，就會繼續學業。最後在同年在當時張家朗曾答應父母停學兩年，如果在兩年內都沒拿到好成績就會繼續讀書，最後他成功在2014年的亞洲青少年錦標賽中獨攬4面金牌！
張家朗故事｜4. 張家朗在亞洲青少年錦標賽 橫掃4金
說到張家朗的戰積，不得不提2014年的亞洲青少年劍擊錦標賽！在2014年，張家朗在約旦舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽上，得到超好的成績，分別取得男子青年組花劍金牌、男子少年花劍金牌、男子青年組花劍團體金牌及男子少年組花劍團體金牌！
張家朗奧運｜5. 張家朗第3次參加奧運
「193劍神」張家朗原來是第2次出征奧運，他在2016年亞洲區劍擊奧運資格賽擊敗多名好手，取得里約奧運資格。不過在里約奧運中，但在16強時不敵巴西劍手無緣再晉級。而上屆東京奧運就奪得奧運金牌，計上這次的巴黎奧運就是第3次參加。
張家朗身高｜6.身高1米93 被稱為「193劍神」
1997年6月10日出生的張家朗，年少的他已經很高，而現在27歲的他身高已經是1米93。因為身高關係，被不少媒體稱為「體壇193」、「193劍神」。而在未奧運之前，他曾有「少年劍神」、「劍神」、「亞洲劍神」等稱號！
張家朗故事｜7. 英文名「Edgar」
雖然個個都知道他叫張家朗，但大家又知不知道他的英文名是甚麼？原來張家朗的英文名叫「Edgar」！
張家朗性格｜8. 張家朗是貓奴？
在劍擊場上表現霸氣的張家朗，其實在家是一名貓奴。張家朗家中有4隻貓，平時主要是姊姊照顧寵物。但看到張家朗在休息時間都會拍攝自己貓貓的照片放上社交平台，在字裡行間透露著自己對貓貓的喜愛。
張家朗奧運｜9. 奧運紋身
在張家朗的Instagram內，會發現他右手臂有一紋身，仔細一看會發現，原來是奧運五環標誌！
張家朗獎金｜10. 林大輝曾答應讓他做業主？
畢業於林大輝中學的張家朗，早在數年前曾回母校出席「林大輝傑出運動員獎勵計劃」頒獎禮，當時全國政協委員、體育學院主席林大輝就在芸芸學生面前，向運動員公開承諾「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」所以上屆東奧後，就出現網友為網上尋林大輝「找數」事件。
而林大輝回應媒體表示：「林大輝中學基金將會向張家朗贈至少250萬元獎金，再加上「精英運動員嘉許計劃」的500萬獎金，將合共有750萬，點會送層樓，係都畀錢佢自己揀啦！」之後更指見證張家朗一步一步為香港爭光，真的好開心：「好多人見到後，都喊了出來，不只得我一個，但這是開心的喊。」
張家朗困難｜11.曾半月板受傷 無緣全運會金牌
張家朗在東京奧運奪金後，原計劃再次代表香港出賽中國全運會男子花劍個人賽及團體賽。然而在賽前一天，他不幸在練習導致左膝腫脹，須緊急返港接受治療。專科醫生診斷他的半月板受傷，雖然傷勢不算嚴重，但仍需數星期的休養才能恢復練習。張家朗在東京奧運奪金後，曾揚言下一個目標是全運會金牌，最終因傷退賽。
張家朗性格｜12.十分討厭別人對他說「加油」
雙子座的張家朗，曾經十分討厭別人對他說「加油」，因為他認為別人一句是加油，在他聽來是對他增加壓力，家朗會覺得受壓，甚至抱怨為甚麼別人要這樣說。不過隨著劍擊取得成就，一句加油的陰霾經已煙消雲散。