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力圖打排球｜Edan幫魯庭暉報仇以死亡恆星對付肥仔 「鄧謝配」找數落場對戰MIRROR

東方新地 - 娛聞

ViuTV 《力圖打排球》記招活動，不但有由鄧麗欣帶領下的MIRROR「力圖」隊，對戰陳宇森的ERROR隊，更請到特別嘉賓奧運港隊謝影雪、鄧俊文羽毛球對戰「力圖」，陣容可謂史無前例，有指本來免費的門票，被不法之徒炒黃牛圖利炒至四千元，可見人人都想親睹世紀賽事。

文：東方新地｜圖：ViuTV《力圖打排球》直播截圖

肥仔上月出席ViuTV活動時，開波打排球誤中台下高層魯庭暉，立即跪地求饒。今日魯生都有出席《力圖打排球》活動，之前更在IG留言指「好危險」希望被安排坐遠一點﹗

今日《力圖打排球》活動上邀得奧運港隊羽毛球代表謝影雪、鄧俊文出席，ViuTV董事兼總經理魯庭暉代表電視台歡迎呢兩位貴賓﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
今日《力圖打排球》活動上邀得奧運港隊羽毛球代表謝影雪、鄧俊文出席，ViuTV董事兼總經理魯庭暉代表電視台歡迎呢兩位貴賓﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

肥仔接受排球版死亡恆星

今日記者會上，MIRROR和ERROR賽前熱身，互射紙框比賽，本來一直在後方的肥仔，當Edan呂爵安上場時，肥仔突然被推上前，更被隊友Dee哥、193、保錡捉住手腳，而Edan更企正前面笑言要幫魯生報仇。

MIRROR對ERROR熱身賽，先由MIRROR開波﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
MIRROR對ERROR熱身賽，先由MIRROR開波﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
ERROR還有193緋聞女友Dee姐（左二）、沈殷怡（左一）等，熱身賽是要射中對家的紙框，本來肥仔一直在193右後方﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
ERROR隊還有193緋聞女友Dee姐（左二）、沈殷怡（左一）等，熱身賽是要射中對方的紙框，本來肥仔一直在193右後方﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
肥仔突然被上前排並被捉住手腳，Edan笑言要幫魯生報仇，走到肥仔前面﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
肥仔突然被捉上前排並被捉住手腳，Edan笑言要幫魯生報仇，走到肥仔前面﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
肥仔奮力以手遮住下體﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
肥仔奮力以手遮住下體﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

Edan近距離瞄準「小肥仔」

Edan索性走近到肥仔前面，最後肥仔被Edan近距離射中下體，肥仔彎身瞓地慘叫：「中咗呀﹗」表情狀甚痛苦﹗Edan卻笑住擺出勝利手勢又搶咪話：「知我咩料啦﹗」

肥仔被Edan的排球射中下體，痛苦倒地﹗（圖片來源：《力圖打排球》截圖）
肥仔被Edan的排球射中下體，痛苦倒地﹗（圖片來源：《力圖打排球》截圖）
Edan射中肥仔表現得好興奮﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan射中肥仔表現得好興奮﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan（左）搞手地以手比劃指肥仔下體：「範圍咁細都射中﹗」好搞笑﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan（左）搞手地以手比劃指肥仔下體：「範圍咁細都射中﹗」好搞笑﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

之後到Anson Lo（盧瀚霆）上場，肥仔再次成為目標人物，再被兄弟們捉實抬起，而Edan更走向敵方幫忙捉實肥仔，不過Anson Lo明顯留力，令肥仔安全落番地﹗

Anson Lo出場﹗肥仔繼續被捉住做目標﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Anson Lo出場﹗肥仔繼續被捉住做目標﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan突然過去敵方幫忙捉實肥仔。（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan突然過去敵方幫忙捉實肥仔。（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

肥仔復仇記 Edan被捉手腳

緊接到ERROR隊射MIRROR隊，肥仔開波時就話：「我要求好簡單，叫番Edan出嚟﹗」知自己隨時有危險的Edan一直匿喺後方，而隊長Stephy搞笑地推Edan出去，最後Edan被自己隊員捉住四肢成目標，肥仔使勁向Edan開波，笑住話有啲嘢係要還﹗

Edan以雙手遮住下體﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan以雙手遮住下體﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan奮力夾腳﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Edan奮力夾腳﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

「鄧謝配」落場找數

今日重頭戲是「鄧謝配」找數同MIRROR對打羽毛球，首先上場是Ian、Jeremy，謝影雪發球落正Ian，但Ian卻接唔到，評判兼旁述Keyman指呢球試位唔算數，之後同謝影雪話：「雪雪你開番同一個位畀Ian﹗」可惜Ian仍然接唔到。

力圖打排球｜Edan幫魯庭暉報仇以死亡恆星對付肥仔 「鄧謝配」12比2贏MIRROR
謝影雪和鄧俊文賽前睇好Ian陳卓賢：「因為Ian打排球都好大力，應該打羽毛球都好大力煞波﹗」（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
力圖打排球｜Edan幫魯庭暉報仇以死亡恆星對付肥仔 「鄧謝配」12比2贏MIRROR
（圖片來源：《力圖爭打排球》直播截圖）

兄弟們上前安慰Ian，Keyman更搞笑指：「嘩，Ian好犀利，都係打唔中，唔關Ian事，係個波問題啫﹗」然後問謝影雪點睇，謝影雪搞笑話：「係我開得唔好﹗」Keyman 即刻話：「雪雪話自己開得唔好，咁當雪雪輸，所以係MIRROR得一分」笑爆全場﹗

（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Ian連續兩球都接唔到，成班兄弟上前拍膊頭話：「唔緊要，你好叻㗎喇﹗」球證兼旁述Keyman更搞笑指：「唔關Ian事，係個波問題啫﹗」（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Ian連續兩球都接唔到，成班兄弟上前拍膊頭話：「唔緊要，你好叻㗎喇﹗」球證兼旁述Keyman更搞笑指：「唔關Ian事，係個波問題啫﹗」（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

之後換人到Edan同阿Jer上場，由於二人接唔到波，Keyman提出由Jer發球，「鄧謝配」一直以輕力搓波，但呢一球，鄧俊文把波煞回去，Jer完全無力招架，Keyman搞笑講：「俊文你做乜？忍唔住煞波嘅﹗」謝影雪更搞笑地用腳踢落鄧俊文度，鄧俊文笑指唔敢喇，Keyman問：「雪雪原來你平時咁樣懲罰俊文嘅﹗」笑翻全場﹗

謝影雪同鄧俊文都好玩得﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
謝影雪同鄧俊文都好玩得﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
鄧俊文忍唔住煞了一球令Jer無法接波，雪雪搞笑地一腳踩落俊文度，好搞笑﹗（ 圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
鄧俊文忍唔住煞了一球令Jer無法接波，雪雪搞笑地一腳踩落俊文度，好搞笑﹗（ 圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
「鄧謝配」對「力圖」隊，當然搞笑為主﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
「鄧謝配」對MIRROR隊，當然搞笑為主﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

Anson Lo同Alton上場，Anson Lo接唔到球，Edan即上前攬住安慰，Keyman繼續發揮搞笑本事：「係個波太高，現場啲光線會有影響，唔關Anson事，係支球拍問題﹗」力圖打排球｜Edan幫魯庭暉報仇以死亡恆星對付肥仔 「鄧謝配」12比2贏MIRROR

Anson Lo同Alton上場﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
最後由Tiger同肥仔對戰「鄧謝配」，最後「鄧謝配」以12比2贏「力圖」隊﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
最後由Tiger同肥仔對戰「鄧謝配」，最後「鄧謝配」以12比2勝出﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
鄧俊文和謝影雪即場跟鄧麗欣學打排球。（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
鄧俊文和謝影雪即場跟鄧麗欣學打排球。（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Stephy話自己入排球隊前曾是羽毛球隊﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
Stephy話自己入排球隊前曾是羽毛球隊﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）
（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）

 

 

 

 

 

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