力圖打排球｜Edan幫魯庭暉報仇以死亡恆星對付肥仔 「鄧謝配」找數落場對戰MIRROR
文：東方新地｜圖：ViuTV《力圖打排球》直播截圖
肥仔上月出席ViuTV活動時，開波打排球誤中台下高層魯庭暉，立即跪地求饒。今日魯生都有出席《力圖打排球》活動，之前更在IG留言指「好危險」希望被安排坐遠一點﹗
肥仔接受排球版死亡恆星
今日記者會上，MIRROR和ERROR賽前熱身，互射紙框比賽，本來一直在後方的肥仔，當Edan呂爵安上場時，肥仔突然被推上前，更被隊友Dee哥、193、保錡捉住手腳，而Edan更企正前面笑言要幫魯生報仇。
Edan近距離瞄準「小肥仔」
Edan索性走近到肥仔前面，最後肥仔被Edan近距離射中下體，肥仔彎身瞓地慘叫：「中咗呀﹗」表情狀甚痛苦﹗Edan卻笑住擺出勝利手勢又搶咪話：「知我咩料啦﹗」
之後到Anson Lo（盧瀚霆）上場，肥仔再次成為目標人物，再被兄弟們捉實抬起，而Edan更走向敵方幫忙捉實肥仔，不過Anson Lo明顯留力，令肥仔安全落番地﹗
肥仔復仇記 Edan被捉手腳
緊接到ERROR隊射MIRROR隊，肥仔開波時就話：「我要求好簡單，叫番Edan出嚟﹗」知自己隨時有危險的Edan一直匿喺後方，而隊長Stephy搞笑地推Edan出去，最後Edan被自己隊員捉住四肢成目標，肥仔使勁向Edan開波，笑住話有啲嘢係要還﹗
「鄧謝配」落場找數
今日重頭戲是「鄧謝配」找數同MIRROR對打羽毛球，首先上場是Ian、Jeremy，謝影雪發球落正Ian，但Ian卻接唔到，評判兼旁述Keyman指呢球試位唔算數，之後同謝影雪話：「雪雪你開番同一個位畀Ian﹗」可惜Ian仍然接唔到。
兄弟們上前安慰Ian，Keyman更搞笑指：「嘩，Ian好犀利，都係打唔中，唔關Ian事，係個波問題啫﹗」然後問謝影雪點睇，謝影雪搞笑話：「係我開得唔好﹗」Keyman 即刻話：「雪雪話自己開得唔好，咁當雪雪輸，所以係MIRROR得一分」笑爆全場﹗
之後換人到Edan同阿Jer上場，由於二人接唔到波，Keyman提出由Jer發球，「鄧謝配」一直以輕力搓波，但呢一球，鄧俊文把波煞回去，Jer完全無力招架，Keyman搞笑講：「俊文你做乜？忍唔住煞波嘅﹗」謝影雪更搞笑地用腳踢落鄧俊文度，鄧俊文笑指唔敢喇，Keyman問：「雪雪原來你平時咁樣懲罰俊文嘅﹗」笑翻全場﹗
Anson Lo同Alton上場﹗（圖片來源：《力圖打排球》直播截圖）