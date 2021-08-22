力圖打排球｜Edan幫魯庭暉報仇以死亡恆星對付肥仔 「鄧謝配」找數落場對戰MIRROR

ViuTV 《力圖打排球》記招活動，不但有由鄧麗欣帶領下的MIRROR「力圖」隊，對戰陳宇森的ERROR隊，更請到特別嘉賓奧運港隊謝影雪、鄧俊文羽毛球對戰「力圖」，陣容可謂史無前例，有指本來免費的門票，被不法之徒炒黃牛圖利炒至四千元，可見人人都想親睹世紀賽事。

文：東方新地｜圖：ViuTV《力圖打排球》直播截圖