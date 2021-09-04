力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓助陣 成功打贏ERROR

ViuTV 於9月4日（星期六）播出節目《力圖打排球》，由在劇集《男排女將》中飾演「家瑜」的Stephy（鄧麗欣）帶領MIRROR力圖隊，對戰「黃金Sir」陳宇琛帶領的ERROR隊大打友誼賽，此外仲有個神秘嘉賓Miki現身助陣Stephy，令她和MIRROR的力圖隊成功勝出！

文：東方新地｜圖：ViuTV《力圖打排球》圖片及影片截圖