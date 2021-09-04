PhotoGrid_Plus_1630764456611

力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓助陣 成功打贏ERROR

東方新地 - 娛聞

ViuTV 於9月4日（星期六）播出節目《力圖打排球》，由在劇集《男排女將》中飾演「家瑜」的Stephy（鄧麗欣）帶領MIRROR力圖隊，對戰「黃金Sir」陳宇琛帶領的ERROR隊大打友誼賽，此外仲有個神秘嘉賓Miki現身助陣Stephy，令她和MIRROR的力圖隊成功勝出！

文：東方新地｜圖：ViuTV《力圖打排球》圖片及影片截圖

《力圖打排球》家瑜 VS 黃金Sir

早前在《力圖打排球》記者會上，ViuTV已率先請到特別嘉賓奧運港隊謝影雪、鄧俊文，以羽毛球對戰力圖隊，陣容可謂史無前例，今日節目正式播出，由在劇集《男排女將》中飾演「家瑜」的Stephy（鄧麗欣），帶領由MIRROR成員和顧定軒組成的「力圖」隊，對戰由「黃金Sir」陳宇琛帶領的ERROR隊，大打友誼賽。

開波比賽前，MIRROR七位成員先上台獻唱一曲。（圖片來源：ViuTV）
開波比賽前，MIRROR七位成員左起Jeremy、Alton、Ian、Anson Lo、Edan、Jer、Tiger先上台合唱一曲。（圖片來源：ViuTV）
ERROR就全員到齊。（圖片來源：ViuTV）
ERROR就全員到齊。（圖片來源：ViuTV）
開賽前眾人先玩遊戲，Stephy慘被陳子豐請食波餅，之後她負責發球，但並未有刻意報復陳子豐，獲主持大讚善良。（圖片來源：ViuTV）
開賽前眾人先玩遊戲，Stephy慘被陳子豐請食波餅，之後她負責發球，但並未有刻意報復陳子豐，獲主持大讚善良。（圖片來源：ViuTV）
玩完遊戲，Stephy以9秒9換衫上台表演。（圖片來源：Stephy IG）
玩完遊戲，Stephy以9秒9換衫上台表演。（圖片來源：Stephy IG）
獻唱《男排女將》主題曲《著地》。（圖片來源：Stephy IG）
獻唱《男排女將》主題曲《著地》。（圖片來源：Stephy IG）
謝影雪和鄧俊文亦與MIRROR七位成員打了一場羽毛球友誼賽。（圖片來源：鄧俊文IG）
謝影雪和鄧俊文亦與MIRROR七位成員打了一場羽毛球友誼賽，之後2人亦加入排球賽。（圖片來源：鄧俊文IG）
因謝影雪是「鏡粉」，最後鄧俊文要1 VS 8！（圖片來源：鄧俊文IG）
因謝影雪是「鏡粉」，最後鄧俊文要1 VS 8！（圖片來源：鄧俊文IG）

排球賽開始，因為加入了MIRROR成員的力圖隊人數眾多，所以ERROR隊亦加入了不少新隊員，包括陳子豐、沈殷怡（Shirley）、 陳海寧（Isabella）、余潔滢等人一同參賽。此外仲有個神秘嘉賓，就係Stephy的好姊妹Miki（楊愛瑾）！

在《男排女將》飾演「安安」一角的余潔滢（右一），加入了ERROR隊對戰「力圖」。（圖片來源：ViuTV）
在《男排女將》飾演「安安」一角的余潔滢（右一），加入了ERROR隊對戰「力圖」。（圖片來源：ViuTV）
余潔滢。（圖片來源：余潔滢IG）
余潔滢。（圖片來源：余潔滢IG）
因為最夠臂力和彈跳力，所以肥仔被睇好排球實力最高。（圖片來源：ViuTV）
因為最夠臂力和彈跳力，所以肥仔被睇好排球實力最高。（圖片來源：ViuTV）
黃金Sir陳宇琛話今次唔會再守護家瑜Stephy，Stephy亦回應話會對黃金Sir毫不留情。（圖片來源：ViuTV）
黃金Sir陳宇琛話今次唔會再守護家瑜Stephy，Stephy亦回應話會對黃金Sir毫不留情。（圖片來源：ViuTV）
顧定軒屬於力圖隊。（圖片來源：ViuTV）
顧定軒屬於力圖隊。（圖片來源：ViuTV）

Stephy見Miki感動落淚

Miki突然現身，令Stephy感動落淚，並笑指： 「點解我會喊嘅？明明我哋上星期先見完。」Anson Lo（盧瀚霆）就解釋：「之前你（Stephy）嚟我哋節目《調教你MIRROR》時，曾經表示好懷念當年女團Cookies嘅日子，所以今日特登請Miki嚟，為你打支強心針！」

力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir
Miki突然現身，令Stephy非常驚喜。（圖片來源：ViuTV）
力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓助陣 成功打贏ERROR
Anson Lo唱了兩句Cookies歌曲介紹Miki出場。（圖片來源：Miki IG）
（圖片來源：）
Miki參加比賽後不忘向MIRROR集郵。（圖片來源：Miki IG）
（圖片來源：）
又和謝影雪、鄧俊文合照。（圖片來源：Miki IG）
Cookies中Miki向來與Kary不和，Stephy一直希望姊妹們能夠大和解。（圖片來源：Miki IG）
Cookies中Miki向來與Kary不和，Stephy一直希望姊妹們能夠大和解。（圖片來源：Miki IG）
力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓Miki助陣 成功打贏ERROR
最後大家都唔顧規則全員上場，比賽由Stephy帶領的力圖隊成功勝出。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：Stephy IG）
（圖片來源：Stephy IG）

余逸思熱褲搶鏡

此外今次比賽有駱振偉、陳安立、余逸思擔任主持，以及有專業級Keyman擔任評述，在Miki出現前，因為參賽的女隊員都著長褲上陣，令著熱褲晒腿的余逸思比女隊員們更吸睛。

力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓助陣 成功打贏ERROR
比賽有駱振偉、陳安立、余逸思擔任主持。（圖片來源：陳安立IG）
力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓助陣 成功打贏ERROR
余逸思著短褲大晒美腿。（圖片來源：余逸思IG）

讀者留言

熱門文章

 