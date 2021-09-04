力圖打排球｜家瑜 VS 黃金Sir Stephy有神秘嘉賓助陣 成功打贏ERROR
ViuTV 於9月4日（星期六）播出節目《力圖打排球》，由在劇集《男排女將》中飾演「家瑜」的Stephy（鄧麗欣）帶領MIRROR力圖隊，對戰「黃金Sir」陳宇琛帶領的ERROR隊大打友誼賽，此外仲有個神秘嘉賓Miki現身助陣Stephy，令她和MIRROR的力圖隊成功勝出！
文：東方新地｜圖：ViuTV《力圖打排球》圖片及影片截圖
《力圖打排球》家瑜 VS 黃金Sir
早前在《力圖打排球》記者會上，ViuTV已率先請到特別嘉賓奧運港隊謝影雪、鄧俊文，以羽毛球對戰力圖隊，陣容可謂史無前例，今日節目正式播出，由在劇集《男排女將》中飾演「家瑜」的Stephy（鄧麗欣），帶領由MIRROR成員和顧定軒組成的「力圖」隊，對戰由「黃金Sir」陳宇琛帶領的ERROR隊，大打友誼賽。
排球賽開始，因為加入了MIRROR成員的力圖隊人數眾多，所以ERROR隊亦加入了不少新隊員，包括陳子豐、沈殷怡（Shirley）、 陳海寧（Isabella）、余潔滢等人一同參賽。此外仲有個神秘嘉賓，就係Stephy的好姊妹Miki（楊愛瑾）！
Stephy見Miki感動落淚
Miki突然現身，令Stephy感動落淚，並笑指： 「點解我會喊嘅？明明我哋上星期先見完。」Anson Lo（盧瀚霆）就解釋：「之前你（Stephy）嚟我哋節目《調教你MIRROR》時，曾經表示好懷念當年女團Cookies嘅日子，所以今日特登請Miki嚟，為你打支強心針！」
余逸思熱褲搶鏡
此外今次比賽有駱振偉、陳安立、余逸思擔任主持，以及有專業級Keyman擔任評述，在Miki出現前，因為參賽的女隊員都著長褲上陣，令著熱褲晒腿的余逸思比女隊員們更吸睛。