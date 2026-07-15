功夫女足｜王晶拆解口碑兩極原因 親揭周星馳進步關鍵 1敗筆不及《少林足球》

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周星馳執導的《功夫女足》上周五在大陸正式上映，短短兩日已累積3.32億人民幣（約15.7億港元）票房，但網上評價卻呈現明顯兩極分化。就在眾說紛紜之際，香港名導王晶罕有拍片公開評論，直言這是周星馳近十年最佳作品，更揭露了他導演功力突飛猛進的關鍵所在。

王晶親自入場觀影後給出正面評價

王晶表示聽聞《功夫女足》評價兩極後感到意外，認為「老周拍的戲還是有一定水平」，於是親自抽時間入場觀看。看完後他直言：「很好看，我覺得。」不過他亦坦白指出電影始終不及《少林足球》，原因在於文戲方面缺少了吳孟達、黃一飛等演員的加持，「他全部都是女孩，沒有一個女的黃一飛，沒有一個女的吳孟達這種地精在那。」但他強調劇本水準已經相當高，武場戲的質素絕對不遜於《少林足球》，整體而言是一部「千萬電影絕對值得看」的作品。

王晶揭周星馳進步關鍵

擔任《功夫女足》執行導演的林子聰，曾參演《少林足球》及《功夫》等經典周星馳電影，今次以幕後身份回歸。他透露：「用另外一個身分去參與這件事，對我來說是挺感動的一件事。」林子聰坦言雖然數年未與周星馳碰面，但重新合作後發現對方「從思維或者是導演的狀態，其實還是那麼高。」王晶隨即補充，周星馳的狀態不止維持水準，更是「更成熟、更老練」。林子聰進一步解釋，以前周星馳是一場戲一場戲講解，現在則會完整解釋整部戲的拍攝方向，顯示其導演思維已經全面升級。

王晶憶述兩人合作六年揭無厘頭靈感來源

王晶亦回憶起與周星馳密集合作的六年時光，直言兩人「頻道是一樣的」，合作的作品都相當合拍。他更首次揭露兩人標誌性的無厘頭風格，原來是從日本動畫中獲得靈感：「動畫裡面的人的動作很古怪，我就用真人去演一遍，可是沒有看過那些動畫的人，不知道有人會演這些動作，可是很好笑。」此外，周星馳亦深受武俠小說及粵語片影響，特別是幾十年前的經典橋段，這些元素都成為他源源不絕的創作養分。《功夫女足》總預算高達3.8億人民幣，是周星馳歷來投資最大的導演作品。

網民熱議周星馳導演與演員身份之間的落差

王晶的評論曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人感慨《少林足球》的經典地位難以超越。有網民留言表示「少林足球太經典」，亦有人指出「王晶雖說和周星馳翻臉了，但對他的才華還是很稱讚」。更多網民則聚焦於周星馳從幕前轉到幕後的轉變，有人直言「周星馳適合演戲，只要一出現都是無厘頭，當導演就是傳遞精神，可惜沒人能超越他演出」，另有網民感嘆「真的誰也演不了周星馳的電影，都演不出周星馳那股勁」。

功夫女足 周星馳 （圖片來源：Facebook截圖）
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功夫女足 周星馳 （圖片來源：Facebook截圖）
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功夫女足 周星馳 （圖片來源：Facebook截圖）
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功夫女足 周星馳 （圖片來源：Facebook截圖）
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功夫女足 周星馳 （圖片來源：fb相片）
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功夫女足 周星馳 周星馳在內地謝票。（圖片來源：《功夫女足》微博圖片）
周星馳在內地謝票。（圖片來源：《功夫女足》微博圖片）
功夫女足 周星馳 蔡思貝戲中角色曝光，名叫「孖八」是一個盲人，本來係隊中盲人按摩，在最後大戰換入成為憑聽角守住敵方猛烈射門的龍門。（圖片來源：《功夫女足》劇照）
蔡思貝戲中角色曝光，名叫「孖八」是一個盲人，本來係隊中盲人按摩，在最後大戰換入成為憑聽角守住敵方猛烈射門的龍門。（圖片來源：《功夫女足》劇照）

圖片來源：Facebook截圖、fb相片、《功夫女足》微博圖片、《功夫女足》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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