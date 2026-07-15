功夫女足｜王晶拆解口碑兩極原因 親揭周星馳進步關鍵 1敗筆不及《少林足球》

周星馳執導的《功夫女足》上周五在大陸正式上映，短短兩日已累積3.32億人民幣（約15.7億港元）票房，但網上評價卻呈現明顯兩極分化。就在眾說紛紜之際，香港名導王晶罕有拍片公開評論，直言這是周星馳近十年最佳作品，更揭露了他導演功力突飛猛進的關鍵所在。