微辣加蔥解釋「不婚主義」點解娶儀仔 網民鬧虛偽 疑似落仔阿晶踩場留言
微辣加蔥撇阿晶形象插水
過去一年都算係加蔥低潮期，原因是他在前年以「不婚主義」的藉口同前度阿晶分手，女方更直播公開稱曾被逼墜胎，加蔥即被全城圍插形象直墜深淵。事隔一年後，去年9月加蔥反高潮高調玩求婚，更有1月1日公開喜訊，日前再拍片大玩「2023年你問我答」，重提阿晶事件時解釋「不婚主義」又決定結婚的原因。
微辣加蔥否認奉子成婚
網民：「儀仔係咪有咗BB ？點解你會娶儀仔？」
加蔥：「係冇嘅！我哋暫時係冇計劃要生小朋友，都係想keep住二人世界。」
微辣加蔥「不婚主義」全因結婚唔代表一生一世
加蔥被問到何時與儀仔開始拍拖，他只輕輕帶過，表示去年一齊去香港，大家都無人無物所以很自然走在一起，網民又問：「你唔係不婚主義嘅咩？點解會求婚？」加蔥答：「我喺呢度再講一次，有啲人可能唔知，可能佢哋睇咗啲報道，話加蔥講過佢係不婚主義，但係都冇人會去理解或者深究，點解你會係不婚主義呢？因為我覺得結婚係冇乜用⋯⋯由細到大睇戲或者啲故事話畀我哋聽，結婚就代表一生一世，係一個好甜蜜嘅承諾⋯⋯但係到我哋大個先發現，唔係喎bullshit嚟喎，原來結婚唔代表一生一世，結咗婚都係會分開，有啲人結咗婚都會出去玩，出去媾女。佢(結婚)只係一個合約，咁如果兩個人係真係好鍾意對方唔會分開，其實你唔結婚都唔會分開，所以就係呢一點令我覺得結婚好似冇乜作用。」
微辣加蔥解釋為何要娶儀仔
既然覺得結婚無用，加蔥被質疑為何會與儀仔結婚，他解釋：「點解我會同儀仔結婚呢？上年發生咗啲事(阿晶事件），大家知道啦，呢件事之後有時我自己都喺度諗，我依家又拍緊拖，拍拖大家都會諗結婚，冇理由你同人哋拍兩三年，嘥咗人哋時間，人哋大好青春，有一晚我就搵個機會同佢講，『其實我係不婚主義嚟喎，我唔會結婚。』佢聽完之後，冇因為咁樣而要分開，話我唔想佢都冇計，但係都會想同我繼續一齊。作為一個男人，你聽到個女仔咁樣同你講，當下都會有啲，我唔知慚愧定係點樣，我覺得既然個女仔做到咁，其實我係咪可以為佢做一啲犧牲呢，做一個讓步，諗咗一排，就決定同佢求婚。」加蔥強調當然覺得儀仔是合適的人選，所以才會求婚。
微辣加蔥註冊擺酒做到足
加蔥在片中自爆求婚當晚的細節，公開了其中一張儀仔向他下跪的照片，叫大家估點解會咁，他更表示會在澳門註冊同考慮擺酒，樣樣做到足，在片尾更公開在家求婚的貼士畀男士參考。
網民鬧虛偽兼多餘
至於網民點睇？當然有人恭喜他兼送上祝福，亦有網民鬧爆多餘：「唔解釋都無感覺，走去解釋，X。」「不婚主義全名係不和你結婚主義」，「有人為咗你大肚又唔見你慚愧」等等。
疑似阿晶分身留言？
當中亦有網民發現懷疑阿晶分身留言：「中出完儀仔之後分手咪得LOR，好似JANE咁」，有眼利網民即踢爆：「垃圾晶唔X抵得人地結婚又開分身過嚟搞事？」對方即時反駁：「我有講錯？」疑似阿晶不打自招。
微辣加蔥被圍插 儀仔挺身而出
更甚是有網民不值加蔥所為留言，「睇死你無幾年就離婚⋯⋯你呢種人根本唔會係好老公，唔會係好男人」，準加蔥嫂儀仔即時發火回應：「我認為佢係好男人、好老公就夠。」識睇當然係留言最精彩。
去片！睇加蔥唔結又結原因
微辣加蔥與儀仔相戀一年即結婚 網民：阿晶GG了
加蔥與儀仔自2021年10月開始拍拖，兩人一直相親相愛，不時會在鏡頭前秀恩愛。今年1月1日二人有喜事公布，加蔥宣布求婚成功，雙方也有在社交網站出post，當中加蔥在Caption處寫道：「我們要結婚了，最後一年逗利是，求婚唔駛用劍嘅。」，儀仔則在Caption處寫下：「以後你就係我嘅金城武啦！以後日子，互相勉勵，互相扶持，互相依賴，一直相愛，一直相伴，一路到老。」
疑似阿晶暗示回應！？
二人的喜事引來網民熱議，當中最多的關注當然是加蔥的前女友阿晶點睇，阿晶冇正面回應前男友成功求婚的消息，不過就上傳了一張照片，當中字裡行間唔知係咪有咩暗示呢？
「生活不是用來妥協的，你退縮得越多，能讓你喘息的空間就越有限；日子不是用來將就的，你表現得越卑微，一些幸福的東西就會離你越遠。在有些事中，無須把自己擺得太低，屬於自己的，都要積極地爭取；在有些人前，不必一而再的容忍，不能讓別人踐踏了你的底線。」
阿晶踢爆被加蔥逼墮胎
微辣藝人加蔥（林茂發）與前經理人兼前女友阿晶在2021年初正式宣布分手，雖然阿晶當時已正式離開微辣，但二人分手後卻惹起連串風波。阿晶突然在IG開直播，踢爆加蔥強迫自己墮胎的內幕，更在直播中致電加蔥要求對質，但男方並沒有回覆。
微辣加蔥：開頭我係話生出嚟
但加蔥同日即在YouTube開直播回應阿晶的指控：「首先我從來冇講過冇BB呢樣嘢，所有決定都係我哋嘅決定或者佢嘅決定，就係咁簡單。我係冇逼過佢做任何嘢，我係有晒record，全部有紀錄。當我一開頭知道有小朋友嘅時候，我係話生出嚟嘅，我唔介意生出嚟，養囉。咁佢開頭都話唔得嘅，佢唔想要，我仲同佢講『我身邊啲朋友都係咁樣，咪照返工囉』，咁佢就話『唔要呀，生嗰個又唔係你，點解要承受啲咁嘅嘢』。後尾一段日子後，大家有傾過好多嘢，我都覺得唔係好適合，我唔適合，大家都唔適合，佢有再問我要唔要嘅，我真係講過我唔想要嘅，但我尊重你決定，咁最後佢都決定唔要，係大家嘅責任，肯定唔係我逼佢先囉，我冇逼過佢。呢個係事實，我真係未ready，大家都未ready老實講。」而阿晶亦有在直播中以文字多次留言：「喂，係咪對質」、「你陪我去醫院係咪發過脾氣？」
微辣加蔥直認冇陪阿晶做墮胎手術
加蔥直認自己處理得確實不夠好，連阿晶進行墮胎手術時，自己亦沒有陪伴對方：「甚至佢做手術時我都唔係澳門，我就去咗香港做嘢，咁其實我係冇能力逼佢，我個人都唔係度。唔要小朋友呢個大家都唔啱，大家都有責任，做手術呢個我真係仆街嚟嘅，因為好早接咗job去香港，係做得好差。其實分開咗我同佢一路關係都幾好，但係佢不斷同人講我迫佢唔要個小朋友，有人同我講番佢後面做咗好多嘢，我唔係好想同佢直接對話，可以畀大家睇，其實我冇理佢好耐，其中一個導火線，有人見到我同個女仔睇戲，佢就叫人DM我問，嗰陣時我就好反感，都分開咗喇，我同邊個睇戲同你冇乜關係，我純粹想講番同佢一齊冇做任何一腳踏兩船嘅嘢。」
IG發聯合聲明降溫
之後加蔥同阿晶突然在IG發聯合聲明為事件降溫，指今次風波因「不必要的誤會」產生，大家已經得到共識，雙方不會對此事作出任何回應，並向大家致歉。
有網友整合了時間線
- 有關墮胎應該是發生在2019年3-4月（原因是家蔥post既對話圖 3月24日）
- 加葱與晶於2021年1月宣布分手
- 2021年 10月，家聰被發現與女士約會，被爆「第三者」
- 2021年1月，加葱自己拍片澄清並發聲明
（有片）回應Jane直播
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