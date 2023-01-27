微辣加蔥解釋「不婚主義」點解娶儀仔 網民鬧虛偽 疑似落仔阿晶踩場留言

澳門YouTube社交平台微辣大紅人加蔥(林茂發)，日前在其個人YouTube頻道親口回應為何明明自己是「不婚主義」人士，卻在本月初自爆去年9月已向女友儀仔求婚，他解釋是找對了人，自打嘴巴確係勇氣可加，不過網民鬧爆加蔥虛偽：「對著阿晶就係不婚主義，分手冇幾耐就結婚，咩都比你玩晒啦！」最精彩都係留言，除了有儀仔出來為加蔥擋箭，仲有疑似曾為加蔥墮胎的阿晶分身洩忿。