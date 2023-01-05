加蔥相戀儀仔一年即求婚　網友又拉埋前度阿晶上水講

微辣藝人加蔥自2021年與儀仔相戀後，便過上開心快樂的幸福美滿生活。而未與儀仔拍拖前，他曾與前度阿晶的「感情糾紛」當中，鬧得眾所週知，幸好事件告一段落，現時加蔥看來並沒有再受其影響，享受和儀仔的愛情之路。