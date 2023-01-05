加蔥相戀儀仔一年即求婚 網友又拉埋前度阿晶上水講
加蔥儀仔相戀一年即結婚 網民：阿晶GG了
加蔥與儀仔自2021年10月開始拍拖，兩人一直相親相愛，不時會在鏡頭前秀恩愛。近日二人有喜事公布，便是加蔥宣布求婚成功，雙方也有在社交網站出post，當中加蔥在Caption處寫道：「我們要結婚了，最後一年逗利是，求婚唔駛用劍嘅。」，儀仔則在Caption處寫下：「以後你就係我嘅金城武啦！以後日子，互相勉勵，互相扶持，互相依賴，一直相愛，一直相伴，一路到老。」
疑似阿晶暗示回應！？
不過兩人的喜事也引來網民熱議，當中最多的關注的當然便是加蔥的前女友阿晶點睇，但睇嚟阿晶都冇正面回應其前男友成功求婚的消息。不過阿晶就在前一日上傳了一張照片，當中字裡行間唔知係咪有咩暗示呢？
「生活不是用來妥協的，你退縮得越多，能讓你喘息的空間就越有限；日子不是用來將就的，你表現得越卑微，一些幸福的東西就會離你越遠。在有些事中，無須把自己擺得太低，屬於自己的，都要積極地爭取；在有些人前，不必一而再的容忍，不能讓別人踐踏了你的底線。」
加蔥係「不婚主義」？
二人的喜事，有唔少連登網民表示不滿，認為儀仔係「為咗錢」，所以先嫁給加蔥。亦有人指加蔥曾指自己是「不婚主義」，但今次打破自己的說法，決定收山結婚！
常見問題
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