微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：扮分手然後轉玩地下情﹗

微辣加蔥（林茂發）與經理人女友阿晶（Jane）今年初證分手後，一度傳出阿晶離開微辣。近來阿晶和加蔥突然在幕前reconnect，不時合體又動作多多，即被指復合，引起網民熱熾討論﹗

文：東方新地｜圖：加蔥、阿晶IG