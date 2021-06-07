微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：扮分手然後轉玩地下情﹗
文：東方新地｜圖：加蔥、阿晶IG
微辣加蔥年初爆分手傳被阿晶迫婚
微辣加蔥和經理人阿晶拍拖後，不時放閃，又情侶檔搵真銀，去年12月加蔥更甜蜜為阿晶慶生，今年1月阿晶卻感觸留言：「最親密的人，傷害你是最容易的，刀刀入心」，其後再發長文指自己崩潰過，最後「學著去諒解你的想法…大家不用安慰我，我是很愛他…所以才選擇放手…」分訊驚動網民，紛紛柯南上身查探真相，有指阿晶迫公開戀情後迫婚不遂，亦有指加蔥與女同事太多互動，令阿晶醋意大發，成分手導火線。
阿蔥同阿晶預告玩Q&A
自與加蔥分手後，阿晶IG刪去微辣經理人Title，令外界揣測離開微辣，阿晶其後回覆網民指「還是微辣經理人啦」，但從此沒有與加蔥在幕前互動。分手半年，阿晶突然在在IG預告搵加蔥做Q&A嘉賓，即傳出二人復合的消息，成為網上熱話﹗
加蔥阿晶復合成焦點
在「辣粉團」討論區網民反應熱烈紛紛留下問加蔥的問題，有網民留言：「問下幾時復合？」阿晶即現身回覆：「OK﹗到時問，記得睇﹗」網民指二人為復合試水溫﹗
網民：加蔥同阿Jane醞釀復合到幾時？
加蔥拍片暗指阿晶CoCo拗手瓜爭仔？
加蔥和阿晶復合消息甚囂塵上，加上加蔥近日出了條Vlog以「Jane用武力請CoCo上蔥去覓食」主題，不少網民即被主題吸引睇片。Vlog一開始，加蔥與微辣同事在公司聯誼，又分組玩拔河比賽，而被指甚得加蔥疼錫的CoCo都有上鏡，更與加蔥同組玩拔河﹗
加蔥搵CoCo吸流量
一開始加蔥以「星期五公司做啲乜」來做引子，正搞聯歡會又分組玩拔河，加蔥同CoCo一組。CoCo去年加入微辣做幕後，被網民熱烈要求轉做幕前，加蔥與她有不少互動，曾被指與女同事過分親密令前女友阿晶呷醋，成為分手導火線﹗不過加蔥繼續搵人氣強勁的CoCo吸點擊吸 like數，以增加流量﹗
加蔥隆重介紹 阿晶壓軸登場
在加蔥隆重介紹下，阿晶壓軚出場，女同事們進行拗手瓜比賽，阿晶第一個對戰CoCo，加蔥問輸咗有乜懲罰，阿晶即有默契話：「輸咗上《蔥去覓食》。」加蔥即大叫：「阿晶加油﹗」最後阿晶秒殺CoCo﹗
阿晶連贏多個女對手，加蔥一直在旁觀戰，鏡前合體，阿晶幾乎變成片中女主角，佔大半出鏡率。
網民：同阿晶秘密復合
網民即留言問加蔥同阿晶係咪復合，更指：「係加蔥嘅片仲見到阿晶，點夠薑唔睇」、「都話喺番埋一齊㗎啦」、「最終Jane又返番去發身邊」、「阿晶壓軸出場仲唔係女主角？」、「恭喜復合」、「假裝分手然後轉玩地下情」、「同阿晶地下情終於又浮番上面」