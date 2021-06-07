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微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：扮分手然後轉玩地下情﹗

東方新地 - 娛聞

微辣加蔥（林茂發）與經理人女友阿晶（Jane）今年初證分手後，一度傳出阿晶離開微辣。近來阿晶和加蔥突然在幕前reconnect，不時合體又動作多多，即被指復合，引起網民熱熾討論﹗
文：東方新地｜圖：加蔥、阿晶IG

加蔥 微辣 阿晶 復合
加蔥去年12月為經理人女友阿晶慶生又出post放閃，一個月後卻爆分訊，令網民大表驚訝，更戥二人感到可惜﹗（圖片來源：阿晶IGlaochengi）

微辣加蔥年初爆分手傳被阿晶迫婚

微辣加蔥和經理人阿晶拍拖後，不時放閃，又情侶檔搵真銀，去年12月加蔥更甜蜜為阿晶慶生，今年1月阿晶卻感觸留言：「最親密的人，傷害你是最容易的，刀刀入心」，其後再發長文指自己崩潰過，最後「學著去諒解你的想法…大家不用安慰我，我是很愛他…所以才選擇放手…」分訊驚動網民，紛紛柯南上身查探真相，有指阿晶迫公開戀情後迫婚不遂，亦有指加蔥與女同事太多互動，令阿晶醋意大發，成分手導火線。

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阿蔥不時在IG派福利，不過大家最關心還是她的感情事﹗（圖片來源：阿晶IG）

阿蔥同阿晶預告玩Q&A

自與加蔥分手後，阿晶IG刪去微辣經理人Title，令外界揣測離開微辣，阿晶其後回覆網民指「還是微辣經理人啦」，但從此沒有與加蔥在幕前互動。分手半年，阿晶突然在在IG預告搵加蔥做Q&A嘉賓，即傳出二人復合的消息，成為網上熱話﹗

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阿晶在IG即時動態預告「嚟緊訪問加蔥，有咩想知？」開放討論﹗即引來復合傳聞。（圖片來源：阿晶IG）
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阿晶問大家想睇佢拍咩片，被網民要求搵加蔥做訪問，當時阿晶回覆：「遲少少可能有機會，要睇睇先，再話你知呀﹗」（圖片來源：阿晶IG）

加蔥阿晶復合成焦點

在「辣粉團」討論區網民反應熱烈紛紛留下問加蔥的問題，有網民留言：「問下幾時復合？」阿晶即現身回覆：「OK﹗到時問，記得睇﹗」網民指二人為復合試水溫﹗

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網民叫阿晶問加蔥幾時同阿晶復合，阿晶即現身回答：「到時問，記得睇﹗」，阿晶呢句留言引來過百like﹗
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阿晶又派福利圖﹗（圖片來源：阿晶IG）

網民：加蔥同阿Jane醞釀復合到幾時？

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網民留言
阿晶雖是微辣經理人，但身材出眾，有不少廣告商搵佢出post，出鏡率高，搵埋唔少﹗（圖片來源：阿晶IG）
阿晶雖是微辣經理人，但身材出眾，有不少廣告商搵佢出post，出鏡率高，搵埋唔少﹗（圖片來源：阿晶IG）

加蔥拍片暗指阿晶CoCo拗手瓜爭仔？

加蔥和阿晶復合消息甚囂塵上，加上加蔥近日出了條Vlog以「Jane用武力請CoCo上蔥去覓食」主題，不少網民即被主題吸引睇片。Vlog一開始，加蔥與微辣同事在公司聯誼，又分組玩拔河比賽，而被指甚得加蔥疼錫的CoCo都有上鏡，更與加蔥同組玩拔河﹗

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加蔥拍Vlog以阿晶CoCo拗手瓜做主題，被網民指是否暗示兩女拗手瓜爭加蔥。（圖片來源：加蔥YouTube）

加蔥搵CoCo吸流量

一開始加蔥以「星期五公司做啲乜」來做引子，正搞聯歡會又分組玩拔河，加蔥同CoCo一組。CoCo去年加入微辣做幕後，被網民熱烈要求轉做幕前，加蔥與她有不少互動，曾被指與女同事過分親密令前女友阿晶呷醋，成為分手導火線﹗不過加蔥繼續搵人氣強勁的CoCo吸點擊吸 like數，以增加流量﹗

微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：假裝分手然後轉玩地下情﹗
樣子可愛的CoCo不時被網民要求轉做幕前，又要求開放私人IG帳號﹗
加蔥 微辣 阿晶 復合
加蔥和CoCo、霍哥等一組，阿晶未見有落場﹗
CoCo被讚可愛﹗（圖片來源：加蔥youTube影片截圖）
CoCo被網民讚可愛﹗（圖片來源：加蔥youTube影片截圖）
其後加蔥在公司親自燒香腸慰勞大家，笑指：「希望人人有腸食，喜歡食香腸嘅人可以有部香腸機﹗」玩完男女混戰拔河比賽後，突然展開女子拗手瓜比賽，而加蔥前女友阿晶壓軸出鏡。

加蔥話世界變，女士們在比賽決生死，原來是指阿晶與女同事們比賽拗手瓜重難木（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）
加蔥話世界變，女士們在比賽決生死，原來是指阿晶與女同事們比賽拗手瓜。（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）

加蔥隆重介紹 阿晶壓軸登場

在加蔥隆重介紹下，阿晶壓軚出場，女同事們進行拗手瓜比賽，阿晶第一個對戰CoCo，加蔥問輸咗有乜懲罰，阿晶即有默契話：「輸咗上《蔥去覓食》。」加蔥即大叫：「阿晶加油﹗」最後阿晶秒殺CoCo﹗

阿晶連贏多個女對手，加蔥一直在旁觀戰，鏡前合體，阿晶幾乎變成片中女主角，佔不半出鏡率。
加蔥問輸咗有乜懲罰，阿晶即默契地話輸咗上加蔥節目《蔥去覓食》，加蔥即大叫yeah﹗相當有默契﹗（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）
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阿晶不費吹灰之力秒殺CoCo。
加蔥 微辣 阿晶 復合
阿晶話CoCo都冇出力﹗加蔥與阿晶幕前合體﹗（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）

阿晶連贏多個女對手，加蔥一直在旁觀戰，鏡前合體，阿晶幾乎變成片中女主角，佔大半出鏡率。

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加蔥大讚阿晶勁﹗（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）
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人氣強勁的CoCo一直唔肯轉做幕前，今次阿晶加蔥合力令CoCo要「願賭服輸」，阿晶同加蔥被網民指天造地設的一對。（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）
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阿晶加蔥合體現身﹗（圖片來源：加蔥YouTube影片截圖）

網民：同阿晶秘密復合

網民即留言問加蔥同阿晶係咪復合，更指：「係加蔥嘅片仲見到阿晶，點夠薑唔睇」、「都話喺番埋一齊㗎啦」、「最終Jane又返番去發身邊」、「阿晶壓軸出場仲唔係女主角？」、「恭喜復合」、「假裝分手然後轉玩地下情」、「同阿晶地下情終於又浮番上面」
微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：假裝分手然後轉玩地下情﹗

微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：假裝分手然後轉玩地下情﹗

網民好想加蔥阿晶正式公布復合﹗（圖片來源：阿晶IG）
網民好想加蔥阿晶正式公布復合﹗（圖片來源：阿晶IG）

阿晶否認網民指有新男友

有網民留言指阿晶有新男友，又指是微辣同事，阿晶即在加蔥片段下現身回覆：「想知邊個？」去否認網民指有新男友，令與加蔥復合更加似層層﹗

微辣加蔥與經理人阿晶疑復合 網民踢爆：假裝分手然後轉玩地下情﹗

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身材出眾的阿晶被指最愛「擺上台」。（圖片來源：阿晶IG）
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阿晶唔介意晒身材﹗（圖片來源：阿晶IG）

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