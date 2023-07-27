加蔥退出微辣｜開Live再次澄清時間線 強調無威逼墮胎：所有嘢都有證據！
加蔥退出微辣｜重申無威逼墮胎 再次澄清時間線
加蔥在剛剛的網上直播回應事件，亦宣布與公司商量後，已經退出微辣：「首先好對唔住大家，對唔住阿Jane，對唔住我啲同事，發生咗啲咁嘅嘢，我覺得做咗嘢要負責任，首先呢我就會退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢影響到其他唔關事嘅人。」
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，他說：「咁阿Jane呢件事我覺得我點都有份要負責，始終有小朋友呢件事令到佢情緒唔好，我覺得我係要為我做嘅嘢而負責任，我都唔想網上面一啲人亂咁帶風向，或者亂咁造謠，所以我都想講返成件事嘅時間線。」加蔥的言談間亦表明澄清是為了再被人亂帶風向，亦想保護另一半不再受到外界的言語攻擊。「我都想講返個時間線，因為我唔想影響到我嘅另一半，佢都受咗好多委屈」。
加蔥退出微辣｜1月已與阿晶分手 10月與儀仔一齊
加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。
之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。加蔥澄清當時分手的時間線：「咁我同佢係2021年1月份分手，呢啲上網亦可以睇到，就唔存在第三者或者當時已經想追第二個。而我同儀仔係2021年10月份一齊，咁中間嘅長同短交畀你哋去決定啦。」加蔥最後指他所講的全部都有證據，大家上網都會睇到，他都澄清無必要講大話，反正他決定退出微辣。加蔥續說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」
加蔥退出微辣｜官網已關閉
微辣YouTube Channel刪除了近期包括十週年的片，而官方網站亦已經關閉，睇嚟一班微辣成員要各自另覓去路了。
加蔥退出微辣｜霍哥獲大眾關心前路 表示容後再說
霍哥近年被封「微辣清泉」甚少牽涉緋聞或醜聞之中，大家眼見微辣官網已關閉，必定為微辣其他成員感到擔憂。在加蔥直播後，霍哥表示收到好多訊息，叫大家把著眼點不要放在自己身上，目前給予死者家屬空間處理後事，至於霍哥的前路，要容後再說。同時，亦對前經理人阿晶表示感激。
阿晶離世｜預訂發布千字文似足遺書
到了今日（7月26日）下午，阿晶再發千字文，完整解釋事件經過，但原來這篇文章，只是在預訂三小時後發布，部份內容提及「不用搶救」、「財產」、「靈堂」等，似足遺書！她在文中直言：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上。被威脅被人解決的我得到了社恐，可是很幸運的，這2年都是做直播主，對住電話就可以了，不用對人。因為疾病每天產生的胃痛感、胃抽筋基本上每一個月都要到醫院吊針，病痛好像要把我給我殺死了一樣。在初期知道有病時我哭著救身邊的人不要走能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」
她又講到：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人job，那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。這個貼子是較了三小時後發佈的，所以你們不用急著找我或求救，因為我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。我不辦靈堂，把我火化就可以了，不搞任何儀式。請挑一張我笑得最好看的照片就可以了。」但現在這個IG post已被刪除。
阿晶離世｜自揭患抑鬱四年
阿晶加入微辣八年，直至2021年與微辣不歡而散，當日更曾開live爆遭微辣藝人投訴搶job，而微辣CEO兼創辧人六毫子（陸志豪）則出po暗示有人「損人利己」，造成「搶Job羅生門」。同年初她和微辣藝人加蔥（林茂發）宣布分手後，亦風波不斷，去年阿晶更在live中忽然爆料，指加蔥曾強迫自己墮胎，令加蔥形象插水。
微辣加蔥撇阿晶形象插水
過去一年都算係加蔥低潮期，原因是他在前年以「不婚主義」的藉口同前度阿晶分手，女方更直播公開稱曾被逼墜胎，加蔥即被全城圍插形象直墜深淵。事隔一年後，去年9月加蔥反高潮高調玩求婚，更有1月1日公開喜訊，日前再拍片大玩「2023年你問我答」，重提阿晶事件時解釋「不婚主義」又決定結婚的原因。
微辣加蔥否認奉子成婚
網民：「儀仔係咪有咗BB ？點解你會娶儀仔？」
加蔥：「係冇嘅！我哋暫時係冇計劃要生小朋友，都係想keep住二人世界。」
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微辣加蔥與儀仔相戀一年即結婚 網民：阿晶GG了
加蔥與儀仔自2021年10月開始拍拖，兩人一直相親相愛，不時會在鏡頭前秀恩愛。今年1月1日二人有喜事公布，加蔥宣布求婚成功，雙方也有在社交網站出post，當中加蔥在Caption處寫道：「我們要結婚了，最後一年逗利是，求婚唔駛用劍嘅。」，儀仔則在Caption處寫下：「以後你就係我嘅金城武啦！以後日子，互相勉勵，互相扶持，互相依賴，一直相愛，一直相伴，一路到老。」
疑似阿晶暗示回應！？
二人的喜事引來網民熱議，當中最多的關注當然是加蔥的前女友阿晶點睇，阿晶冇正面回應前男友成功求婚的消息，不過就上傳了一張照片，當中字裡行間唔知係咪有咩暗示呢？
「生活不是用來妥協的，你退縮得越多，能讓你喘息的空間就越有限；日子不是用來將就的，你表現得越卑微，一些幸福的東西就會離你越遠。在有些事中，無須把自己擺得太低，屬於自己的，都要積極地爭取；在有些人前，不必一而再的容忍，不能讓別人踐踏了你的底線。」
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