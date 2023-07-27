加蔥退出微辣｜開Live再次澄清時間線 強調無威逼墮胎：所有嘢都有證據！

微辣前經理人阿晶（Jane）於日前輕生離世，她的最後發文當中曾透露因墮胎而患上抑鬱症，而令胎兒經手人加蔥（林茂發）被網民圍剿。加蔥於今晚（07/27）在個人頻道進行網上直播，整個直播以黑屏示人，只以自己聲音去作出澄清和向大眾道歉。