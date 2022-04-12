TVB《勁歌金曲頒獎典禮》再延期 ViuTV 4月24舉行《Chill Club》年度頒獎禮

TVB由1983年首屆《勁歌金曲頒獎典禮》（前名為《十大勁歌金曲頒獎典禮》）開始，除了2015年那屆在同年12月舉行外，其他37屆頒獎典禮都被安排在翌年1月舉行，但今屆《勁歌金曲頒獎典禮2021》，有消息指因應疫情將會再改期，而日期未有定案！ViuTV第2屆舉行的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》決定於4月24日舉行，與TVB新節目《聲生不息》同晚對撼！