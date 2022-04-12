TVB《勁歌金曲頒獎典禮》再延期 ViuTV 4月24舉行《Chill Club》年度頒獎禮
TVB《勁歌金曲頒獎典禮》再延期 4月改播《聲生不息》
林家謙曾橫掃兩台頒獎禮
在今年1月舉行的TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》中，由林家謙曾以〈一人之境〉一連奪得「最佳原創歌曲金獎」及「最佳唱作歌手金獎」。而在同年4月舉行的ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》中，林家謙更1人橫掃6獎，包括「Chill Club年度十大歌曲」、「Chill Club年度男歌手金獎」、「Chill Club年度唱作歌手」、「Chill Club年度作曲人」、「Chill Club年度編曲」及「Chill Club年度之歌」獎。若是兩台頒獎禮在同日舉行，歌手未必可以再有兩邊攞獎的盛況。
林二汶現身TVB台慶 被網友炮轟「食兩家茶禮」
早前TVB台慶的環節「女星勁歌熱舞賀台慶」中，由Gin Lee、JW、欣宜、AGA、泳兒、吳若希、衛詩、菊梓喬、連詩雅、JUDAS、糖妹、譚嘉儀、在《全民造星4》擔任評判的鄭融、《星夢傳奇》女學員等一眾女歌手輪流獻唱過去《勁歌金曲》最受歡迎女歌手的金曲，期間驚見ViuTV常客、已有一段日子未有在TVB亮相的林二汶也有出席獻唱，因此被網友炮轟她「食兩家茶禮」，之後林二汶曾開Live解釋，強調「音樂無分邊界」是她的信仰。
《勁歌金曲頒獎典禮2020》男歌手起孖好尷尬
《勁歌金曲頒獎典禮2020》全晚最緊張當然是最受歡迎男女歌手獎花落誰家，事前外界都猜測周柏豪與胡鴻鈞叮噹馬頭，正所謂手掌係肉手背又係肉，橋唔怕舊，無綫又使出一個獎兩個人攞呢招，周柏豪與胡鴻鈞被宣布一齊攞「最受歡迎男歌星」，尷尬？未算！仲要扮驚喜真係好考演技，主持好似趕鴨仔咁叫二人上台講完致謝詞，草草唱完歌再頒埋金曲金獎畀莫文蔚，皆大歡喜，收工。
常見問題
ViuTV《Chill Club》年度頒獎禮可以在那裡投票?
ViuTV《Chill Club》年度頒獎禮可以於ViuTV網站上的專頁內進行階段式投票……詳情請看
TVB《聲生不息》將有什麼歌手陣容?
早前入圍歌手名單已流出，雲集了前輩級及新晉歌手……詳情請看
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