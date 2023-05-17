《勁歌金曲》正式停播 蔡楓華回歸埋尾 重溫3大尷尬位關家姐拎錯獎成回憶
蔡楓華難忘訪問翁美玲
蔡楓華提到曾經訪問當年無綫一線花旦翁美玲，「我覺得最難忘肯定係翁美玲，因為我同佢做完嗰次訪問之後，無幾耐佢就過咗身喇，呢個係我好難忘記嘅。佢個人幾得意㗎喎，我同佢做完訪問，就叫佢同我一齊去一個老友嘅婚禮，我哋就一齊去喇。」
《勁歌》主持愈來愈頹
《勁歌》主持其實唔止得崔建邦，過往好多有份量歌星都做過！例如劉德華、周慧敏、李克勤、呂方、古巨基等。2000年有何韻詩、at17、鄧健泓；2011年改由糖妹、金剛上陣，翌年換上崔建邦及朱千雪。之後巨聲幫及星夢幫冒起，成員吳業坤、譚嘉儀、胡鴻鈞、何雁詩、許廷鏗、吳若希、謝東閔、羅鈞滿、鄭世豪、姚兵、林師傑及鄭俊弘輪流主持，近年《勁歌金曲》收視麻麻，有指係因為網民已經對小圈子節目同頒獎禮覺得無吸引力。
關心妍攞錯獎黃宗澤唱《K歌之王》
過往勁歌頒獎禮出現不少經典場面，2008，曾志偉宣布關菊英得到「傑出表現獎」金獎，此時關心妍竟然來到台中「領獎」。雖然當時崔建邦解釋說二人同樣姓關，互相祝賀，但尷尬程度足以令一代樂迷記憶猶新。同年，黃宗澤在頒獎禮表演留下黑歷史，即場被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》，結果被網友恥笑唱功爭太遠！
曾志偉上任救亡《勁歌》 向四大唱片破冰
至2021年，曾志偉上任TVB高層，諗計將《勁歌》起死回生，除咗主動同四大唱片公司破冰，仲改革《勁歌》，包括邀請音樂人組成「導賞團」，與現場觀眾互動。在新版《勁歌金曲》錄影，無綫曾找來尖酸刻薄的DJ陳海琪擔任節目的「音樂選民」，何雁詩上台唱完新歌〈灰夠〉之後，被陳海琪批評得體無完膚，面對突如其來尖銳的抨擊，何雁詩當眾爆喊！唔少網友當時負評如潮，此為對歌手唔太尊重。
《勁歌》淪為雞肋 只淨15分鐘
現在可能問10個人，有9個都唔知《勁歌》幾時播同播幾耐，《勁歌》已經失去昔日光輝，由原先改革後播放一小時變為半小時，更由黃金時段晚上9點半改至10點半，可惜收視仍不足10點，到現時將每集時間再縮減到至剩15分鐘。
新節目關炎明熹事？
《勁歌》同大家說再見時，意味又有新節目誕生。據 TVB music group 宣傳，TVB 新音樂節目名為《J Music》，5 月 28 日起逢星期日晚 10:30 於翡翠台播放，當中更有歌手炎明熹擔起大旗，為炎明熹設專屬環節「Gi 心批」，每集讀出她的粉絲留言及來信。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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