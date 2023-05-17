《勁歌金曲》正式停播 蔡楓華回歸埋尾 重溫3大尷尬位關家姐拎錯獎成回憶

向《勁歌金曲》說再見！由80年代開始首播嘅TVB音樂節目《勁歌金曲》即將走入歷史，星期日嘅特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》將為《勁歌》畫上句號，而元祖首代主持蔡楓華亦會現身節目，分享當年擔任主持嘅點點滴滴。 即將再展開音樂會嘅蔡楓華，坦言對見證節目開始同結束感到可惜，佢又話當中有唔少感觸，仲話當年有大量外景拍攝，亦獨自擔大旗主持，而季選等重要節目就曾同俞琤、盧敏儀等合作。 曾因為節目有機會訪問「大姑媽」 Elton John 而印象非常深刻，而當年翁美玲接受訪問之後就離世，同樣令佢覺得非常可惜。