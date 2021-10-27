《勁歌金曲》重點改革撻Q？被cut剩15分鐘 主持Eric Kwok黯然回應

今年初獎門人曾志偉重返無綫坐陣管理層，銳意作多方面改革，連隨長壽音樂節目《勁歌金曲》都一度受惠，以全新面貌推出，不過相隔不足半年，日前(10月23日)翡翠台播出的《勁歌金曲》已改為逢周六及日晚上11點播出，並將每集時間縮減至15分鐘，主持人之一郭偉亮(Eric Kwok)接受媒體訪問時坦言不知情，並指會尊重高層曾志偉和王祖藍的決定。

撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片載圖、何雁詩IG圖片、洪卓立IG圖片