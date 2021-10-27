《勁歌金曲》重點改革撻Q？被cut剩15分鐘 主持Eric Kwok黯然回應
今年初獎門人曾志偉重返無綫坐陣管理層，銳意作多方面改革，連隨長壽音樂節目《勁歌金曲》都一度受惠，以全新面貌推出，不過相隔不足半年，日前(10月23日)翡翠台播出的《勁歌金曲》已改為逢周六及日晚上11點播出，並將每集時間縮減至15分鐘，主持人之一郭偉亮(Eric Kwok)接受媒體訪問時坦言不知情，並指會尊重高層曾志偉和王祖藍的決定。
撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片載圖、何雁詩IG圖片、洪卓立IG圖片
與三大唱片破冰係威係勢
今年適逢《勁歌金曲》40周年，曾志偉上場後聯同無綫星夢娛樂集團行政總裁何麗全，成功修補與三大唱片公司的關係，破冰後HKRIA(香港音像聯盟)會員唱片公司歌手如江海迦(Aga)、陳奕迅(Eason)和薛凱琪等都重登「勁歌金榜」，3月初改由Eric Kwok、糖妹、Oscar塗毓麟主持《勁歌》，在逢周日晚翡翠台黃金時段9:30播出，改革頭炮更邀得張敬軒當嘉賓，一小時節目儼如舉行迷你演唱會，節目又增設「擺歌手上枱」環節，等他們上台表演完，搵現場所謂的「音樂選民」評論歌手的演出及請來唱功了得素人與原唱者合唱等。
Eric Kwok暗指關收視事？
打從上月初《勁歌》已由原先播放一小時變為半小時，更由黃金時段晚上9點半改至10點半，可惜收視仍不足10點，至上周翡翠台播出的《勁歌》再改為周六及日晚上11點播出，並將每集時間再縮減到至剩15分鐘。對音樂仍然有團火的《勁歌》主持Eric Kwok接受傳媒訪問時坦言未收到通知節目會縮減至剩15分鐘，暗指市場競爭很大，管理層會很著緊收視，所以尊重曾志偉和王祖藍的決定，又指港人偏向娛樂性節目，純音樂節目較為欠缺吸引力。
搞新意思唔討好
曾志偉上場後使盡人情牌與三大唱片公司破冰，讓旗下歌手登上《勁歌金曲》，可是無綫卻加插擺歌手上台的環節製造話題，安排「音樂選民」的角色現場評論歌手的唱功，其中一集請來DJ陳海琪及音樂人伍樂城等。
何雁詩情緒激動
該集的新版《勁歌金曲》錄影，無綫找來尖酸刻薄的DJ陳海琪擔任節目的「音樂選民」，何雁詩上台唱完新歌〈灰夠〉之後，被陳海琪批評得體無完膚，面對突如其來尖銳的抨擊，何雁詩當眾爆喊！