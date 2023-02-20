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無綫宣佈《勁歌頒獎》變兩年一屆 急推大灣區頒獎禮 東南亞歌手無任歡迎

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昨日（19日）TVB事隔二十多年再辦「TVB賽馬日」，一眾高層和小生花旦現身沙田馬場支持活動。對於港台宣佈與TVB分家舉辦音樂頒獎禮，外界議論紛紛。TVB節目內容營運總經理曾志偉在活動上透露了TVB未來頒獎禮的舉辦動向，據知皇牌節目《勁歌頒獎禮》將被「陰乾」，改為兩年一屆…

勁歌 TVB事隔二十多年再辦「TVB賽馬日」。
TVB事隔二十多年再辦「TVB賽馬日」。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
勁歌 一眾高層和小生花旦現身沙田馬場支持活動，成班聚精會神睇馬。
一眾高層和小生花旦現身沙田馬場支持活動，成班聚精會神睇馬。（圖片來源：[email protected] USA Official）

TVB誓引入大灣區音樂頒獎禮 《勁歌頒獎》過主變兩年一屆　

昨日（19日）的「TVB賽馬日」，節目內容營運總經理曾志偉公開交代TVB未來音樂頒獎禮的舉辦動向，直言以往的重頭戲《勁歌金曲頒獎典禮》將會減產，變成兩年一屆，並在今年籌備舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，曾志偉謂：「即係每隔年就係大灣區、勁歌金曲、大灣區、勁歌金曲，今年就會舉辦《大灣區音樂頒獎禮》。」

理曾志偉公開交代TVB未來音樂頒獎禮的舉辦動向，直言以往的《勁歌頒獎禮》會減產。
總理曾志偉公開交代TVB未來音樂頒獎禮的舉辦動向，直言以往的《勁歌頒獎禮》會減產。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

曾志偉指東南亞歌手都有份玩TVB《大灣區音樂頒獎禮》　

記者對於TVB今年會籌備舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，擔心會減弱香港歌手的奪獎機會，TVB節目內容營運總經理曾志偉強調香港歌手在大灣區很受歡迎，不怕會沒緣爭獎！

據透露，是次《大灣區音樂頒獎禮》的安排非常國際化，除了內地的歌手，就連來自東南亞的歌手都可參與，曾志偉指：「內地歌手都會有，我哋嘅榜會有晒所有唔同嘅機構一齊計票數，頒發畀無論係香港、內地定係東南亞（嘅歌手）！」也即代表TVB天后炎明熹有機會同台與東南亞的歌手爭獎。隨後曾志偉表示《大灣區音樂頒獎禮》現時仍處於籌備階段，但預計會於今年八月之後才會舉辦。

勁歌 記者擔心《大灣區音樂頒獎禮》會減弱香港歌手的奪獎機會。
記者擔心《大灣區音樂頒獎禮》會減弱香港歌手的奪獎機會。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
勁歌 TVB天后炎明熹有機會同台與東南亞的歌手爭獎。
TVB天后炎明熹有機會同台與東南亞的歌手爭獎。（圖片來源：[email protected]

網民建議《勁歌》四年搞一次夠高級 效仿世界盃

網民對於TVB的安排議論紛紛，有網民表示TVB的《勁歌金曲頒獎典禮》應效法世界盃的做法，四年一次先至夠Grand；同樣網民江門古天樂可以入圍《大灣區音樂頒獎禮》，並在頒獎禮能看見抖音翻版伊健。

勁歌 網民表示TVB的《勁歌金曲頒獎典禮》應效法世界盃的做法，四年一次先至夠Grand！
網民表示TVB的《勁歌金曲頒獎典禮》應效法世界盃的做法，四年一次先至夠Grand！（圖片來源：討論區截圖）
勁歌 抖音翻版伊健樣貌。
抖音翻版伊健樣貌。（圖片來源：抖音）

港台十大》頒獎禮舊年與無綫合體被全城狂插

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》去年由無綫同港台首次合辦，取代過去無綫《勁歌金曲頒獎典禮》及港台的《十大中文金曲頒獎音樂會》，當時MIRROR因綵排演唱會而缺席，另外有大量歌手不在港無法出席。網民話成個頒獎典禮都有TVB《流行經典50年》的風格，直指仲衰過新城頒獎禮，仲有當紅嘅歌手全部缺席，如林家謙，張敬軒，MC張天賦等等，全部都唔見人影，出席歌手數目應該係有史以嚟頒獎典禮最少的一次！當時仲有鏡頭捕捉到菊梓喬疑似悶到瞓著，同以往港台《十大中文金曲頒獎音樂會》星光熠熠嘅場景截然不同！

勁歌 十大 mirror誓再現紅館 香港金曲頒獎典禮 tvb
當紅嘅歌手全然唔見人影。（圖片來源：《香港金曲頒獎典禮2021/2022》截圖）
勁歌 十大 mirror誓再現紅館 香港金曲頒獎典禮
網民力插頒獎禮老土！（圖片來源：《香港金曲頒獎典禮2021/2022》截圖）
勁歌 十大 mirror誓再現紅館 香港金曲頒獎典禮 tvb
鏡頭捕捉到菊梓喬疑似悶到瞓著！（圖片來源：《香港金曲頒獎典禮2021/2022》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？

第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯按此看完整入圍名單

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、[email protected] USA Official、《香港金曲頒獎典禮2021/2022》截圖

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