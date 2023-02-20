無綫宣佈《勁歌頒獎》變兩年一屆 急推大灣區頒獎禮 東南亞歌手無任歡迎
TVB誓引入大灣區音樂頒獎禮 《勁歌頒獎》過主變兩年一屆
昨日（19日）的「TVB賽馬日」，節目內容營運總經理曾志偉公開交代TVB未來音樂頒獎禮的舉辦動向，直言以往的重頭戲《勁歌金曲頒獎典禮》將會減產，變成兩年一屆，並在今年籌備舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，曾志偉謂：「即係每隔年就係大灣區、勁歌金曲、大灣區、勁歌金曲，今年就會舉辦《大灣區音樂頒獎禮》。」
曾志偉指東南亞歌手都有份玩TVB《大灣區音樂頒獎禮》
記者對於TVB今年會籌備舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，擔心會減弱香港歌手的奪獎機會，TVB節目內容營運總經理曾志偉強調香港歌手在大灣區很受歡迎，不怕會沒緣爭獎！
據透露，是次《大灣區音樂頒獎禮》的安排非常國際化，除了內地的歌手，就連來自東南亞的歌手都可參與，曾志偉指：「內地歌手都會有，我哋嘅榜會有晒所有唔同嘅機構一齊計票數，頒發畀無論係香港、內地定係東南亞（嘅歌手）！」也即代表TVB天后炎明熹有機會同台與東南亞的歌手爭獎。隨後曾志偉表示《大灣區音樂頒獎禮》現時仍處於籌備階段，但預計會於今年八月之後才會舉辦。
網民建議《勁歌》四年搞一次夠高級 效仿世界盃
網民對於TVB的安排議論紛紛，有網民表示TVB的《勁歌金曲頒獎典禮》應效法世界盃的做法，四年一次先至夠Grand；同樣網民江門古天樂可以入圍《大灣區音樂頒獎禮》，並在頒獎禮能看見抖音翻版伊健。
港台十大》頒獎禮舊年與無綫合體被全城狂插
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》去年由無綫同港台首次合辦，取代過去無綫《勁歌金曲頒獎典禮》及港台的《十大中文金曲頒獎音樂會》，當時MIRROR因綵排演唱會而缺席，另外有大量歌手不在港無法出席。網民話成個頒獎典禮都有TVB《流行經典50年》的風格，直指仲衰過新城頒獎禮，仲有當紅嘅歌手全部缺席，如林家謙，張敬軒，MC張天賦等等，全部都唔見人影，出席歌手數目應該係有史以嚟頒獎典禮最少的一次！當時仲有鏡頭捕捉到菊梓喬疑似悶到瞓著，同以往港台《十大中文金曲頒獎音樂會》星光熠熠嘅場景截然不同！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯按此看完整入圍名單
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