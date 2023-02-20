無綫宣佈《勁歌頒獎》變兩年一屆 急推大灣區頒獎禮 東南亞歌手無任歡迎

昨日（19日）TVB事隔二十多年再辦「TVB賽馬日」，一眾高層和小生花旦現身沙田馬場支持活動。對於港台宣佈與TVB分家舉辦音樂頒獎禮，外界議論紛紛。TVB節目內容營運總經理曾志偉在活動上透露了TVB未來頒獎禮的舉辦動向，據知皇牌節目《勁歌頒獎禮》將被「陰乾」，改為兩年一屆…