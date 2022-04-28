勁騎26｜造星女Sica搜查官造型勁吸睛 硬撼Shirley沈殷怡公主造型
[email protected]主持的《勁騎26》嘉賓陣容相當「重女」，預告片中Sica何洛瑤一襲全黑緊身戰衣造型成為焦點，集型格、性感、冷豔於一身。
Sica索爆女騎士造型 Cosplay底子形象百變
香車從來配美人，《勁騎26》預告片Sica以一身緊身黑衣，猶如「搜查官」一樣登場，令人期待。她形象百變，加上本身是Cosplayer令她能駕馭不同造型，一次過滿足你不同願望。
Shirley沈殷怡公主造型 Alton＠MIRROR做運輸兵
Shirley沈殷怡近來受ViuTV力捧，MakerVille、MIRROR記者會都由他擔任司儀，而大眾印象最深刻莫過於她《美女郊遊遊》的性感造型。她同樣現身《勁騎26》預告之中，她一身公主造型坐Alton車尾，到底所為何事Alton要做「運輸兵」呢？
重溫Shirley沈殷怡《美女郊遊遊》精彩畫面
《勁騎26》真．重女！
《勁騎26》重女唔係得把口，第5集「花姐的26假期」就有重量級嘉賓花姐出場，她一身艦長造型非常擔鏡。Alton再次做運輸兵載花姐出巡，花姐非常興奮說：「其實我都唔係好肥咋喎！」
即睇《勁騎26》預告：
常見問題
《勁騎26》會如何「重女」？
《勁騎26》Alton會為大家謀福利邀請女嘉賓，預告中除了Sica、Alice、花姐會驚喜登場，仲有一名不肯露面的素人女騎士即將下集出現⋯⋯詳情請看
《勁騎26》花姐與Alton會進行什麼約會？
《勁騎26》花姐即將今個星期五與Alton有個約會⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV節目截圖、[email protected]、[email protected]
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