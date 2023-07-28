動漫節2023｜性感女郎回顧 動漫Maggie、E Cup Baby素人出身人氣十級跳
李曼筠
李曼筠（Maggie）於2006年在動漫節以超性感打扮擔當電腦遊戲《馬場風雲》模特兒即成為全場焦點，當年18歲的她更被傳媒稱呼作「動漫Maggie」。其後她即與美亞娛樂子公司天下媒體簽約，並成為電影圈新人。
劉欣宜
劉欣宜（Miyoko）於2006年起在連續三屆動漫節中扮演Bandai遊戲女郎獲勝，當年19歲的她因為身材豐滿而被傳媒封作「E Cup Baby」，其後加入娛樂圈躋身𡃁模行列。
蘇小小
網紅蘇小小（Zoe）於去年以低胸服飾現身動漫節，當年大會特別宣佈了「特別」指引、建議到場人士或者Cosplayer衣着切勿太性感，稱會影響家長及小朋友，但蘇小小依然狂騷超深事業線成焦點！
Rose Ma馬俊怡
Rose Ma曾因為Cosplay春麗而在Twitter成為網絡紅人，2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。
黃樂樂
網紅黃樂樂於2018年擔任動漫節的PlayStation Show Girl，甜美可愛的外型再加上傲人的身材，更加令她廣受宅男粉絲喜愛。
陳若思
前落選港姐陳若思（Amber），曾經以「陳紫瑩」身份活躍於動漫圈，並曾於2018年動漫節中擔任PlayStation Show Girl。其後她於2020年改名「陳煦凝」參加《香港小姐競選》，並晉級最後十強。
更多cosplay靚圖及本人照大集合！
Coser：米凡
角色：《海賊王》女帝蛇姬、《間諜家家酒》約兒科查
coser名：Yuuya Sama
角色：《間諜煮飯仔》約兒科查
社交媒體：[email protected] Sama
coser名：CU Una 張芷璇
角色：馬里奧
社交媒體：[email protected]_una_
coser名：花梨Hanari
角色：《崩壞：星穹鐵道》三月七
社交媒體：[email protected]_hanariv3v
coser名：Vivian LiuLi
角色：《尼爾自動人形》2B
社交媒體：[email protected]_0.85
林祥焜Show Girl
林祥焜現場為五位show girl即場畫圖，事實上五位show girl 個人也是模特兒或者cosplayer。
coser名：Grace
角色：《間諜家家酒》約兒科查、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢
社交媒體：[email protected]
show girl名：Jessie
角色：林祥焜show girl
社交媒體：[email protected]___
csosr名：Bon Cheung (小崎)
角色：林祥焜show girl、《間諜家家酒》約兒科查
社交媒體：[email protected]_the.poop、[email protected] Cheung
show girl名：Hanaa Wu胡愷琳
角色：林祥焜show girl
社交媒體：[email protected]
coser名：Senna零小千
角色：林祥焜show girl、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢
社交媒體：[email protected]
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