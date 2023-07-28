動漫節 性感女郎

動漫節2023｜性感女郎回顧 動漫Maggie、E Cup Baby素人出身人氣十級跳

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一年一度動漫節今日（28日）正式開鑼，過去經常有不少showgirl及cosplay女郎憑性感打扮成功突圍而出，當中更加有不少因此人氣十級跳，現在跟大家回顧多位經典的動漫節代表人物！

李曼筠

李曼筠（Maggie）於2006年在動漫節以超性感打扮擔當電腦遊戲《馬場風雲》模特兒即成為全場焦點，當年18歲的她更被傳媒稱呼作「動漫Maggie」。其後她即與美亞娛樂子公司天下媒體簽約，並成為電影圈新人。

動漫節 性感女郎 動漫Maggie當年人氣風靡一時。
動漫Maggie當年人氣風靡一時。（圖片來源：新傳媒資料庫）

劉欣宜

劉欣宜（Miyoko）於2006年起在連續三屆動漫節中扮演Bandai遊戲女郎獲勝，當年19歲的她因為身材豐滿而被傳媒封作「E Cup Baby」，其後加入娛樂圈躋身𡃁模行列。

動漫節 性感女郎 劉欣宜因為身材豐滿而被傳媒封作「E Cup Baby」
劉欣宜因為身材豐滿而被傳媒封作「E Cup Baby」（圖片來源：新傳媒資料庫）

蘇小小

網紅蘇小小（Zoe）於去年以低胸服飾現身動漫節，當年大會特別宣佈了「特別」指引、建議到場人士或者Cosplayer衣着切勿太性感，稱會影響家長及小朋友，但蘇小小依然狂騷超深事業線成焦點！

動漫節 性感女郎 蘇小小 蘇小小玩cosplay
蘇小小狂騷超深事業線。（圖片來源：動漫節大會提供）

Rose Ma馬俊怡

Rose Ma曾因為Cosplay春麗而在Twitter成為網絡紅人，2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。

動漫節 性感女郎 Rose Ma又有「元祖動漫女神」的稱號。
Rose Ma又有「元祖動漫女神」的稱號。（圖片來源：FB@馬馬Rose Ma）

黃樂樂

網紅黃樂樂於2018年擔任動漫節的PlayStation Show Girl，甜美可愛的外型再加上傲人的身材，更加令她廣受宅男粉絲喜愛。

動漫節 性感女郎 黃樂樂外形可愛，深受宅男粉絲喜愛。
黃樂樂外形可愛，深受宅男粉絲喜愛。（圖片來源：[email protected]

陳若思

前落選港姐陳若思（Amber），曾經以「陳紫瑩」身份活躍於動漫圈，並曾於2018年動漫節中擔任PlayStation Show Girl。其後她於2020年改名「陳煦凝」參加《香港小姐競選》，並晉級最後十強。

動漫節 性感女郎 陳若思曾於2018年動漫節中擔任PlayStation Show Girl。
陳若思曾於2018年動漫節中擔任PlayStation Show Girl。（圖片來源：[email protected]

更多cosplay靚圖及本人照大集合！

Coser：米凡

角色：《海賊王》女帝蛇姬、《間諜家家酒》約兒科查

社交媒體：[email protected][email protected]

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected]

coser名：Yuuya Sama

角色：《間諜煮飯仔》約兒科查

社交媒體：[email protected] Sama

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected] Sama）

coser名：CU Una 張芷璇

角色：馬里奧

社交媒體：[email protected]_una_

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected]_una_）

coser名：花梨Hanari

角色：《崩壞：星穹鐵道》三月七

社交媒體：[email protected]_hanariv3v

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected]_hanariv3v）

coser名：Vivian LiuLi

角色：《尼爾自動人形》2B

社交媒體：[email protected]_0.85

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected]_0.85）

林祥焜Show Girl

林祥焜現場為五位show girl即場畫圖，事實上五位show girl 個人也是模特兒或者cosplayer。

動漫節 性感女郎 動漫節show girl 由左至右：Grace、Jessie、Bonnie、Hanna、零小千
動漫節show girl 由左至右：Grace、Jessie、Hanna、Bonnie、零小千（圖片來源：林祥焜@FB）

coser名：Grace

角色：《間諜家家酒》約兒科查、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢

社交媒體：[email protected]

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（圖片來源：[email protected]

show girl名：Jessie

角色：林祥焜show girl

社交媒體：[email protected]___

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（圖片來源：[email protected]___）

csosr名：Bon Cheung (小崎)

角色：林祥焜show girl、《間諜家家酒》約兒科查

社交媒體：[email protected]_the.poop、[email protected] Cheung

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected]_the.poop）

show girl名：Hanaa Wu胡愷琳

角色：林祥焜show girl

社交媒體：[email protected]

動漫節 性感女郎 動漫節
（圖片來源：[email protected]

coser名：Senna零小千

角色：林祥焜show girl、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢

社交媒體：[email protected]

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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、FB@馬馬Rose Ma、[email protected][email protected]

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