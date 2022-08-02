動漫節2022| 大會要求cosplayer勿性感 蘇小小等KOL奇招抗衡超越往年
蘇小小笑稱自己比往年更性感
網紅蘇小小（Zoe）和西童早前接受訪問時指，大會發出的「禁止太性感」指引對她們影響不大。蘇小小更表示自己每年都係show少少，多一點都冇，今年較往年「騷」多咗，但她並不會主動cosplay，反而是應大會要求去cos角色，同表示自己有著絲襪，非常聽話。
西童未遇過抽水
KOL西童亦都有份出席大會活動，接受傳媒訪問時被問到會否憂慮「被抽水」，西童表示暫時未遇過，並指大家都好守規矩及冇得擔心咁多。旁邊的蘇小小隨即教路，指面對不禮貌可以「批肘」。西童補充，如果遇到這些問題，自己會選擇跑開並向工作人員求助。
湯沛宜出打底抗指引
2016年ViuTV《美選D.n.A》最後八強之一的湯沛宜（ToTo ）為今年為遊戲《望族之戰》扮演當中角色，以性感造型示人，不過受大會指引影響，唯有將原本服飾修改後再展示。她表示會場限定女仔唔可以露出太多，所以相關部分以肉色布遮返。
孫慧雪認同指引
已為人母，40歲孫慧雪不認同Cosplay只有性感相才有價值，她認為坊間評論對於Cosplay意見偏頗，她覺得Coser最重視是角色還原度，如果要Cos的是性感角色，當然會想忠實重現其穿著風格，但不是為露而露。她認同大會提醒coser休息時穿外套防走光的指引，不過今年她決定賣自己的原創figure而沒有玩cosplay。
白雲只出硬照無現場cos
為《王者榮耀》cos《拳皇》角色不知火舞的藝人白雲，就以正常衣著打扮在現場畀大家影相，她並沒有即場出角色。
保錡前女友Carrie現身做賽車女郎
男團ERROR成員保錡（吳保錡）去年1月被爆秘戀「沙律」張沛樂（Charlotte），令正印女友賴嘉賢（Carrie）無辜「被分手」，三位主角其後各有新生活，早前她在動漫節被野生捕獲，看起來仍然容光煥發。
更多cosplay靚圖及本人照大集合！
Coser：米凡
角色：《海賊王》女帝蛇姬、《間諜煮飯仔》約兒科查
社交媒體：[email protected]、[email protected]
coser名：Yuuya Sama
角色：《間諜煮飯仔》約兒科查
社交媒體：[email protected] Sama
coser名：CU Una 張芷璇
角色：馬里奧
社交媒體：[email protected]_una_
coser名：花梨Hanari
角色：《崩壞：星穹鐵道》三月七
社交媒體：[email protected]_hanariv3v
coser名：Vivian LiuLi
角色：《尼爾自動人形》2B
社交媒體：[email protected]_0.85
林祥焜Show Girl
林祥焜現場為五位show girl即場畫圖，事實上五位show girl 個人也是模特兒或者cosplayer。
coser名：Grace
角色：《間諜家家酒》約兒科查、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢
社交媒體：[email protected]
show girl名：Jessie
角色：林祥焜show girl
社交媒體：[email protected]___
csosr名：Bon Cheung (小崎)
角色：林祥焜show girl、《間諜家家酒》約兒科查
社交媒體：[email protected]_the.poop、[email protected] Cheung
show girl名：Hanaa Wu胡愷琳
角色：林祥焜show girl
社交媒體：[email protected]
coser名：Senna零小千
角色：林祥焜show girl、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢
社交媒體：[email protected]
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