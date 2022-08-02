動漫節2022| 大會要求cosplayer勿性感 蘇小小等KOL奇招抗衡超越往年

一年一度的香港動漫電玩節已在上周五（29日）在香港會議展覽中心一號展覽廳開幕，一連五天舉行直至本周二（8月2日）。有別於早幾年，今年大會特別宣佈了「特別」指引、建議到場人士或者Cosplayer衣着切勿太性感，稱會影響家長及小朋友。指引一出，部分Cosplayer打扮似乎變得保守，但show girl model和一眾KOL女神繼續養眼！