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動漫節2022| 大會要求cosplayer勿性感 蘇小小等KOL奇招抗衡超越往年

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一年一度的香港動漫電玩節已在上周五（29日）在香港會議展覽中心一號展覽廳開幕，一連五天舉行直至本周二（8月2日）。有別於早幾年，今年大會特別宣佈了「特別」指引、建議到場人士或者Cosplayer衣着切勿太性感，稱會影響家長及小朋友。指引一出，部分Cosplayer打扮似乎變得保守，但show girl model和一眾KOL女神繼續養眼！

蘇小小笑稱自己比往年更性感

網紅蘇小小（Zoe）和西童早前接受訪問時指，大會發出的「禁止太性感」指引對她們影響不大。蘇小小更表示自己每年都係show少少，多一點都冇，今年較往年「騷」多咗，但她並不會主動cosplay，反而是應大會要求去cos角色，同表示自己有著絲襪，非常聽話。

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（圖片來源：[email protected]

西童未遇過抽水

KOL西童亦都有份出席大會活動，接受傳媒訪問時被問到會否憂慮「被抽水」，西童表示暫時未遇過，並指大家都好守規矩及冇得擔心咁多。旁邊的蘇小小隨即教路，指面對不禮貌可以「批肘」。西童補充，如果遇到這些問題，自己會選擇跑開並向工作人員求助。

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湯沛宜出打底抗指引

2016年ViuTV《美選D.n.A》最後八強之一的湯沛宜（ToTo ）為今年為遊戲《望族之戰》扮演當中角色，以性感造型示人，不過受大會指引影響，唯有將原本服飾修改後再展示。她表示會場限定女仔唔可以露出太多，所以相關部分以肉色布遮返。

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（圖片來源：[email protected]湯沛宜）

孫慧雪認同指引

已為人母，40歲孫慧雪不認同Cosplay只有性感相才有價值，她認為坊間評論對於Cosplay意見偏頗，她覺得Coser最重視是角色還原度，如果要Cos的是性感角色，當然會想忠實重現其穿著風格，但不是為露而露。她認同大會提醒coser休息時穿外套防走光的指引，不過今年她決定賣自己的原創figure而沒有玩cosplay。

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動漫節 孫慧雪Snow）以前曾經應邀請扮演《一拳超人》角色「地獄吹雪」，獲得不少網友大讚，
孫慧雪（Snow）以前曾經應邀請扮演《一拳超人》角色「地獄吹雪」，獲得不少網友大讚（圖片來源：[email protected]孫慧雪）

白雲只出硬照無現場cos

為《王者榮耀》cos《拳皇》角色不知火舞的藝人白雲，就以正常衣著打扮在現場畀大家影相，她並沒有即場出角色。

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（圖片來源：[email protected]白雲）

保錡前女友Carrie現身做賽車女郎

男團ERROR成員保錡（吳保錡）去年1月被爆秘戀「沙律」張沛樂（Charlotte），令正印女友賴嘉賢（Carrie）無辜「被分手」，三位主角其後各有新生活，早前她在動漫節被野生捕獲，看起來仍然容光煥發。

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更多cosplay靚圖及本人照大集合！

Coser：米凡

角色：《海賊王》女帝蛇姬、《間諜煮飯仔》約兒科查

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coser名：Yuuya Sama

角色：《間諜煮飯仔》約兒科查

社交媒體：[email protected] Sama

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（圖片來源：[email protected] Sama）

coser名：CU Una 張芷璇

角色：馬里奧

社交媒體：[email protected]_una_

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（圖片來源：[email protected]_una_）

coser名：花梨Hanari

角色：《崩壞：星穹鐵道》三月七

社交媒體：[email protected]_hanariv3v

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（圖片來源：[email protected]_hanariv3v）

coser名：Vivian LiuLi

角色：《尼爾自動人形》2B

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（圖片來源：[email protected]_0.85）

林祥焜Show Girl

林祥焜現場為五位show girl即場畫圖，事實上五位show girl 個人也是模特兒或者cosplayer。

動漫節show girl 由左至右：Grace、Jessie、Bonnie、Hanna、零小千
動漫節show girl 由左至右：Grace、Jessie、Hanna、Bonnie、零小千（圖片來源：林祥焜@FB）

coser名：Grace

角色：《間諜家家酒》約兒科查、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢

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show girl名：Jessie

角色：林祥焜show girl

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csosr名：Bon Cheung (小崎)

角色：林祥焜show girl、《間諜家家酒》約兒科查

社交媒體：[email protected]_the.poop、[email protected] Cheung

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（圖片來源：[email protected]_the.poop）

show girl名：Hanaa Wu胡愷琳

角色：林祥焜show girl

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coser名：Senna零小千

角色：林祥焜show girl、《戀上變裝娃娃》喜多村海夢

社交媒體：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]湯沛宜、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected] Sama、[email protected]_una_、[email protected]_hanariv3v、[email protected]_0.85、[email protected][email protected]___、[email protected]_the.poop、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected][email protected][email protected]湯沛宜、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected] Sama、[email protected]_una_、[email protected]_hanariv3v、[email protected]_0.85、[email protected][email protected]___、[email protected]_the.poop、[email protected][email protected]

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