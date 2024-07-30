動漫節2024「偽娘」李先生一夜爆紅IG被瞬間起底真身靚到不得了！
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動漫節有唔少動漫迷都打扮成自己心愛的角色到場，其中一位打扮成《逆水寒》「九靈」的「偽娘」李先生就一夜成名，成為網民熱議對象！
「偽娘」李先生一夜爆紅
日前有網民在網上討論區以「而家啲變性技術 犀利到咁」為題發文，文中能夠看到一名Cosplayer以《逆水寒》中「九靈」火辣造型出現，不過字幕上的「李先生」令不少網民都誤以為該名Cosplayer是「偽娘」，但其實字幕是指在當時同時間接受訪問，以參展商身份出席的李先生。
「李先生」伍菲IG被瞬間起底
一夜爆紅的「李先生」瞬間被網民起底，就連前微辣成員霍哥都留言抽水。其實「李先生」的真身為香港女模特兒兼魔術師伍菲。樣靚身材好的伍菲經常在社交平台大曬性感美照，時不時又會上傳同男友的合照放閃！伍菲日前得悉自己被稱為「李先生」後，即刻發文自抽：
聽日我2-6pm係會展Hall 1😉
歡迎搵我影相喔🙌🏻
大家到時見啦～
#逆水寒 #九靈cos
#動漫節李先生 #其實我係伍小姐
伍菲曾多次出演ViuTV節目
伍菲係香港女模特兒，亦係一位魔術師，亦曾經出演過多個ViuTV節目，包括電視劇《男排女將》和《尾二一屆口罩小姐選舉》。伍菲在《尾二一屆口罩小姐選舉》中為參賽者48號，不過最後止步於50強。
圖片來源：有線新聞截圖、ViuTV、IG@feing_