動物守衛隊｜沈殷怡徐㴓喬首度合作 深夜走訪24小時動物醫院體驗拯救工作

ViuTV新節目《動物守衛隊》由兩位主持沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）首度合作，二人帶領觀眾到訪24小時動物醫院，了解深夜的動物拯救工作，體驗獸醫如何分秒必爭，為動物定出最合適的治療方案。