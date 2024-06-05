《玩轉腦朋友2》配音陣容大洗牌林二汶被踢走！改由Ivy So頂上

迪士尼與彼思合作的動畫電影《玩轉腦朋友》自2015年上映以來，以其創新的故事和深入人心的角色，贏得了全球觀眾的喜愛和多個國際大獎。繼首部電影大獲成功後，續集《玩轉腦朋友2》將於2024年7月11日在香港上映，並同步推出粵語配音版本。值得關注係，飽受批評嘅林二汶無份再配音，改由人氣女團成員代替！

