《玩轉腦朋友2》配音陣容大洗牌林二汶被踢走！改由Ivy So頂上
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迪士尼與彼思合作的動畫電影《玩轉腦朋友》自2015年上映以來，以其創新的故事和深入人心的角色，贏得了全球觀眾的喜愛和多個國際大獎。繼首部電影大獲成功後，續集《玩轉腦朋友2》將於2024年7月11日在香港上映，並同步推出粵語配音版本。值得關注係，飽受批評嘅林二汶無份再配音，改由人氣女團成員代替！
《玩轉腦朋友2》配音陣容大洗牌 林二汶被踢走！
由於原配音員林二汶近年爭議不斷，因此今次《玩轉腦朋友2》的配音陣容有所調整。林二汶將不再為阿樂配音，改由形象正面的Ivy So（蘇雅琳）接棒。
此外，王菀之將繼續為阿愁配音，這次除了原有的五位情緒角色外，將新增四位角色，包括焦慮的「阿焦」、羨慕的「阿羨」、厭世的「阿厭」和尷尬的「阿尷」。新角色阿厭和阿羨則分別由Gigi張蔓姿和麗英擔任。Jeffrey魏濬笙將為阿尷配音，而黃正宜（阿正）則為阿焦配音。
原班人馬許紹雄、楊詩敏、蔣志光則繼續分別為阿燥、阿憎、阿驚配音，保持了一定的連貫性。
上集5個腦朋友唯一被換走
|粵語配音
|情緒角色
|林二汶
|阿樂（Out）
|王菀之
|阿愁
|許紹雄
|阿燥
|楊詩敏
|阿憎
|蔣志光
|阿驚
Ivy So：感覺很夢幻！
對於能夠加入《玩轉腦朋友2》的配音團隊，Ivy So表示：「很高興能夠為迪士尼與彼思的動畫配音，他們的動畫陪著我成長，現在能參與其中，感覺很夢幻。」
阿正則分享了他與角色的共鳴：「好多人以為我是阿樂，其實我跟阿焦很相似，我也是一個經常會焦慮的人，遇到一些事情也會偏向壞狀況去想。」麗英則說：「我也經常羨慕別人，有一句口頭禪甚至跟阿羨一樣。而9年前《玩轉腦朋友》上映時我正值考DSE，當時老師建議我看這套電影去了解不同情緒，令我明白到不同情緒的存在也有他的重要性。」
Gigi則透露：「不知什麼原因，很多人都覺得我外表很「厭世」，其實我內心是充滿熱情，特別是在音樂上。」Jeffrey則分享了他的尷尬經歷：「我經常都會有尷尬時候，尤其入行後更不時會有令我尷尬的事情發生，而且我沒有阿尷咁大隻，但我同樣容易手心出汗。」
圖片來源：大會提供、IG@lam2