東張西望｜北上按摩「免費體驗」撳住搶 苦主遭技師手口並用碌走三萬幾
黃女士貪免費按腳卻被引入房間接受全身推拿
黃女士與朋友北上途中感到疲累，途經福田區一間按摩店時見到「免費體驗」宣傳，便入店按腳放鬆。然而男技師僅為她按了一隻腳便停手，隨即推銷「藥膳推拿」療程，聲稱可免費體驗半小時。黃女士心想一試無妨，便跟隨另一名男技師進入房間接受全身推拿。該技師自稱擁有五年按摩治療經驗，期間更為黃女士把脈，聲稱她有心律不正、肺脾胃經虛弱、血液不足及頸椎偏移等問題，警告若不盡快治療可能引發偏頭痛、記憶衰退甚至中風，令黃女士感到極度不安。
店方職員搶走手機多人圍堵強制轉帳逾三萬
推拿結束後，另一名職員進入房間推銷會員套票，原價四萬八千元可享三十次療程。黃女士即時表示無力負擔，對方卻搶走她的手機，發現微信錢包有餘額後強行要求轉帳。黃女士最初以為只需支付4,200元，豈料對方不斷加碼，並以多人圍堵方式施壓，最終迫使她轉帳16,000餘元。其後黃女士再次到店時，店方又繼續推銷更昂貴療程，再度動用多名職員圍住她強行要求轉帳，前後累計被逼轉帳超過30,000人民幣。黃女士說：「兩男兩女喺度搞我，好似劏豬咁樣劏囉！」
按摩店否認威迫行為辯稱只是誤會拒絕退款
黃女士事後要求退款，店方職員卻以「已拆開精油套裝」為由，提出需扣除大額費用，態度極為強硬。有傳媒陪同黃女士到店舖了解情況時，店舖負責人否認有任何威迫行為，僅稱事件為「誤會」，並強調「已為黃女士提供服務」。涉事按摩店目前暫未作出進一步回應，黃女士則表示對事件感到非常後悔。
北上免費體驗陷阱近年屢見不鮮手法不斷翻新
近年港人北上消費遇騙案例屢見不鮮，手法亦不斷翻新。從美容院到按摩店，「免費體驗」往往成為引客入局的第一步，再配合恐嚇式推銷及多人施壓等手段，令消費者在密閉空間內難以拒絕。黃女士的個案正正反映出這類騙局的典型套路——先以免費服務降低戒心，再以健康恐嚇製造焦慮，最後以人數優勢強制消費。由於事件發生在內地，跨境追討亦增添不少難度。
網民怒斥按摩店行為如同搶劫籲港人提高警覺
事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人直斥店方行為「同搶劫無分別」，質疑為何可以搶走客人手機強制轉帳而不構成犯罪。有網民留言「見到免費兩個字就要行開」，亦有人表示「多人圍住你唔畀走，呢啲已經係非法禁錮」。部分網民則同情黃女士的遭遇，認為在密閉空間被多人包圍的情況下，任何人都難以保持冷靜判斷。更有網民提醒「北上消費一定要結伴同行，千祈唔好一個人入去體驗任何嘢」，呼籲港人面對類似情況時應立即離開並報警求助。