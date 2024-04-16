北京半馬片段瘋傳！ 非洲選手離奇「護送」加減速 中國跑手賽後爆料
北京半馬爆造假疑雲 3名非洲選手護送中國跑手奪冠
今年北京半馬起跑於天安門廣場，這項國際級賽事吸引了多達2萬名參賽者，冠軍獎金高達4萬元人民幣。從賽事的片段顯示，最快進入尾段數百米直路衝刺的有4名選手，包括何杰和3名非洲選手，其中一位非洲選手向微微落後的何杰揮手，看似「引領」終點方向，隨後又做出攔住隊友的手勢，似乎是在示意放慢腳步讓何杰先行。最終何杰成功反超，以一秒之差奪冠。
而賽後4人的表現更是耐人尋味，明顯見到冠軍累得彎下腰喘氣，而非洲選手則看似輕鬆，不但姿勢挺直更為何杰拍背
內媒公開3非洲選手以往賽跑記錄 個個有機會超越何杰
值得一提，內媒《新京報》發現事件中的3位非洲選手以及先前的賽跑記錄，隨時有機會贏何杰，2003年出生，現年23歲的Dejene Hailu Bikila的最好成績為1小時01分16秒，不但快過今次何杰這次的比賽紀錄，甚至遠超現時中國男子半馬全國紀錄的1小時01分58秒！
Robert Keter雖未參加過全馬、半馬，但在10000公尺場地賽的最佳成績為28分47秒44，何杰則在2023年4月的10,000公尺場地賽中跑出29分45秒50的個人最佳成績。而Willy Mnangat的最佳成績為1小時03分29秒。
比賽結束第二日，有跑友透露何杰在某社交平台回應事件，當中表示自己收到很多負面評論和私信，令他感到心寒，不甘表示自己是事件中的受害者，直言「我也不需要這個冠軍去證明自己」。
網民質疑與贊助商「商業決定」有關
《環球時報》前主編胡錫進對此事件發表看法，要求官方解釋。「很多人懷疑3名非洲運動員在給何杰『伴跑』，並質疑他們有意讓何杰奪冠，老胡個人認為這一質疑是成立的」，他呼籲北京體育局開展調查，給公眾一個嚴肅的解釋。何杰與三位非洲選手均穿著特步品牌的參賽服和跑鞋，這個品牌是賽事的贊助商之一，何杰也是該品牌的代言人之一，這引發了人們對於是否為了商業利益而影響比賽結果的猜測。
4月14日，北京半程馬拉松比賽現場疑似出現假賽。比賽最後幾百米，中國選手何傑原本落後，但3位外籍運動員中有人回頭擺手疑似示意何傑反超，又示意隊友減速。最終，何傑在默契中完成反超，以一秒優勢奪冠。
何傑是目前中國男子馬拉松國家隊成員、杭州亞運會冠軍、男子國家紀錄保持者。 pic.twitter.com/dSmedI3e86
— 小拇哥 (@Matt19916) April 15, 2024
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