TVB訓練班小生區俊賢被「前女友」爆周圍撩女 露骨對話截圖曝光
區俊賢被「前女友」指非一般好色
2021年第31期藝員訓練班的成員區俊賢有「嫩版黃宗澤」之稱，近日有一位疑似是其前女友的網友於討論區爆料，以「TVB藝人男友話為左同我結婚 要揾SP解決佢自己腎虧既問題」為題揭開舊愛的渣男行為。該「前女友」表示與區俊賢拍拖半年，聲稱二人曾許諾「5年後 一起步入婚姻殿堂」，更直指區俊賢是「非一般的好色」：
你不是一般的好色，你也承認了，也曾經因為好色不顧後果把前女友的祼片公開上傳到網上而進警局了，幸好沒留下案底，還有順手牽羊的事，我當時其實真的有嚇到，但我更欣賞你願意和我坦白，而且事情都過去了，我更重視未來你的行事，我就刻意把事情抺掉了，當時決定從此不提。
再揭區俊賢渣男行為 不做安全措施迫女友睇其他女生
而「前女友」又指，在拍拖期間，區俊賢每天都在其他女生的性感照片，還會用小號私信那些女生，說色色的話，有時還會迫「前女友」一齊睇：
沒有房事經驗的我，天真地把自己全交給你，但你竟然在我不知情下，沒有用安全措施…（大家，真的要注意這點！不要像我太信賴對方 就沒檢查，沒過多久，你就給了2盒避 孕藥我，說這是最安全的。 而且因為你說你戴了就會軟掉，我出於對我們之間親密行為的考慮，我自願開始吃了，但我吃了情緒波動就很大，我有提出不吃了，但當時你說你快出差了，我們將會長時間見不了，所以我還是繼續吃下去了。
區俊賢以房事「有心無力」為由找SP
期後，「前女友」提到區俊賢有一次房事「有心無力」，結果他竟然表示想透過「找SP」解決問題，在「前女友」勉強答應之下，區俊賢更突然自認是渣男並暗示「前女友」亦可以找其它男生「滿足自己」！及後二人為「找SP」解決問題一事再起爭執，豈料男方卻回覆一句「為什麼你不明白 就是要找SP才能解決！」還說：「你想一下我出去找完SP 我回來會內疚的 那我只會更內疚地愛你 」。最後「前女友」終於醒覺與區俊賢分手，之後還發現男方在分手後短短兩星期已找到兩名SP：
其中一個還是中學生 什麼的 這裡姐妹們自己體會吧 我打都不打出這樣的內容…
曝光疑似是對話內容：
對話截圖看到名字是Marco Au區俊賢，profile pic正是無綫新人區俊賢，但未知是否P圖﹗
創意總監C君力捧做J2ers
年約23歲的區俊賢是2021年第31屆無綫藝員訓練班學生，是在逾二千名報名中選出十五男十一女中之一員﹗青靚白淨成為同屆班草，被指同黃宗澤撞樣，有「嫩版黃宗澤」封號，皮膚白滑加上一對笑眼似Oppa李敏鎬﹗故能在同班同學中脫穎而出，不但有份參與回歸劇《曙光》，更被J2台創意總監C君（鄭詩君）揀中成為23位J2ers之一，機會多多﹗網民睇中其顏值，留言讚他可成為最有前途新晉小生，又指TVB今次執到寶等等﹗
區俊賢為連鎖快餐店拍廣告
區俊賢最近為連鎖快餐店拍攝廣告，廣告中是一名中學生，同樣熱愛打籃球，他在IG留言：「好開心同好榮幸可以參與到今次大家樂廣告系列嘅拍攝，今次嘅拍攝俾機會我係中學畢業五年之後 再次做返中學生，搵返青春嘅感覺。喺短短兩日嘅拍攝入面，我識咗一班感覺好似已經識咗10幾年嘅兄弟，超好玩，感謝所有參與這次製作的台前幕後，感謝你們的包容和指導，才能夠完成這次的作品。」
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區俊賢參加台慶開心到喊
區俊賢在IG發文講首次參與無綫台慶感受：「好感恩有機會同2021藝員訓練班嘅同學一齊參加TVB生日咁大嘅盛事。記得細個嗰陣每逢呢日都會同屋企人坐定喺屋企個電視面前睇唔同歌手、演員、明星嘅表演，真係從來都無諗過自己會有機會可以同佢地企係同一個舞台上面表演。原來嗰種感覺真係好神奇，尤其是當張振朗師兄講出自己訓練班經歷嘅時候，其他人未必會明。但經歷過訓練班洗禮嘅我哋絕對感同身受，熱淚盈框！訓練班嘅同學我哋一齊繼續努力💪🏻為自己嘅夢想奮鬥，加油！」
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