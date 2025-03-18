區文詩曾自爆16歲失身 搞足個幾鐘 詳述激情背景語出驚人

鄧麗欣（Stephy）紅館演唱會Cookies 7位成員合體成為最強回憶殺，事後有唔少關於排擠Theresa風波再惹揣測，網民更稱區文詩係始作俑者。42歲區文詩自入行以來面對種種負面新聞，更曾自爆16歲失身經過⋯⋯