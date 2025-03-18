區文詩曾自爆16歲失身 搞足個幾鐘 詳述激情背景語出驚人
Theresa被指「遭排擠」網民考古發現稱搞事者係「荼水間KOL」
有網民在社交平台上討論當年傅穎（Theresa）被Cookies成員排擠的原因，不少網民力撐Theresa，指她一直同Stephy都沒有問題，兩人一直有互動，但香港網民就一直對她太苛刻，更暗指一直搞小圈子的另有其人。在大量討論Cookies不和的帖文中，不少網民提到當年「有個人/有錢女」熱衷於搞小圈子，更被網民戲稱為「茶水間KOL」，更有網民開名直指是區文詩（Angela）所為。
作為女子組合Cookies成員，Angela入團時被揭發於2000年接受雜誌訪問時，曾自爆16歲失身經歷。當時Cookies出席電台活動時，Angela要刻意避開傳媒，並由Kary做代表接受訪問。
區文詩無悔接拍《無人駕駛》
對於當年加入Cookies前接拍三級電影，Angela表示：「我不認為自己大膽，我是勇於嘗試，我好堅持自己，今時今日都沒有後悔，不過我承認以前做某些決定是幾無知，想做就做，想點就點，不理會後果，但經過這半年我覺得自己長大了，如今做事不會再太草率決定，因為現在我背負好多責任問題，我身為Cookies 隊員之一，有責任不可破壞這個組合。」
自爆16歲失身 詳述時間地點不Enjoy
Cookies前成員Angela不但拍過三級片《無人駕駛》，2000年7月為宣傳電影接受雜誌訪問時，還自爆16歲失身，地點是男方的家中，當時的個多小時經驗，Angela表示一點也不enjoy又不協調。Angela昨日出席活動時，表示當時做該訪問是為了替《無》片宣傳，所以不會後悔。其實區文詩（Angela）出道以來是非多多，先有指她向傳媒發放Twins成員蔡卓妍和男性朋友的生活照，其後又被傳媒揭露她十五、六歲時曾接拍三級片《無人駕駛》，一度傳出她會被飛出Cookies。
初夜緊張又唔熟手
Angela在2000年7月接受雜誌一個提及初夜的專題訪問時，更自爆16歲時失身給一名叫Gerry的男仔，地點在男方的家中，有份接受該專題訪問的還有李麗蕊。訪問中，Angela講述和Gerry相識經過，某天她和一女性朋友到茶室飲珍珠奶茶時，其友人認識了一個男仔，而Gerry則是該男仔的朋友。而二人發生關係的地方是Gerry家中的房間內，Angela形容當時Gerry太緊張，又不熟手，歷時一個多小時，而且過程不太順暢。
自覺做咗老婆
Angela稱雖然身體上不太enjoy，但做完後很強烈地感覺到自己做了對方的老婆，又指Gerry和自己發生關係後的一個星期特別黐身，就好像女仔擔心男仔「𡁻完鬆」。Angela在訪問中又表示曾經幻想和郭富城、謝霆鋒、梁朝偉和吳彥祖發生第一次，還發夢幫梁朝偉執屋。
Angela曾被問到自爆性經驗一事，她說：
「我16歲拍咗套《無人駕駛》，我為咗電影先肯做訪問，我唔後悔，因為係我第一套戲，我係其中一個女主角。」