「餅碎」區文詩Angela爆Cookies成員9變4秘聞 離開幕前過富貴生活
區文詩：從來冇人正面咁同我講﹗
區文詩（Angela）在第8集（5月26日）的《MM730-娛論潮》中，講到曾有樂隊的成員睇電視節目才知道自己被換走時，她就大爆自己當年也不是自己主動退出Cookies，而是「被退團」，她直言她們當年都是睇雜誌才知道這件事，令主持人馬騮搣、黃奕晨（Dixon）及兩位嘉賓「ToNick」成員晨曦、「野佬」成員小胡都聽到嘩嘩聲。
直言早已收到風被逼「單飛」
Angela續說她們當年因為轉東家，其實早已收到風，但從來無人正面地跟她說退團的事，直至那期雜誌出街。她補充指那篇雜誌報道應該是公司主動放料出來，在看到那期雜誌後，她才知道「哦！原來我係被退團嗰個！」她又笑指那時唔興叫退團，而是叫「單飛」。
爆有成員被男組合成員追求
提到女團時期的生涯，Angela話當年的女團都有點女校的感覺，個個成員都好似學生妹一樣，她說如果大家心水清，應該會記得當年仲有一堆男組合，就像男校和女校一樣，男校的男仔就會追女校的女仔，那時男團和女團經常一齊放工，又一齊去唱K，當中也曾發生過一些互相暗戀的情事，引來大家紛紛猜測是哪個男組合成員。而睇翻當年Cookies自2002年出道，初時有9位成員，但事隔僅1年就變成4位，組合的經理人公司亦由EMI變成金牌娛樂，與她們同期的年輕男團，有E-kids、Shine和BOY’Z等。
重溫餅碎Angela財來自有方 住西半山豪宅拎60萬手袋 晒超豪遊艇過闊太生活
當年的Cookies由9個女仔組成，最後變成4餅Stephy鄧麗欣、傅穎、Kary吳雨霏與Miki楊愛瑾，被foul的成員各散東西紛紛淡出幕前，只有Angela區文詩由最初的DJ，到後來離開幕前但多年來做紙上明星，在娛樂圈完全冇代表作，但卻愈撈愈掂。Angela唔止住半山豪宅出入揸靚車，周身名牌排場勁，最近仲不時晒豪華遊艇的奢華生活，絕對是Cookies中的超級富婆！
Angela自稱係BoatLovers
現年39歲的Angela是Cookies成員中的超級富婆，她除了廿幾歲已有樓揸手，住在西半山過千呎頂層連天台的年豐園單位，出入更揸跑車和擁有多個Hermès手袋。早前，Angela更不時晒出超豪遊艇的照片，更自稱是#BoatLovers，過住極奢華的富婆生活。
靠黐姊妹Keep住曝光率
Angela在03年4月被唱片公司淘汰而離開Cookies，多年來她與幾位好姊妹楊愛瑾、吳雨霏和鄧麗欣的感情都相當要好，不時相約飯聚和慶生，更因多次在公開場合主動提及Cookies四位成員而被指愛抽水，甚至被網民封為「茶水間KOL」、「Cookies回應專員」及「著名知情人士」。
收入來源存疑
Angela星運比幾位好姊妹差，亦冇Kary同Miki冇好命，嫁入豪門有老公養，至今仍是單身，自從離開Cookies後，Angela曾到香港電台做DJ，又在Youtube頻道拍一輯十集煮食片，財來自有方，過住富婆級生活。
27歲上車手持物業遍港日
近年Angela未有透露自己有甚麼工作，從事甚麼行業？但27歲已成為業主的她，30歲已經有兩層樓在手，15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月Angela以3,380萬元購入西半山年豐園，一個實用面積1,194方呎頂層連天台單位及車位。在其社交網可看到Angela每日的生活都非常寫意！
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