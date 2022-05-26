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「餅碎」區文詩Angela爆Cookies成員9變4秘聞 離開幕前過富貴生活

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前Cookies成員區文詩（Angela）近日上ViuTV節目《MM730-娛論潮》做嘉賓，重提當年Cookies重組，除了鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）、傅穎（Theresa）和楊愛瑾（Miki）外，她和另外4位前成員都冇得留低，她大爆原來當年她是睇雜誌才知道自己被退團！

區文詩 Angela重提昔日Cookies成員9變4一事。
Angela重提昔日Cookies成員9變4一事。（圖片來源：[email protected]

區文詩：從來冇人正面咁同我講﹗

區文詩（Angela）在第8集（5月26日）的《MM730-娛論潮》中，講到曾有樂隊的成員睇電視節目才知道自己被換走時，她就大爆自己當年也不是自己主動退出Cookies，而是「被退團」，她直言她們當年都是睇雜誌才知道這件事，令主持人馬騮搣、黃奕晨（Dixon）及兩位嘉賓「ToNick」成員晨曦、「野佬」成員小胡都聽到嘩嘩聲。

區文詩 02年Angela左）與Stephy、Theresa等被EMI發掘組成9人女子組合Cookies，03年金牌接手後改組成Mini Cookies，成員剩下Stephy、Kary、Theresa及Miki。其餘5位包括Angela被淘汰。
02年Angela（左）與Stephy、Theresa等被EMI發掘組成9人女子組合Cookies，03年金牌接手後改組成Mini Cookies，成員剩下Stephy、Kary、Theresa及Miki。其餘5位包括Angela被淘汰，被退團的5位成員故有餅碎之稱。（圖片來源：新傳媒照片庫）
區文詩 Angela大爆自己當年並非主動退出Cookies。
Angela大爆自己當年並非主動退出Cookies。（圖片來源：[email protected]

直言早已收到風被逼「單飛」

Angela續說她們當年因為轉東家，其實早已收到風，但從來無人正面地跟她說退團的事，直至那期雜誌出街。她補充指那篇雜誌報道應該是公司主動放料出來，在看到那期雜誌後，她才知道「哦！原來我係被退團嗰個！」她又笑指那時唔興叫退團，而是叫「單飛」。

區文詩 Angela話嗰時突然知道自己被退團，確實好Hurt。
Angela話嗰時突然知道自己被退團，確實好Hurt。（圖片來源：[email protected]

爆有成員被男組合成員追求

提到女團時期的生涯，Angela話當年的女團都有點女校的感覺，個個成員都好似學生妹一樣，她說如果大家心水清，應該會記得當年仲有一堆男組合，就像男校和女校一樣，男校的男仔就會追女校的女仔，那時男團和女團經常一齊放工，又一齊去唱K，當中也曾發生過一些互相暗戀的情事，引來大家紛紛猜測是哪個男組合成員。而睇翻當年Cookies自2002年出道，初時有9位成員，但事隔僅1年就變成4位，組合的經理人公司亦由EMI變成金牌娛樂，與她們同期的年輕男團，有E-kids、Shine和BOY’Z等。

區文詩 講完被退團，Angela繼續爆料！
講完被退團，Angela繼續爆料！（圖片來源：[email protected]
區文詩 Shine徐天佑和Miki傳過緋聞，相信Angela是指呢對小情人﹗
Shine徐天佑和Miki傳過緋聞，相信Angela是指呢對小情人﹗（圖片來源：新傳媒圖片庫）
區文詩 Cookies 的歌曲多以講朋友情和快歌為主，其歌曲《Forever Friends》至今仍成為不少中學生Last Day或最後一年音樂日會唱的歌曲。
Cookies 的歌曲多以講朋友情和快歌為主，其歌曲《Forever Friends》至今仍成為不少中學生Last Day或最後一年音樂日會唱的歌曲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

重溫餅碎Angela財來自有方 住西半山豪宅拎60萬手袋 晒超豪遊艇過闊太生活

當年的Cookies由9個女仔組成，最後變成4餅Stephy鄧麗欣、傅穎、Kary吳雨霏與Miki楊愛瑾，被foul的成員各散東西紛紛淡出幕前，只有Angela區文詩由最初的DJ，到後來離開幕前但多年來做紙上明星，在娛樂圈完全冇代表作，但卻愈撈愈掂。Angela唔止住半山豪宅出入揸靚車，周身名牌排場勁，最近仲不時晒豪華遊艇的奢華生活，絕對是Cookies中的超級富婆！

區文詩 Angela日前趁中秋節出海玩，在遊遊艇上影了不少照片。
Angela之前出海玩，在遊艇上影了不少照片。（圖片來源：[email protected]__au）
區文詩 Angela帶埋父母及家姐上遊艇。
Angela帶埋父母及家姐上豪華遊艇。（圖片來源：[email protected]__au）

Angela自稱係BoatLovers

現年39歲的Angela是Cookies成員中的超級富婆，她除了廿幾歲已有樓揸手，住在西半山過千呎頂層連天台的年豐園單位，出入更揸跑車和擁有多個Hermès手袋。早前，Angela更不時晒出超豪遊艇的照片，更自稱是#BoatLovers，過住極奢華的富婆生活。

區文詩 Angela與她身後的豪華遊艇合照。
Angela與她身後的豪華遊艇合照。（圖片來源：[email protected]__au）
區文詩 Angela早前與好友上遊艇慶祝對方的結婚週年。
Angela早前與好友上遊艇慶祝對方的結婚周年。（圖片來源：[email protected]__au）
區文詩 Angela自稱是BoatLovers。
Angela自稱是BoatLovers。（圖片來源：[email protected]__au）

靠黐姊妹Keep住曝光率

Angela在03年4月被唱片公司淘汰而離開Cookies，多年來她與幾位好姊妹楊愛瑾、吳雨霏和鄧麗欣的感情都相當要好，不時相約飯聚和慶生，更因多次在公開場合主動提及Cookies四位成員而被指愛抽水，甚至被網民封為「茶水間KOL」、「Cookies回應專員」及「著名知情人士」。

區文詩 Angela經常帶母親外出，這日她用的Hermès Birkin 鱷魚皮手袋至少叫價60萬。
Angela經常帶母親外出，這日她用的Hermès Birkin 鱷魚皮手袋至少叫價約60萬。（圖片來源：[email protected]__au）
區文詩 Angela與「蜘蛛女」鄭麗莎原來是閨蜜，早前與二人外出食飯，Angela的Hermès 紅色Kelly手袋約值20萬。
Angela與「蜘蛛女」鄭麗莎原來是閨蜜，早前與二人外出食飯，Angela的Hermès 紅色Kelly手袋約值20萬。（圖片來源：[email protected]__au）

收入來源存疑

Angela星運比幾位好姊妹差，亦冇Kary同Miki冇好命，嫁入豪門有老公養，至今仍是單身，自從離開Cookies後，Angela曾到香港電台做DJ，又在Youtube頻道拍一輯十集煮食片，財來自有方，過住富婆級生活。

區文詩 Stephy與Kary經常到Angela的家中作客。
Stephy與Kary經常到Angela的家中作客。（圖片來源：[email protected]__au）
區文詩 Angela家中的天台景緻開揚，不時招呼朋友開派對。
Angela家中的天台景緻開揚，不時招呼朋友開派對。（圖片來源：[email protected]區文詩Angela）

27歲上車手持物業遍港日

近年Angela未有透露自己有甚麼工作，從事甚麼行業？但27歲已成為業主的她，30歲已經有兩層樓在手，15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月Angela以3,380萬元購入西半山年豐園，一個實用面積1,194方呎頂層連天台單位及車位。在其社交網可看到Angela每日的生活都非常寫意！

區文詩 Angela平時以名貴跑車代步。
Angela平時以名貴跑車代步。（圖片來源：[email protected]__au）
區文詩 Angela家中客廳非常寬敞，放7呎聖誕樹當然冇問題。
Angela家中客廳非常寬敞，放7呎聖誕樹當然冇問題。（圖片來源：[email protected]__au）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]__au、新傳媒照片庫

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