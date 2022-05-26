「餅碎」區文詩Angela爆Cookies成員9變4秘聞 離開幕前過富貴生活

前Cookies成員區文詩（Angela）近日上ViuTV節目《MM730-娛論潮》做嘉賓，重提當年Cookies重組，除了鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）、傅穎（Theresa）和楊愛瑾（Miki）外，她和另外4位前成員都冇得留低，她大爆原來當年她是睇雜誌才知道自己被退團！