全民造星6｜26號區斐琮 (勾飛) IG懶人包！22歲「悲哀代言人」自認金魚記憶 偶像是MC張天賦關楚耀
區斐琮 (勾飛) 個人資料
《全民造星6》的舞台是夢想的起點，而每一位參賽者背後都有一個獨特的故事。26號的區斐琮（勾飛）以其深邃的眼神和憂鬱的氣質，為觀眾留下了深刻的第一印象。讓我們率先深入了解他的基本背景，探索這位年輕歌手的內心世界。
基本資料
- 參賽編號： 26號
- 中文姓名： 區斐琮
- 暱稱： 勾飛
- 英文姓名： Au Fei Chung
- 出生日期： 2003年7月3日
- 年齡： 22歲
- 星座： 巨蟹座
- MBTI人格： ISFP (探險家)
- 職業： 自由工作者
作為巨蟹座的男生，區斐琮（勾飛）可能天生帶有細膩敏銳的情感觸覺，這點與他ISFP「探險家」的人格特質不謀而合。ISFP類型的人通常內心充滿藝術感，情感豐富，善於透過創作來表達自我，這也完美解釋了他為何會走上「慘情歌歌手」的道路。他們享受活在當下，以靈活和隨性的態度面對生活，這也體現在他「見步行步」的人生座右銘中。
外型特徵
- 身高： 174cm
- 體重： 65kg
- 最滿意的身體部位： 眼睫毛
在眾多參賽者中，勾飛的外型不算最高大，但174cm的身高配上恰到好處的身形，讓他散發出一種鄰家男孩的親切感。然而，最讓他引以為傲的，卻是他的「眼睫毛」。這個看似微不足道的細節，卻為他增添了幾分憂鬱和神秘感，尤其在演繹悲傷情歌時，一雙會說話的眼睛往往能成為傳遞情感的利器，讓觀眾更容易投入到他的歌聲之中。
性格和興趣
勾飛形容自己「觀察力強不過金魚記憶」，這句充滿矛盾的自我評價，生動地描繪出一個有趣而真實的靈魂。他或許能敏銳地捕捉到生活中的情感細節，並將其轉化為音樂靈感，但轉眼間又可能忘記瑣碎的日常事務。這種「藝術家性格」讓他顯得格外真誠和貼地。
在音樂以外，他的興趣亦相當廣泛，包括揸車、睇動漫和同貓玩。揸車給予他自由奔馳的空間，動漫世界則為他提供天馬行空的想像力，而與貓咪的互動，則展現了他內心溫柔細膩的一面。這些興趣共同塑造了勾飛多面向的個性，也成為他音樂創作以外的情感出口。
音樂背景和才能
每一位踏上《全民造星》舞台的參賽者，都對音樂抱持著一份熾熱的執著。區斐琮（勾飛）從一開始就清晰地為自己定位，他的音樂世界圍繞著一個核心——「悲哀」。
音樂風格
勾飛毫不猶豫地將自己的風格定義為「慘情歌歌手」，更戲稱自己是「悲哀代言人」。在追求多元化和風格多變的樂壇中，這種專注於單一情感光譜的定位顯得相當大膽。他選擇用音樂去擁抱和詮釋悲傷，這不僅是一種風格選擇，更是一種情感態度的表達。在廣東歌市場，情歌向來是主流，而悲傷情歌更是能觸動人心的重要分支。勾飛的定位精準地切入了這個市場缺口，有望成為新一代的「情歌王子」，用他獨有的方式治癒聽眾的心靈。
喜愛的歌手和歌曲
要理解一位歌手的風格，最好的方法就是看他的音樂偶像。勾飛坦言最喜愛的歌手包括陳柏宇（Jason Chan）、MC張天賦和關楚耀（Kelvin Kwan）。這三位歌手都是香港樂壇中公認的實力派，尤其擅長演繹細膩動人的情歌。
- 陳柏宇： 以《你瞞我瞞》、《沒有你，我甚麼都不是》等歌曲聞名，其歌聲充滿故事感，能將愛情中的無奈與掙扎詮釋得淋漓盡致。
- MC張天賦： 近年人氣急升，憑藉《記憶棉》、《小心地滑》等作品，以其獨特的唱腔和情感爆發力，成為新一代悲情歌的代表人物。
- 關楚耀： 早期以《你當我什麼》等歌曲走紅，其聲線溫柔而帶點滄桑，演繹失戀歌曲時特別有感染力。
從這份名單可以看出，勾飛的音樂品味一脈相承，深受本地情歌文化的薰陶。他欣賞的歌手都具備將複雜情感轉化為動人旋律的能力，這也預示著他未來的音樂路向，將會專注於深度挖掘歌詞與旋律中的情感共鳴。
音樂目標
當被問及音樂目標時，勾飛的答案是「見步行步，做咗先講」。這句座右銘反映了他務實和腳踏實地的態度。他並非空談遙不可及的夢想，而是專注於眼前的每一步。對他而言，最重要的或許不是最終能達到多高的位置，而是在過程中不斷實踐、不斷嘗試。這種先做後說的性格，讓他更專注於打磨自己的歌唱技巧和舞台表現，用實力去證明自己的價值。
參加全民造星6的動機
《全民造星》系列為無數有夢想的年輕人提供了寶貴的平台。對於勾飛而言，參加比賽不僅是為了追夢，更是為了實現更具體的目標。
參賽目標
勾飛的參賽目標非常清晰直接：「比更加多人識到我，聽我嘅歌，同埋可以俾自己進步學習。」這個目標可以拆解為三個層面：
- 提升知名度： 在現今的數碼時代，曝光率是藝人事業的基礎。他希望透過《全民造星6》這個高收視率的節目，讓自己的名字和面孔被更多香港觀眾認識。
- 推廣音樂： 他最核心的願望，是讓自己的歌聲被聽見。他渴望有一個舞台，可以盡情演繹他所鍾愛的「慘情歌」，與聽眾建立情感連結。
- 自我增值： 他視比賽為一個學習的過程，希望在導師的指導、與其他參賽者的交流中，提升自己的歌唱技巧、舞台魅力和心理素質，為未來的音樂事業打下更穩固的基礎。
預期成績
對於比賽名次，勾飛的預期是「40強」。這個目標聽起來或許不夠宏大，但卻展現了他的謙遜與自知。他明白比賽的殘酷和對手的強大，因此設定了一個務實的階段性目標。這也意味著他將比賽的重點放在學習和展示自我上，而非僅僅追求勝負，這種健康的比賽心態，或能讓他在舞台上更無壓力地發揮，帶來意想不到的驚喜。
社交媒體和粉絲互動
在偶像與粉絲關係日益緊密的今天，社交媒體是建立人氣不可或缺的一環。
Instagram帳號
- IG帳號： @aufeichung
勾飛的主要社交平台是Instagram。透過他的IG，粉絲可以一窺他舞台下的日常生活，例如他與貓咪的互動、對動漫的熱愛，以及練習唱歌的點滴。隨著比賽的進行，這裡也將成為他發布最新動態、分享參賽心路歷程，以及與支持者互動的重要渠道。想緊貼勾飛最新消息的觀眾，記得追蹤他的帳號。
其他社交平台
目前官方資料僅提供了勾飛的Instagram帳號。不過，隨著他在節目中人氣的累積，未來亦有可能開設如Threads、YouTube等其他平台的帳號，用以發布更長篇的內容或翻唱影片，值得粉絲們密切留意。
全民造星6比賽表現
雖然比賽仍在早期階段，但根據勾飛的個人特質，我們已可對他的表現作出一些前瞻性的分析。
初賽表現
外界普遍預期，勾飛在初賽舞台上極有可能會選擇一首情感濃度極高的廣東悲情歌，以最大化地發揮他「悲哀代言人」的形象優勢。選曲將會是關鍵，一首能引起評判和觀眾強烈共鳴的歌曲，將能為他奠定穩固的基礎。他的挑戰在於，如何在短短數分鐘內，僅憑歌聲和情感就牢牢抓住所有人的注意力，避免在眾多勁歌熱舞的表演中顯得過於平淡。
觀眾和評審反應
對於勾飛這類風格鮮明的歌手，觀眾和評審的反應可能會比較兩極。喜歡深度情感表達的觀眾，可能會迅速被他的歌聲打動，成為他的忠實支持者。然而，評審們除了考慮歌唱技巧外，亦會評估其可塑性和商業潛力。他們可能會考驗勾飛是否能駕馭悲情歌以外的曲風，以及他是否具備成為一位全面藝人的潛質。因此，如何在堅守自我風格與展現更多可能性之間取得平衡，將是勾飛在比賽中需要面對的重要課題。
未來發展和潛力
無論在《全民造星6》能走多遠，區斐琮（勾飛）已經成功地建立了一個獨特的個人品牌。
音樂事業展望
憑藉其「慘情歌歌手」的清晰定位，勾飛在香港樂壇擁有巨大的發展潛力。市場永遠需要能唱進人心的情歌，如果他能持續打磨唱功，並與優秀的詞曲創作人合作，推出屬於自己的代表作，絕對有機會繼承陳柏宇、MC張天賦等前輩的衣缽，成為新一代的療傷系情歌王。他的音樂不僅能陪伴聽眾度過失戀的夜晚，更能成為都市人宣洩情感的出口。
可能的合作機會
勾飛曾表示希望與偶像關楚耀同台演出。這個夢想並非遙不可及。若他在比賽中表現出色，將有機會吸引到前輩歌手的注意，促成一次特別的合作舞台。想像一下，兩代情歌歌手合唱一首經典歌曲，新舊交融的化學反應定必能成為城中熱話。此外，他憂鬱的氣質也相當適合與風格相近的獨立音樂人或填詞人合作，共同創作出更具深度和藝術性的音樂作品。