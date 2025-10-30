全民造星6｜26號區斐琮 (勾飛) IG懶人包！22歲「悲哀代言人」自認金魚記憶 偶像是MC張天賦關楚耀

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》強勢回歸，今屆賽事雲集了各路好手，每位參賽者都身懷絕技，渴望在舞台上發光發亮。在眾多新面孔中，26號參賽者區斐琮（勾飛）憑藉其獨特的「悲哀代言人」形象，成功在開賽初期已吸引了不少觀眾的目光。這位年僅22歲的自由工作者，究竟有著怎樣的背景和音樂故事？本文將為你深入剖析這位「慘情歌歌手」的個人資料、音樂理念，以及他在《全民造星6》舞台上的潛力與展望。