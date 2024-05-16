區明妙擺脫學生Look著三點式泳衣拍片 展示23歲素顏真面目網友睇到流鼻血

年僅23歲的區明妙是TVB童星出身，有「御用學生妹」之稱，早前拍《婚後事》表現更令人眼前一亮，近日她素顏拍片為防曬產品賣廣告，更親自下海著上三點式泳衣示人，大騷青春無敵的豐滿身形，令網民睇到流鼻血之餘，更大讚她全素顏都好高質！

